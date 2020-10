L'Oroscopo di novembre annuncia un mese molto importante. Con l'anno 2020 ormai agli sgoccioli, sarà del tutto normale fare la resa dei conti. Avremo un cielo astrale interessante, le giornate più rilevanti saranno quelle di domenica, soprattutto il 15 novembre con la Luna Nuova in Scorpione a dare manforte all'amore, ai progetti vari e alla famiglia. Infine, il 30 novembre la Luna Piena in Gemelli è destinata a smuovere le acque. Scopriamo le previsioni astrali segno per segno del penultimo mese dell'anno.

Le predizioni dell'oroscopo di novembre per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete - L'oroscopo prevede un novembre interessante e pieno di movimenti.

Giungeranno delle novità riguardanti il settore economico, lavorativo e personale, infatti ci saranno dei cambiamenti. Le piogge e il freddo saranno sempre più frequenti e con esse anche i primi malanni di stagione. Avrete dei giorni altalenanti, ma i weekend vi saranno di gran supporto. Qualche nativo di questo segno comincerà a pensare ai preparativi del Natale ed effettuerà i primi acquisti, anche online. Via libera alle nuove conoscenze e ai ritrovamenti d'amore.

Toro - Ottobre è stato un mese pieno di problematiche, ma novembre sistemerà gran parte di esse. A quanto pare, persisteranno i dubbi d'amore, specie per coloro che hanno subito una rottura di recente. In quest'ultimo caso sarà bene prendersi del tempo per leccarsi le ferite, evitando il cosiddetto ''chiodo scaccia chiodo''.

Le vostre serate saranno piacevoli e assonnate. Preferirete di gran lunga trascorrere del tempo a casa, magari facendo delle lunghe maratone di serie tv. Le coppie innamorate vivranno dei momenti di intensa passione.

Gemelli - Le previsioni astrali annunciano un novembre ricco di sfaccettature. Proverete moltissime nuove emozioni e sensazioni, che vi porteranno a vivere dei giorni belli e altri meno piacevoli.

Non vi annoierete! Sarete molto impegnati tra casa, famiglia e lavoro. Sarà un mese poco interessante sul versante amoroso, ma la passione non mancherà. Farete shopping e comincerete a prepararvi per il periodo natalizio che si prevede diverso dal solito. Siete un segno goloso, perciò non resisterete alla tentazione di alcune leccornie.

Trascorrerete delle bellissime serate a base di film e serie tv, magari davanti al camino o sotto le coperte.

Cancro - Il mese di novembre vi sarà favorevole dato che la fortuna, l'amore, la carriera e la salute cammineranno sul vostro stesso binario. Avete investito molto sul vostro futuro. Questo è stato un anno lungo e impervio, spesso avete creduto di non potercela fare. Tuttavia, ce l'avete fatta e molto presto ciò che avete seminato, germoglierà. Entro dicembre vi sbarazzerete anche dell'influsso di Saturno in Capricorno, quindi per voi la strada si presenta sgombra di ostacoli e piena di risorse. Delle situazioni evolveranno in vostro favore. Otterrete dei riconoscimenti o delle promozioni e le vostre entrate accresceranno.

Astrologia zodiacale di novembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone - Le vostre prospettive cambieranno nell'arco del mese di novembre. Dovrete rivedere dei piani e delle abitudini riguardanti la sfera familiare e lavorativa. I primi giorni procederanno con qualche scetticismo di troppo e quindi vi guarderete alle spalle. Verso la metà del mese il lavoro e le finanze subiranno un'accelerata, ma rischierete di prosciugarvi il portafoglio a causa di alcune spese extra. L'auto potrebbe recarvi dei problemi, forse un guasto o una revisione da effettuare. Consolatevi con l'amore, sarà un novembre molto intenso e focoso!

Vergine - La sensualità sarà alle stelle in questo periodo novembrino.

Anche se preferirete trascorrere le giornate sotto le coperte, magari senza fare nulla, avrete comunque molto fascino da vendere. Riuscirete a fare colpo sulla persona interessata, perciò l'amore vi sorriderà. Si prevedono conquiste, serate roventi e sguardi rubati. Chi è in coppia farà un passo in avanti, infatti le stelle annunciano dei risvolti importantissimi. Vivrete delle giornate divertenti e memorabili, finalmente comincerete a voltare pagina. Colloqui di lavoro favoriti! Chi ha dei figli, riceverà delle gradite notizie su di loro.

