L'Oroscopo di domani 28 ottobre è pronto a dare conto su come sarà la giornata del prossimo mercoledì. Domani, a rendere appetibili le cronache astrali sarà l'ingresso della Luna in Ariete, senz'altro pronta a favorire i rapporti sentimentali in generale, pertanto si preannuncia molto favorevole questa parte della settimana per i nati nel suddetto segno di Fuoco. Molto bene il periodo anche per un altro "prescelto", in questo caso rappresentato da Vergine: il simbolo astrale di Terra dovrebbe essere molto fortunato in amore. Invece, andranno incontro a un mercoledì abbastanza pesante da digerire, soprattutto per quanto concerne il lavoro e i sentimenti, tutti coloro appartenenti al segno del Leone e del Toro.

In questo caso le previsioni zodiacali di mercoledì considerano in giornata "sottotono" il Leone, mentre il segno di Terra sarà costretto a confrontarsi con un periodo indicato con il "ko".

Andiamo pure a dettagliare in profondità la classifica a stelline, per poi dare giusto seguito all'oroscopo di mercoledì 28 ottobre relativamente ai simboli astrali compresi da Ariete sino a Vergine.

Classifica stelline 28 ottobre

Siamo giunti al giro di boa di metà settimana e la cosa che più interessa in questo momento è il sapere anticipatamente se sarà una giornata buona o negativa. In questo caso, come sempre, utile risulta la consultazione della nostra classifica stelline quotidiana. In questa sede la scaletta con le stelle interessa la giornata del 28 ottobre 2020.

Come sappiamo, in questa sede andremo a svelare la situazione astrologica dei segni appartenenti alla prima tranche zodiacale, valutati dall'oroscopo di domani sui comparti della vita relativi all'amore e al lavoro. In primo piano, oltre ai simboli già anticipati, ovvero Ariete e Vergine, il periodo sorride abbastanza anche ai nativi dei Gemelli e del Cancro, in questo contesto posizionati al terzo posto.

Poco da aspettarsi invece, coloro nativi in Leone e in Toro, rispettivamente insidiati al penultimo e ultimo posto in classifica.

La scala di valori sintetizzata dalle stelline di mercoledì a partire dal segno più fortunato a scendere:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Leone;

★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 28 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'.

L'oroscopo di domani 28 ottobre al segno dell'Ariete indica l'arrivo di un giorno splendido, tutto all'insegna dell'ottima Luna nel segno. Pronti ad iniziare bene questo terzo giorno dell'attuale settimana? In amore sarà un’ottima giornata: molti nodi si scioglieranno e potrebbero arrivare persino belle soddisfazioni in ambito di coppia. Le cose belle che succederanno nel periodo avranno conseguenze anche nel prossimo futuro. In amore, la Luna vi aiuterà a riconciliare la vostra vita sentimentale. Cuore e corpo diventeranno un tutt’uno insieme al vostro partner, rendendo ottimo questo giorno per fare progetti a medio/lungo termine. Inutile però negarlo: in questo periodo sentite il bisogno di abbandonare vecchie abitudini oppure di vivere nuove emozioni, non è così?

Single, ritroverete il vostro senso dell'humour, la vostra vivacità mentale nonché la voglia di comunicare con gli altri. Ci saranno anche delle ottime premesse per trascorrere una serata speciale, come piace a voi. Nel lavoro, sarete molto responsabili nello svolgere una mansione che vi è stata (o vi sarà) affidata. Se così fosse, la porterete a termine con successo, ricevendo note di merito ed elogi. Voto 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì annunciano che sarete assediati da insistenti turbamenti sentimentali. In coppia potrebbe assestarsi una momentanea disarmonia tra ciò che uno pensa di fare e quello che invece sarà restituito dalla realtà. In generale, il settore affettivo risentirà della dura opposizione del Sole e di Mercurio verso Urano, vostro pianeta di settore.

In alcuni frangenti l'ansia vi renderà nervosi e instabili emotivamente. Per il fisico, il tono vitale non sarà al massimo e l'umore lo seguirà a ruota. Cercate di reagire: se qualcosa non andasse nella direzione sperata, puntate tutto sul partner. La persona amata senz'altro vi offrirà calore e spontaneità: abbiate pazienza e se dovesse servire rifugiatevi pure tra le sue braccia. Single, il periodo esorta a seguire i vostri sogni, seppur alcuni vi conducano lontano. Avete bisogno di tenere accesa la fiamma della speranza. Nel lavoro, sotto il profilo economico la situazione apparirà abbastanza incerta: sarebbe saggio rimandare di alcuni giorni delle scelte importanti che impegnerebbero parte del vostro tempo.

