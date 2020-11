L'Oroscopo di lunedì 9 novembre rivela che la mattinata sarà piena di forze mentre nel pomeriggio qualcosa potrebbe cambiare. Questa ambiguità della giornata è da ricercarsi al transito della Luna la quale, all'ora di pranzo, lascerà il Leone per entrare nel domicilio della Vergine. Proprio quest'ultima risulterà in ripresa dopo le vicissitudini della recente settimana. Approfondiamo e scopriamo le previsioni delle stelle di questa giornate e annessa classifica disposta in ordine decrescente.

L'oroscopo di lunedì degli ultimi sei segni zodiacali

Capricorno - 12 - Siete dei perfezionisti nati, sapete piuttosto bene che: "Con i se e con i ma la storia non si fa".

Detestate le lungaggini e le chiacchiere improduttive, ma qualcosa oggi vi farà perdere tempo e pazienza. Siete asociali o selettivi di nascita, ma grazie a questo aspetto siete al sicuro. State notando troppo menefreghismo in giro e questo vi incupisce. Aspettatevi una serata appagante. Premiatevi per gli impegni che dipendente ogni singolo giorno. Chi ha dei figli dovrà aiutarli nei compiti.

Acquario - 11 - Sono tempi pressoché superficiali, si pretende tutto e subito, ma ogni successo richiede costanza, spirito di sacrificio e perseveranza. Non curatevi dello scetticismo altrui o dall'invidia dei colleghi, potete fare tutto quello che desiderate fare. Sistemate un posticino in cui poter lavorare, studiare o dedicarvi costantemente alle vostre passioni.

Avete bisogno di tranquillità e in questa giornata la troverete anche se in casa ci sarà tanto da fare: non perdete la fiducia!

Toro - 10 - Non è vero che non avete mai tempo, cinque-dieci minuti per voi stessi potete trovarli se solo lo vorreste veramente. Magari alzatevi mezz'ora prima del solito e andate a dormire ad un orario più consono.

Non fate le ore piccole e riducete gli sprechi. Magari in questo momento vi trovate a corto di denaro, in tal caso spremete le meningi e cercate una soluzione anche a part time. Chi è in pensione, si annoia un po' e vorrebbe una vita più eccitante: in rete troverete tutto l'essenziale per imparare a fare qualsiasi cosa!

Sagittario - 9 - "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare", perciò non basta avere un sogno ma bisogna mettercela tutta per realizzarlo. È facile gettare la spugna, il difficile è perseverare anche in circostanze poco promettenti o quando non si vede la luce in fondo al tunnel. State battagliando, le stelle vedono che è in corso una guerra dentro di voi, ma con la costanza e la perseveranza riuscirete a fare la differenza e a vincere.

Pesci - 8 - Occorre tenere duro per tutto il prossimo inverno, ma sfruttate il più possibile questo tempo per concludere qualcosa di produttivo e per salire di gradino. Magari sognate di perdere peso, allora iniziate una dieta e fate maggior movimento, o forse volete più flusso di cassa, in tal caso seguite dei corsi, aggiornatevi e sviluppate delle novità capaci di attirare i clienti.

Insomma, a tutto c'è una soluzione, basta levarsi dalla mente quella vocina denigratoria che invita a gettare la spugna, a guardare la TV e a lamentarsi. Chiamate o messaggi in arrivo!

Ariete - 7 - Circondatevi di persone caratterialmente positive, ossia di quelle che hanno la vostra stessa visione di vita. "Chi va con lo zoppo impara a zoppicare" dice il detto, perciò selezionate con cura le vostre amicizie e tagliate i ponti con i soggetti negativi e pessimisti. In giornata ritagliatevi del tempo per prendervi cura del vostro corpo, ultimamente avete una brutta cera.

Classifica e previsioni astrali del 9 novembre dei primi sei segni

Gemelli - 6 - Chiaramente vi occorre una spinta in più, perché siete nel bel mezzo di una fase di stallo.

Guardatevi attorno e spulciate i vari siti web in cerca dell'ispirazione giusta. Rispetto ad un anno fa siete più maturi e abili, stare a casa vi ha spinto a ingegnarvi e a sbizzarrirvi con la fantasia. L'amore di coppia è in fase cruciale, andate incontro al partner e imparate a fare voi la prima mossa senza aspettare che l'altro si decida a dare un po' di pepe alla relazione.

Cancro - 5 - Un obiettivo nuovo, anche piccolo e da raggiungere entro la fine della settimana, vi permetterà di sentirvi vivi e attivi. Avete molta carne a cuocere in questo periodo. Nelle crisi nascono le migliori soluzioni, basta vedere oltre il proprio naso. C'è tutto un mondo da scoprire, non ci sono limiti alla creatività e alla fantasia!

La fortuna aiuta gli audaci, quindi correte dei rischi in più e impegnatevi nel raggiungimento dei vostri desideri.

Vergine - 4 - Potreste aver perso fiducia nel domani, ma con il pessimismo non migliorerete di certo la qualità della vostra vita, anzi. Dovete essere voi d'esempio a chi proprio non ce la fa a vedere il bicchiere mezzo pieno. I leader sono positivi e inarrestabili, per questo sono ammirati e riveriti. Scegliete, dunque, se essere una persona qualsiasi o fare la differenza. Questa sarà una gradita giornata, avanti così!

Leone - 3 - Tirate fuori la vostra capacità persuasiva e siate determinati nel trasformare questa settimana in un grande successo. La costanza va allenata ogni singolo giorno, dunque, portate a termine ciò che iniziate perché vi stimolerà a dare il massimo e a raggiungere una vita più appagante.

È nei momenti di difficoltà che si tira fuori una grande forza.

Bilancia - 2 - Settimana che parte con lo sprint, grazie all'equilibrio raggiunto dentro di voi saprete come spendere al meglio le vostre giornate. Pensieri positivi conducono ad una svolta positiva, al contrario pensieri negativi portano a vivere un'esistenza negativa. Ci sono forse dei cambiamenti da fare in casa o nelle vostre abitudini, questa sarà una settimana risolutiva e piena di insegnamenti. Tirate fuori il vostro talento creativo.

Scorpione - 1 - Lunedì piacevole, tutti i nodi verranno al pettine in questa avventurosa settimana. Qualcuno busserà alla vostra porta, forse il postino o una persona cara. Vi ristabilirete, specie se siete stati ammalati di recente.

Con i figli occorrerà avere tanta pazienza, anche con il coniuge che vi sembra un po' distratto e egoista. Chi vive da solo, avrà più spazio e tempo per se stesso.