Bilancia - Tante opportunità busseranno alla vostra porta nel penultimo mese dell'anno. Il cielo vi guiderà, aiutandovi ad uscire dal lungo tunnel in cui state camminando da molto tempo.

Avrete solamente voglia di pensare a voi stessi e alle cose che avete trascurato per correre dietro alle pretese e all'egoismo altrui. Anche l'amore e i sentimenti assumeranno la loro importanza ed eventuali lontananze saranno ricucite. Trascorrerete più tempo in casa che fuori e sarà meglio così. Le vostre finanze subiranno un certo movimento dato che non mancheranno spese e tasse da pagare. Comunque sia, questo sarà il mese giusto per tentare il salto di qualità!

Scorpione - Novembre porrà fine a buona parte dei timori consentendovi di aprirvi alle emozioni e alle sorprese. Vi ritroverete a festeggiare qualcosa e ad apprezzare i momenti trascorsi assieme alle persone care. Avrete una gran voglia di uscire, ma sarà meglio cautelarsi e pensare prima di tutto alla salute.

Il freddo vi spingerà a indossare dei vestiti più caldi e chi lavora sarà un pochino spossato e non vedrà l'ora di rincasare. Le vostre serate saranno tranquille e piacevoli. Ci sarà molto da fare in vista di dicembre e delle festività da preparare. Si prevede un gran movimento di denaro tra cui soprattutto shopping!

Oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario - L'undicesimo mese dell'anno vi metterà alla prova. Coloro che cercano un lavoro, non dovranno scoraggiarsi perché qualcosa di consistente sta per manifestarsi. Sarete meno pretenziosi e considererete anche dei part-time, insomma sarete ben disposti nei confronti della vita. Qualcosa è cambiato durante l'anno, ma piano piano vi siete conformati alla situazione.

Avrete modo di trascorrere del tempo di qualità con le persone più care. Le serate a base di cibo e serie tv, saranno memorabili e piacevoli.

Capricorno - Il vento sta per cambiare e questo sarà un mese colmo di speranze. Vi ritroverete a sudare le fatidiche sette camice, del resto sulle vostre spalle reggete molte responsabilità. Casa, famiglia, lavoro/studio, amore, tutte queste situazioni vi ronzeranno attorno. L'oroscopo di novembre apre la porta all'amore per i cuori solitari e per tutti coloro che hanno alle spalle una cocente delusione. Sarà un novembre efficace e produttivo, anche se sarete ancora a corto di soldi. Questo difficile 2020 sta per uscire di scena, per cui preparatevi a tagliare i ponti con tutte le difficoltà affrontate!

Acquario - Tante novità vi attendono in questo bel mese di novembre. Dopo un ottobre difficile e impervio, finalmente riuscirete a superare quelle sgradite sensazioni che vi hanno travolto. Uscirete fuori dal tunnel e vi aprirete alla vita. Comincerete a creare e pensare in positivo, inoltre, l'amore trionferà. Incontri possibili per i single più spontanei. Cambierete look o forse vi recherete dal dentista, insomma, penserete di più a voi stessi e meno agli altri. Tornerà la quiete dopo la tempesta ed anche in famiglia si respirerà un clima sereno. Godetevi questo novembre.

Pesci - Le previsioni di novembre pongono in risalto il vostro sesto senso che sarà molto acuito. Riuscirete a vedere oltre le apparenze e questo vi consentirà di fare la differenza.

Nel lavoro, eventuali timori verranno dissipati e finalmente conoscerete il vostro futuro. Potrete cementificare eventuali alleanze e allargare il giro delle conoscenze, vi sentirete meno timidi e più sbarazzini. Sarà un mese importante a livello familiare e sentimentale, si prevedono delle serate ricche di passione e unione. Comincerete ad addobbare la casa in vista delle festività natalizie e sarete di gran lunga più positivi rispetto ai mesi scorsi. Le stelle invitano a cogliere al volo ogni occasione che vi si presenterà!