Parlando di soldi, attenetevi solo alle spese di ordinaria amministrazione controllando l'impulso a spendere senza riflessione. Voto 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia una giornata nella norma, sufficientemente buona. Le eventuali ferite che negli ultimi tempi vi hanno fatto soffrire cominceranno a rimarginarsi e la guarigione completa è dietro l’angolo. In amore, forse pretenderete un po' troppo dal vostro partner. Anche se i tempi recenti sono stati idilliaci, sarà necessario aspettare prima di realizzare i vostri desideri. Ma tranquilli, non ci sarà niente di cui aver paura perché sarà possibile ottenere sia l'intensità passionale che la sicurezza emotiva.

Single, il vostro fascino accenderà in questo giorno simpatie ed amori improvvisi: una persona che vi trattava freddamente comincerà ad incuriosirsi ed a chiedere appuntamenti. Preparatevi a gestire avances davvero spinte, in fin dei conti decisamente interessanti... Nel lavoro, riuscirete a portare a compimento un'iniziativa che molto presto potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro. Forse alcune situazioni richiederanno l'intervento di un collega o di una persona esperta. Voto 8.

L'oroscopo di mercoledì 28 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì, visto che sarà sostenuta da astri in aspetto abbastanza positivo, indicano che il periodo vi sarà utilissimo per mettere a frutto le vostre ottime qualità pratiche.

Discreti saranno i riscontri su alcuni fronti di interesse generale. Potrebbe essere una giornata ideale per il giardinaggio, specialmente per chi ha il cosiddetto "pollice verde". In amore, la persona amata vi renderà particolarmente sensibili e vi aiuterà a comprendere facilmente i sentimenti e le emozioni delle persone che avete vicino (amici, famigliari). In generale l'intesa affettiva con chi amate sarà in crescita. Forse avrete il cuore in subbuglio e magari sarete anche presi anche da pensieri negativi: calma! Single, a voi l'Astrologia annuncia a gran voce novità davvero molto piacevoli, in ogni ambito della vostra vita. Ma a fare la differenza sarà soprattutto una gran voglia di conoscere persone e ambienti diversi dal solito, di esplorare emozioni e sensazioni nuove.

In ambito lavorativo, potrete gestire tutto in modo organizzato ed ordinato. Gli astri vi renderanno abbastanza efficienti, facendovi tirare fuori le vostre doti analitiche, molto utili per raggiungere nuovi traguardi. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede che la giornata sotto analisi possa presentarsi abbastanza sofferente per voi nativi. Comunque, non abbiate timore di affrontare eventuali situazioni critiche che, per certi versi, potrebbero apparire complesse o di difficile soluzione. In amore, una persona di vostra conoscenza potrebbe contrastarvi: non dimenticate il senso della misura, perché potrebbe essere necessario metterlo in pratica per evitare disastri.

Qualche alto e basso anche nel rapporto di coppia, questo non dovrà assolutamente influenzare il vostro comportamento nei confronti del partner. Single, Luna e Marte vi guarderanno di traverso: evitate discussioni che possano diventare dei veri e propri conflitti. In questo momento sentite infatti il bisogno di essere liberi, di non dover rendere conto a nessuno. Le cose potrebbero andare meglio: basterebbe trattenersi dal prendere di petto ogni cosa e magari dar meno retta a certi consigli "sbagliati" degli amici. Nel lavoro, il periodo non promette una situazione esaltante, specie per quanto riguarda il denaro. Infatti si prevedono contrattempi nelle entrate e forse spese extra. Difficoltà nel portare a termine eventuali trattative d'affari.

Voto 7.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 28 ottobre, annuncia una giornata perfetta in ogni campo. In generale, la vostra vita sarà in aspetto positivo e in molti casi sarete più convincenti del solito. Il vostro bisogno di brillare ispirerà la fantasia, quindi, diciamo che vivrete e assaporerete tutto ciò che la vita senz'altro vi offrirà. Godrete del presente, sicuramente artigliando anche la più piccola opportunità che le stelle vorranno dispensare. In campo sentimentale, sarà un bel cielo senza nuvole. Seguite il vostro cuore e non perdete tempo con inutili dubbi e paure, vedrete che così facendo riuscirete a ritrovare l'intesa perfetta con il partner.

Single, che giornata da sballo vi regalerà la Luna! In mancanza di una persona amata con cui condividere eventuali follie, potrete sempre contare sugli amici del cuore, pronti a coinvolgervi nei loro divertenti programmi. Nel lavoro, in questa giornata ci saranno parecchie attenzioni nei vostri confronti. Qualcuno tra voi sarà in grado di controllare una situazione potenzialmente in grado di sfuggire di mano. Ovviamente, non dovreste approfittarvi troppo della buona sorte ma continuare a fare il vostro dovere con serietà e dedizione. Voto 9.

