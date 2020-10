Nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre troveremo sul piano astrologico Mercurio viaggiare dallo Scorpione - dove transita anche il Sole - al segno della Bilancia, mentre Urano sosterà sui gradi del Toro. Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabili nel domicilio del Capricorno, così come Nettuno permarrà in Pesci. In ultimo, Marte continuerà a stazionare in Ariete come Venere passerà dal segno della Vergine alla Bilancia.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli e Toro, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Gemelli: shopping. Nella settimana a cavallo tra ottobre e novembre, soprattutto lunedì e martedì, i nati Gemelli vorranno e presumibilmente potranno concedersi una sessione di shopping, dove Mercurio in moto diretto nel segno dello Scorpione li aiuterà a trovare le offerte migliori.

2° posto Toro: poliedrici. Eccezion fatta per le giornate centrali innervosite dalla Luna di Fuoco, i nati Toro godranno di una settimana all'insegna della versatilità, specialmente sul fronte lavorativo dove potranno spaziare su più fronti contemporaneamente, con risultati ragguardevoli al seguito.

3° posto Leone: lavoro top. Il passaggio mercuriale nell'affine Bilancia, che avverrà mercoledì, donerà probabilmente al secondo segno di Fuoco una marcia in più nelle faccende professionali, sebbene col Sole quadrato e la retrogradazione marziale sarà bene non porgere attenzione alle provocazioni subite.

I mezzani

4° posto Vergine: investimenti. Il bottino economico di casa Vergine godrà di una settimana florida, dove nel weekend grazie alla Luna nel loro Elemento potranno investire qualche denaro su loro stessi, come l'iscrizione ad un master legato al settore professionale dove operano.

5° posto Scorpione: amore top. Dal 28 ottobre la Bianca Signora passerà dalla Vergine alla Bilancia, e ciò non potrà che alleggerire il clima nel nido domestico dei nati Scorpione, i quali trascorreranno sino a venerdì delle giornate dove le coccole saranno protagoniste. Nel weekend, invece, sarà bene tenere la bocca cucita per non lanciarsi in spiacevoli gaffes.

6° posto Cancro: focosi. La verve sotto le lenzuola, ad eccezione del fine settimana, non dovrebbe mancare in casa Cancro, e ciò non potrà che cimentare la simbiosi del menàge amoroso. Qualche perplessità sul fronte professionale, invece, sarà probabile nella giornata di giovedì.

7° posto Pesci: inizio smart.

Lunedì e martedì, con la Luna nel segno in sestile al binomio Plutone-Giove, i nativi godranno di un inizio settimana dove saranno favorite le nuove conoscenze affettive, sebbene con Mercurio al giro di boa in Scorpione difficilmente potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

8° posto Ariete: taciturni. Lo sbarco di Venere in opposizione, perlopiù congiunta al Luminare diurno, renderà probabilmente le giornate native, da mercoledì in poi, stranamente silenziose sul versante affettivo, dove l'eventuale ira verso il partner difficilmente emergerà fuori.

9° posto Acquario: ostacoli. I cambiamenti planetari, sia mercuriali che venusiani, potrebbero incidere sfavorevolmente sul fronte lavorativo dei nativi che, come spiacevole conseguenza, dovranno rapportarsi a dei frequenti ostacoli dalla complicata risoluzione.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: chiarimenti professionali. Ad una settimana che avrà buone chance di rivelarsi pressoché routinaria per i nativi, seguirà un weekend che risulterà ideale per chiarire eventuali equivoci pregressi nati con capi e colleghi.

11° posto Bilancia: confusi. Mercurio tornerà momentaneamente sui loro gradi ma, purtroppo, si posizionerà in moto retrogrado ponendo l'accento, in questa settimana, su ciò che non va nelle vicende affettive. Tale ambito, illuminato dal passaggio venusiano sui loro gradi, renderà presumibilmente i nati del segno confusi sul da farsi, soprattutto per coloro che vivono una storia d'amore traballante.

12° posto Sagittario: fuori giri. Il parterre planetario potrebbe rivelarsi particolarmente ostico questa settimana in casa Sagittario, soprattutto quando la Luna diverrà di Fuoco (28, 29 e 30 ottobre), la quale aumenterà la frustrazione nativa legata al momento professionale.