Cosa prevedono gli astri per l'Oroscopo del giorno 28 ottobre? Entra nel vivo l'ultima settimana del mese e nella mattinata di questo mercoledì la Luna transiterà nel domicilio dell'Ariete, accendendo gli animi di ciascun segno zodiacale. Chi bene e chi male, questa sarà una giornata importante sotto certi aspetti. Approfondiamo il discorso leggendo le previsioni degli astri e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Capricorno – 12° - Ultimamente state vivendo una sorta d'incubo ricorrente e non riuscite a trovare pace. In queste 24 ore risulterete in calo, infatti l'oroscopo parla di una giornata sottotono e poco produttiva, ma non dovrete abbattervi.

Potrebbero emergere dei ritardi, dei disguidi e degli imprevisti, cercate di tenervi a debita distanza dai litigi, poiché sarete abbastanza irascibili e permalosi. Andrà meglio da giovedì, quindi stringete i denti!

Amore: rivalità o gelosie in amore;

Lavoro/Soldi: siete a corto di denaro, stringete la cinghia;

Salute: nutrite la vostra energia interiore, ritagliatevi del tempo per voi stessi.

Acquario – 11° - Portate pazienza in questa giornata non proprio favorevole. Avrete una bella gatta da pelare. Qualcuno o qualcosa vi infastidirà e rischierete di dare in escandescenze. Non vale la pena perdere tempo a discutere, evitate di entrare in argomenti spinosi e concentratevi su ciò che conta veramente.

Una persona cara potrebbe rivolgersi a voi per un aiuto o un consiglio.

Amore: conflitti sentimentali;

Lavoro/Soldi: l'impiego attuale non vi soddisfa o forse c'è dell'astio tra colleghi. Correte al riparo studiando delle alternative o considerando il lavoro da remoto;

Salute: avrete una brutta cera in questo mercoledì, forse perché ultimamente vi state trascurando troppo.

Ariete – 10° - La situazione attuale appare un po' minacciosa e incerta, infatti c'è qualche nativo che sta vivendo un periodo da incubo.

Tutte le cose, sia belle che brutte, sono destinate a tramontare. In questo mercoledì avrete modo di ritrovare un briciolo di energia e di positività. Direte basta alle brutte notizie e farete piazza pulita di quelle persone o luoghi stracolmi di pessimismo.

Amore: siete innamorati o forse provate attrazione per qualcuno, fatevi avanti e lanciate dei chiari segnali;

Lavoro/Soldi: un po' di calo è fisiologico, l'importante è non abbattersi;

Salute: la meditazione vi aiuterà a uscire dal tunnel.

Toro – 9° - Non tutte le ciambelle escono con il buco, per cui non abbattetevi se vi sentite ben lontani dalla perfezione.

Questa giornata vi porterà a rivalutare delle situazioni, forse nella sfera lavorativa o familiare ci sono delle difficoltà da abbattere. Non siete soli, guardatevi attorno e vuotate il sacco. Fare attenzione agli imprevisti che potrebbero sbucare in queste 24 ore, sarà la vostra sfida quotidiana.

Amore: conflitti in atto, ma niente di preoccupante;

Lavoro/Soldi: cercate di mettere da parte l'esitazione;

Salute: confidarsi contribuirà ad alleggerire quel peso che vi trascinate da fin troppo tempo.

L'oroscopo della giornata del 28 ottobre: i segni di metà classifica

Vergine – 8ª - C'è del conflitto interiore che vi impedisce di stare sereni. La sera, quando vi mettete a letto, vi perdete nel fitto bosco delle più disparate forme di preoccupazione.

Tutto ciò, a lungo andare, finirà per stressarvi e per rendervi tristi e abbattuti. In questo periodo siete alla ricerca di stimoli, forse vi state lasciando andare e vi sentite molto demoralizzati. Anche se questa giornata non sembra andare nel verso giusto, cercate di sforzarvi e di avere fiducia nel mondo.

Amore: alti e bassi nella relazione, ma niente di grave;

Lavoro/Soldi: cercate di essere chiari e non contraddittori;

Salute: prendetevi cura di voi stessi, un po' di sano egoismo fa bene.

Sagittario – 7° - Giornata perfetta per indagare sui vostri pensieri ricorrenti e per prendere la rincorsa. Tornerete a sentirvi meglio e sollevati, le cose possono ancora migliorare e progredire. Dite basta alle notizie che vi buttano giù e lavorate su voi stessi.

