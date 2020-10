Il fine settimana offre ai nati sotto il segno dei Pesci l'occasione di fare un po' di ordine all'interno della propria vita, sistemare alcune questioni in sospeso e soprattutto controllare le finanze. Per la Bilancia sono 48 ore positive per quanto riguarda gli affari, al contrario in amore potrebbero esserci delle incomprensioni. Le stelle agitano l'amore anche per l'Ariete, che potrebbe vivere dei momenti sottotono. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 17 e 18 ottobre 2020

Ariete: il fine settimana inizia con qualche tempesta in amore, all'interno dei rapporti di coppia potrebbero esserci delle questioni da risolvere. Secondo l'oroscopo entro la fine della giornata sarà possibile trovare un chiarimento e dunque vivere una domenica spensierata e serena. Il fisico potrebbe giocare qualche scherzetto, meglio evitare gli eccessi e concedersi un po' di riposo.

Toro: nella giornata di sabato 17 ottobre potrebbero continuare i contrasti e le rivalità nate in ambito lavorativo, le stelle consigliano di non lasciarsi prendere dallo stress e continuare sulla propria strada, entro la fine del weekend tutti i nodi verranno al pettine.

Amore romantico e passionale, anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: è è un ottimo momento per quanto riguarda la sfera lavorativa, ideale per chi desidera avanzare delle proposte, avviare un progetto o intraprendere nuove esperienze. Durante la giornata di domenica 18 ottobre tuttavia qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e vedersi costretto a rallentare un po' i ritmi.

Meglio riposare e usare la giornata per dedicarsi al partner e alla famiglia.

Cancro: l'amore è il grande protagonista di questo nuovo fine settimana di ottobre. Le stelle sono in favore del segno, la passione è forte e la sessualità in crescita. È un ottimo momento per chi desidera fare progetti all'interno della coppia, ma anche per i single alla ricerca dell'anima gemella.

Cautela nelle spese.

Leone: le prossime 48 ore potrebbero rivelarsi leggermente sottotono per il segno. E' un momento faticoso per il fisico, qualcuno potrebbe accusare dei dolori muscolari o malesseri di stagione. Questa particolare condizione di salute rende il segno nervoso e aggressivo e questo aumenta la probabilità che in amore e in ambito lavorativo nascano delle discussioni.

Vergine: gli influssi della Luna scalano il segno durante la giornata di sabato, promettendo un weekend splendente e vantaggioso, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali. E' il momento di prendersi una pausa dagli impegni lavorativi e concentrarsi sul partner e i figli. Bene il fisico.

Bilancia: durante la giornata di sabato 17 ottobre potrebbe esserci una svolta in ambito lavorativo, soprattutto per chi lavora nel campo del commercio e per coloro i quali possiedono un'attività. Durante la giornata di domenica 18 al contrario potrebbero accendersi dei litigi in amore. I veri responsabili siete proprio voi e la vostra eccessiva possessività, cercate di allentare la presa, il partner ha bisogno di sapere che vi fidate.

Scorpione: l'oroscopo lascia presagire un fine settimana seducente ed intrigante. Questo è un cielo molto vantaggioso, che rende possibili i progetti di coppia, ma anche i nuovi incontri. In ambito lavorativo potrebbero esserci dei disagi, i risultati ambiti potrebbero essere lontani.

Alzatevi le mani e fate dei vostri sogni una realtà.

Sagittario: queste due giornate sono molto interessanti per l'amore e i rapporti con gli altri. Dopo una settimana un po' faticosa il segno recupera le energie, la spensieratezza e la voglia di fare, questo indubbiamente giova sulla qualità dei rapporti interpersonali e aumenta le possibilità di fare nuovi incontri o creare dei contatti.

Capricorno: il segno arriva da alcune giornate faticose e il weekend potrebbe essere il momento ideale per chi desidera schiarirsi le idee o trovare dei chiarimenti. Per raggiungere questi obiettivi è però necessario essere completamente sinceri, prima che con gli altri, con sé stessi. Dunque prima di agire, meglio riflettere attentamente.

Acquario: i contrasti nati nelle giornate precedenti in amore potrebbero essere giunti ad un punto di non ritorno e qualcuno potrebbe decidere di interrompere la propria relazione, soprattutto se nata da poco. Di certo si tratta di una decisione difficile, ma necessaria. In ambito lavorativo le stelle consigliano di ascoltare il proprio istinto, potrebbe condurvi verso interessanti risultati.

Pesci: è il momento di ristabilire le proprie priorità, nelle giornate precedenti è stato tutto un affollarsi di impegni, incontri e piani da portare a termine e ora il fisico potrebbe risentirne, costringendo il segno a letto. Usate questo tempo per capire su quali progetti continuare a concentrarvi e quelli è meglio abbandonare.

C'è serenità in amore e anche gli incontri sono favoriti.