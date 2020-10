L'Oroscopo del giorno 10 ottobre è pronto a valutare il primo giorno del prossimo weekend. Sotto analisi come da titolo sono i sei segni rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco, ossia quelli compresi da Bilancia a Pesci.

È da sottolineare presenza della Luna in Cancro. Il prossimo cambio di settore relativo all'Astro della Terra interesserà il segno di Fuoco del Leone e avverrà alle ore 02:24 della primissima mattinata di domenica prossima: sarà senz'altro portatrice di calde passioni, tenerezza e tanta sensualità. Intanto, volendo a svelare qualche anticipazione interessante le previsioni zodiacali di sabato, l'Astrologia del momento punta con fiducia lo sguardo in direzione degli amici Pesci, nel contesto considerati al "top del giorno" grazie alla Luna in trigono a Nettuno, quest'ultimo pianeta di settore.

Molto buono questo primo giorno di weekend anche per l'Acquario, nel frangente valutato in giornata a cinque stelle, a differenza di Capricorno e Sagittario entrambi in netta difficoltà.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di sabato 10 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline sabato 10 ottobre

Pronti a scoprire chi cavalcherà le ali della fortuna questo sabato? Come di consueto a fare la differenza tra i sei segni dello zodiaco posti sotto osservazione in questa sede, la nuova classifica stelline interessante la giornata del 10 ottobre. In primo piano abbiamo già presentato in anteprima il segno dei Pesci, nel frangente indicato come super-favorito dall'ottimo trigono lunare.

A dare ottima compagnia al preannunciato simbolo di Acqua un solo altro super-fortunato, ben visibile nella tabella sottostante.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Acquario;

★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali del 10 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 10 ottobre anticipa un periodo abbastanza tirato. Vi sentirete in molti casi irrequieti e spesso sarete insofferenti. Alcuni piccoli contrattempi quotidiani, uniti a inattesi disguidi, potrebbero provocare piccole incomprensioni con alcune persone del vostro abituale giro. In amore il periodo sarà sicuramente in ripresa costante e, quale che sia la vostra situazione sentimentale, non vi sarà difficile usare un po’ di dolcezza per conquistare o riconquistare la persona a cui volete un mondo di bene.

Single, buone notizie in arrivo sicuramente per l’amore, però non siate ansiosi e soprattutto siate più riservati. Sono queste le occasioni in cui dovete mostrare fermezza, dovete avere un atteggiamento prudente ed attendere per avere una conferma positiva. Nel lavoro, per evitare grattacapi, converrà tenere alta la guardia e mettere a punto delle nuove strategie. Non fatevi prendere dall'ansia o dal nervosismo ma mostratevi precisi e ben organizzati, qualunque sia la vostra attività. Voto 8+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato annunciano un periodo lineare e ben equilibrato. Diciamo che questo nuovo giorno d'inizio weekend rispetterà in pieno la vostra tabella di marcia.

Potrebbe essere premiato un vostro sforzo, grazie al caparbio impegno e ad un pizzico di provvidenziale fortuna: dateci dentro... In amore, si prevede un'ondata di pura passione proveniente direttamente dal vostro cuore, ma in direzione di chi? Questo stato di cose senz'altro vivacizzerà la vostra vita affettiva presente e forse anche futura. Traetene vantaggio dimenticando le preoccupazioni quotidiane: godetevi il vostro bel rapporto a due con serenità, e non pensate a nulla. Single, fareste meglio ad aspettare prima di gettare la spugna. Anche se ultimamente non avete avuto altro che delusioni amorose, consolatevi con l'idea che i pianeti non vi sono del tutto ostili. Diciamo che dovete solamente scegliere con cura chi potrebbe avere le qualità ideali per stare insieme a voi, senza timore di sbagliare.

Nel lavoro, la vostra mente sarà completamente rivolta ai vostri doveri. In mattinata il cielo vi infonderà quella certezza necessaria per poter procedere senza sbagliare. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo di sabato 10 ottobre al Sagittario prevede un avvio di weekend al di sotto delle aspettative. In pratica, non sarà più possibile rimandare questioni aperte o problemi di una certa caratura, sappiatelo. Il consiglio? Ebbene, specialmente se avete un problema abbastanza serio da affrontare, sarebbe opportuno cercare di risolverlo in giornata. In amore, con il partner a momenti vi amerete alla follia e subito dopo vi sembrerà di non avere nulla in comune: come mai?