Forse da anni combattete una battaglia contro un male o un problema, ebbene, provate tutte le opzioni possibili perché chi la dura la vince. Le stelle supportano i cuori impavidi.

Amore: divergenze di opinioni con il partner, ma non si può sempre pensarla allo stesso modo;

Lavoro/Soldi: desiderate una busta paga più alta e/o degli orari più flessibili;

Salute: sbarazzatevi dei cibi e dei medicinali scaduti.

Pesci – 6° - L'oroscopo parla di un mercoledì piacevole, dove sarete sorridenti e tranquilli. La situazione generale non è delle migliori e vi state chiedendo se le cose torneranno mai come un paio di anni fa. Ciononostante, siete un segno amabile e sensibile. In giornata vi ritroverete a confortare qualcuno che sta attraversando una fase estremamente difficile.

Non lasciate che il pessimismo vi contagi.

Amore: voglia di romanticismo e sorprese;

Lavoro/Soldi: lavorare da casa vi piace, ma necessitate di uno spazio solo per voi;

Salute: non sottovalutate il potere della lettura e delle parole.

Bilancia – 5ª - Le previsioni astrologiche pongono in risalto il vostro modus operandi che risulta essere migliorato. Grazie a Mercurio nel vostro segno avete riscoperto il senso pratico delle cose. In quest'ultimo periodo state ristrutturando, seguendo dei corsi o valutando dei cambiamenti, insomma c'è qualcosa in cantiere. La concentrazione sarà al massimo in queste 24 ore. Cercate di non accollarvi troppe responsabilità e prendetevi delle piccole pause nel corso della giornata.

Se serve delegate qualche mansione.

Amore: possibili novità sentimentali;

Lavoro/Soldi: tensioni lavorative da dissipare;

Salute: in serata rilassatevi con una calda camomilla.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli – 4° - Siete un segno pieno di risorse, con voi è impossibile annoiarsi, ma lo sarà ancora meno in questa giornata smagliante. Le stelle torneranno a supportarvi e vi sentirete guidati dalla dea bendata. Finalmente vi scrollerete di dosso tutte le forme di pessimismo e prenderete in considerazione dei nuovi progetti. Si prevedono delle uscite, forse per lavoro o per sbrigare delle commissioni urgenti.

Amore: possibili incontri o forse ripenserete a un vecchio amore;

Lavoro/Soldi: avete bisogno di una trovata geniale, rivedete il modus operandi;

Salute: siete sempre di corsa, prendete in considerazione di alzarvi all'alba e di dedicare le prime ore della mattina a voi stessi.

Cancro – 3° - La parola "arrendersi" non esiste nel vostro vocabolario.

La vita vi ha dato spesso del filo da torcere, ma voi siete sempre riusciti a rimanere in piedi. Ed ecco che questo mercoledì vi darà tutte le armi necessarie per spiccare il volo e avvicinarvi ancora di più al vostro obiettivo. Non lasciatevi andare, ogni volta che rinviate state dicendo ai vostri sogni che non sono poi così importanti e che possono attendere. La fortuna vi corteggerà!

Amore: abbandonatevi alla passione, lasciatevi andare;

Lavoro/Soldi: giornata molto produttiva. Chi ha una propria attività batterà cassa;

Salute: mercoledì favorevole per cominciare una dieta detox.

Leone – 2° - Giornata perfetta per poter fare la differenza. Potrete tirare fuori i vostri talenti e dare libero sfogo alla creatività, in tal modo vi sentirete bene e in pace con voi stessi.

Non permettete ai fattori esterni d'inchiodarvi nei timori e di rimpicciolirvi. Ora più che mai dovete tirare fuori il carattere e concentrarvi su ciò che conta veramente. Il tempo è prezioso, non sprecatelo dietro al pessimismo e alla pigrizia.

Amore: bilanciate le azioni e i sentimenti;

Lavoro/Soldi: occhio alla connessione internet;

Salute: prediligete i cibi leggeri, ultimamente vi sentite appesantiti.

Scorpione – 1° - Avere il Sole dalla vostra parte vi permette di fronteggiare ogni ostacolo con la massima forza possibile. Possedete un'ottima capacità di giudizio e siete resilienti, per cui non dovreste avere difficoltà a raccogliere le note positive di questo promettente mercoledì. A partire da queste 24 ore ripristinerete l'equilibrio.

Il recente cambio d'orario vi ha concesso più tempo e serenità mentale, non a caso non vi sentite più affannati e in ritardo. Aspettatevi l'arrivo di un pacco o una telefonata, presto vi lascerete dietro alle spalle questo disastroso 2020.