Cosa prevede l’Oroscopo per martedì del 10 novembre? La Luna in Vergine arricchirà le prime ore della giornata rendendole più produttive e soddisfacenti. In linea di massima si prevede una giornata ad alta intensità finanziaria, specie per i segni d'acqua. I Cancro risulteranno in ripresa economica mentre i Pesci effettueranno degli acquisti. Queste 24 ore riserveranno novità e notizie anche per i nativi del Leone. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche 10 novembre: gli ultimi sei segni zodiacali

Capricorno – 12 - In questo lunghissimo e interminabile 2020 non ve ne gira bene una!

State penando abbastanza e non vedete l'ora che arrivi Capodanno perché volete lasciarvi tutto alle spalle. 'Né di Venere né di Marte, non si sposa non si parte', quindi evitate o perlomeno limitate gli spostamenti e i progetti più impegnativi. Mantenete la calma qualora le cose dovessero sfuggirvi di mano, entro sera tutto tornerà a posto.

Acquario – 11 - Giornata tipicamente impegnativa, esattamente come tutte le prime parti della settimana. Odiate lavorare con il freddo e alzarvi presto. Siete piuttosto sregolati e questo non va bene, perché a lungo andare finirà per demoralizzarvi e danneggiarvi. Dunque, datevi una bella regolata e stabilite una precisa routine da seguire: andate a dormire al solito orario e alzatevi una quindicina di minuti prima.

Sagittario – 10 - Le previsioni astrologiche sono negative per quanto riguardano le faccende sentimentali e familiari. Avrete la netta sensazione che qualcosa vi sfugga, forse siete stufi della noncuranza del partner oppure i vostri figli vi stanno dando del filo da torcere. Anche chi vive da solo rischierà di andare incontro a delle difficoltà lavorative o economiche.

Dunque, sarà un martedì da maneggiare con estrema cautela.

Toro – 9 - Si presenta una discreta giornata in cui dovrete effettuare dei controlli o degli aggiustamenti. Si tornerà a disquisire di denaro, forse ci sono dei ritardi nelle transazioni oppure qualcosa non quadra. Comunque sia, sarà bene impedire alla distrazione di prevalere altrimenti rischierete di combinarla grossa.

Problemi di cuore con il partner, ci sono incomprensioni e lacune da colmare.

Ariete – 8 - In questo martedì avrete a che fare con una certa commissione o faccenda che avete a lungo rinviato. Anche se il futuro forse vi spaventa, ce la state mettendo tutta per condurre un salutare stile di vita. Evitate le polemiche inutili, tenetevi alla larga da certi argomenti spinosi come la politica, l'eredità e vecchi problemi di famiglia. Non avete bisogno di accollarvi ulteriori responsabilità.

Pesci – 7 - L’oroscopo di martedì vi vedrà alle prese con gli acquisti online. Quando le cose girano male, siete soliti sfogarvi con lo shopping o discutendo con una persona fidata per ore e ore. Chiaramente vi occorre del supporto e in queste 24 ore tirerete quel sassolino dalla scarpa.

Coloro che sono single dovrebbero iniziare a guardarsi intorno, non sottovalutate le conoscenze via web.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Cancro – 6 - L’oroscopo del giorno 10 novembre dice che finalmente si registrerà una bella scossa economica e sentimentale! Ultimamente avete sperperato troppo denaro e le entrate sono state inferiori del solito. Da questo giorno, le stelle si presentano più che promettenti sul vostro futuro finanziario. C'è un work in progress, a quanto pare qualcosa di produttivo e geniale bolle in pentola. Odiate stare a dieta, ma di questi tempi è meglio non eccedere con il sale e lo zucchero.

Leone – 5 - Forti e carismatici come l'animale che simboleggia il vostro intrepido segno zodiacale.

Avrete la forza d'animo necessaria per vincere l'eventuale battaglia in corso. Questa sarà una settimana del tutto differente dalle precedenti, perciò tenete gli occhi bene aperti e preparatevi a qualsiasi eventualità. Delle notizie o novità giungeranno al vostro cospetto. Per quanto riguardano gli affari di cuore, qualcuno è innamorato di un collega o di una persona che vede/vedeva abbastanza spesso.

Bilancia – 4 - Le previsioni astrali del giorno martedì 10 novembre promettono suspense, romanticismo ed anche avventura. Questa è una situazione strana, destinata a finire sui libri di storia e voi ne state facendo parte. In amore siete soliti innamorarvi delle persone sbagliate e in passato avete sofferto, ma le coppie compatte risultano felici e appagate.

Continuate a portare avanti i vostri sogni, questa giornata vi permetterà di compiere un passo in più verso il traguardo. Guardate dei film stimolanti e leggete libri spronanti.

Gemelli – 3 - Andrà tutto bene poiché tornerà il sereno in queste 24 ore. Ultimamente le coppie di vecchia data stanno vivendo maggiori difficoltà dato che si discute su ogni sciocchezzuola: chiaramente non vi sentite compresi! Per fortuna in questo martedì tutto filerà liscio e i conti torneranno a quadrare. Vi divertirete, poiché avrete un sacco di cose da fare e non starete fermi un solo secondo. Pazienza con i figli o i nipoti.

Scorpione – 2 - In queste 24 ore sarete smaglianti e in ottima forma fisica. Comincerete a fare più cose del consueto, ma cercate di non stressarvi.

Pretendete sempre tanto da voi stessi e spesso vi incolpate se delle cose non sono andate come programmato. Chi è a dieta da tempo, potrà concedersi uno strappo alla regola perché un dolcino ogni tanto non fa mai male e addolcisce la vita. Risate e armonia in famiglia.

Vergine – 1 - Sarà una giornata super favorevole grazie alla Luna nel vostro segno. Aspettatevi delle notizie o delle entrate, qualcosa comincerà a smuoversi finalmente. Non mancheranno risate, scambi d'opinione e confidenze. Le coppie innamorate si lasceranno andare alla passione mentre chi ha una famiglia riuscirà a trascorrere del tempo di qualità assieme. Farete dei progetti in vista dell'anno prossimo, del resto siete più che pronti a lasciarvi alle spalle questo 2020.

Controllate la posta.