Sicuramente potrebbe essere perché parlate poco: avete bisogno di dialogare di più e sui temi scottanti della coppia. Senz'altro è un momento delicato per molti del segno e qualche parola di troppo potrebbe compromettere la serenità del rapporto: fate attenzione! Single, sarà difficile trovare un'intesa solida, diciamo quella che da tempo state cercando: meglio evitare di illudersi e rimandare il tutto a giornate più favorevoli. Mettete pure in conto il ritorno di una vecchia fiamma. Da questo incontro potrebbe dipendere la vostra attuale vita sentimentale. Nel lavoro invece, rilassatevi senza pretendere troppo da voi stessi perché se continuate con il ritmo di questi ultimi giorni vi auto-sfinirete.

Cercate nel frattempo di mantenere intatta la sicurezza nelle vostre capacità lavorative e tutto andrà bene. Voto 6-.

Oroscopo di sabato 10 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato 10 ottobre, preannuncia a molti di voi nativi un periodo abbastanza pesante da portare a buon fine. Di sicuro gli astri (leggasi pure Sole, Luna e Marte) non saranno del favorevoli al segno, anche se una piccola parte di loro (leggasi Nettuno in Pesci) sarà in massima parte amichevole verso il segno. In amore, non sarà proprio tutto nero, ok? Intanto non rinunciate ad un vostro desiderio solo perché il vostro partner si mostra riluttante: potreste riuscire a convincerlo con un dialogo interessante, quindi provateci.

Single, se siete attratti da una persona in particolare, questo non è il momento per rivelare le vostre mire. Diciamo che gli astri non vi aiuteranno a comunicare e potreste rovinare tutto. In questo caso riuscire a tenere a bada la voglia di svelare i propri sentimenti a vantaggio di un'attesa paziente, senz'altro darà i buoni frutti da voi sperati. Nel lavoro invece, ricordate che un filo di diplomazia e tolleranza in più gioveranno immensamente a chi opera a contatto con il pubblico. Quindi portate pazienza e non siate nervosi. Voto 7-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di sabato indicano che a dare una scossa positiva al vostro anticipo di weekend, a questo giro, saranno Venere e Luna, entrambi speculari positivi al 85% verso il vostro settore.

Arriveranno nuovi obbiettivi in campo sentimentale, molto facili da centrare, oppure un pizzico di buona fortuna in una situazione che da un po' di tempo a questa parte vi sta tenendo in ansia. In amore, passare al sodo: in coppia vi scambierete opinioni e ruoli e il partner per voi sarà un compagno di viaggio ideale con il quale condividerete tutto. Praticamente vi scambierete parole dolci e sincere per ribadirvi l'affetto, dichiarando così più apertamente quei dolci sentimenti che entrambi provate l'uno per l'altra. Single, con la complicità dei pianeti a voi favorevoli e anche di alcune vecchie conoscenze, a fine giornata potreste incontrare una persona davvero interessante: scommettiamo?

Intanto siate fiduciosi e pensate positivo. Nel lavoro, l'oroscopo vi ricorda che possedete già i mezzi per avere successo nella vita, come anche l'intelligenza ed anche la capacità di ottenere la cooperazione degli altri. Potrete così portare avanti gli impegni con facilità, perché le buone occasioni saranno a portata di mano. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di sabato 10 ottobre, indica un periodo all'insegna della buona volontà nel fare, con ottima propensione alla pazienza in diversi campi, il tutto a vostro innegabile vantaggio. Uno splendido Mercurio, posizionato in splendido trigono astrale al segno porterà buona pace e serenità interiore.

Invece a regalare flessibilità nelle scelte e tanto buon umore in ambito sentimentale sarà la Luna, in meraviglioso trigono a Nettuno. In coppia, si profila all'orizzonte una giornata intensa, a tratti intrisa di sensualità e passione. Il cielo sarà molto positivo e la comunicazione avverrà facilmente: quindi, periodo molto gratificante, le incomprensioni saranno azzerate finalmente con le buone stelle pronte a vegliare sull'armonia di coppia. Single, sarete disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostrerà di conoscervi davvero a fondo. Dedicate tempo allo svago, perché per alcuni di voi potrebbero esserci buone possibilità per fare nuovi incontri. Nel lavoro altresì, la situazione astrologica del periodo parrebbe vantaggiosa e ricca di buone occasioni.

Sarete di nuovo animati dalla voglia di rimettervi in gioco e, se doveste avanzare delle richieste, questo è il momento giusto per farlo. Il cielo in altri casi porterà novità utili da investire in progetti: cercate di giocare al meglio le vostre carte. Voto 10+.