L'Oroscopo del giorno 10 novembre ha già pronto il responso dell'Astrologia in merito a come andrà la giornata di martedì. Dunque, attenzione tutta puntata sul secondo giorno dell'attuale settimana con un occhio di riguardo verso i comparti della vita interessanti l'amore e il lavoro. A fare da bilancino tra positività e negatività, quest'oggi, due transiti di prim'ordine: il passaggio di Mercurio in Scorpione e la bella presenza della Luna in Vergine. Ansiosi di sapere come è stata classificata la giornata nei riguardi dei segni della seconda sestina? Bene, iniziamo a dare soddisfazione a chi è stato valutato al "top del giorno" in questo contesto: il Capricorno.

Il simbolo astrale di Terra avrà dalla sua un trio di prim'ordine formato da Luna, Sole e Nettuno, sicuramente di ottimo supporto nelle delicate situazioni a livello sentimentale, in ambito famigliare o nei riguardi del settore amicizia. Purtroppo a dover sottostare a flussi astrali poco positivi saranno gli amici nativi dell'Acquario, posizionati in classifica all'ultimo posto a causa della speculare negatività della Luna in Vergine, in questo caso sotto opposizione da Nettuno in Pesci.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di martedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 10 novembre

Questo martedì, in base a quanto espresso dalle effemeridi, si prevede possa essere vincente sia in amore che nel lavoro per tre segni.

la classifica stelline interessante la giornata del 10 novembre svela la prima posizione in scaletta a tutto vantaggio del Capricorno: il prestante segno di Terra, come già anticipato in apertura, avrà i favori incondizionati dal tris Luna-Sole-Nettuno. In evidenza nella scaletta di oggi altri due segni con, a far da guida, un meraviglioso Mercurio in Scorpione: pronti a togliere il velo dalla scaletta quotidiana?

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Scorpione (Mercurio nel segno), Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: NESSUNO;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del 10 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di martedì 10 novembre prevede che sarà abbastanza buono questo martedì, discretamente positivo seppur nella normalità. A molti del segno, specie a quelli con ascendente Leone, Vergine, Scorpione o Pesci, questa parte della settimana potrebbe regalare un giorno dal finale sicuramente inaspettato quanto entusiasmante. In amore invece, ironia e umorismo saranno armi preziose cui poter fare ricorso nel caso doveste trovarvi a disagio o con qualche problema da risolvere. Nessuno è più abile di voi a mascherare le difficoltà e gli stati d'animo... Venere e Luna intanto vi daranno simpatia e buone occasioni per stare bene col vostro partner: consigliato dare una rispolverata all'album di famiglia, ovviamente insieme a chi amate.

Single, sarete tranquilli, forse perché riuscirete a giostrare tutti gli appuntamenti che avete in programma: il consiglio? Ovviamente quello di non esagerare. Nel lavoro, avrete buone opportunità di fare scelte per il futuro, anche grazie alle persone che vi circondano e che vi sapranno consigliare. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno predicono l'arrivo di un martedì sicuramente fantastico, perfetto per dare un po' di grinta alla parte iniziale della settimana. In amore, quasi certamente potrete dare per scontato che tutto vada come previsto. Preparatevi comunque una soluzione di scorta nel caso qualcosa o qualcuno inizi a dire, fare o non fare (e qua, molti avranno già capito il riferimento a chi è diretto, vero?).

In ambito di coppia intanto, le coccole e il romanticismo prenderanno il posto delle discussioni che, qualche tempo fa, hanno caratterizzato la vostra relazione: finalmente ce l'avete fatta, dunque divertitevi. Single, un incontro casuale potrebbe accendere la passione e scombinare tutti i vostri piani che avevate in conto: dice il saggio "al cuor non si comanda!". Nel lavoro, intanto, l'intervento prezioso di un collega allargherà notevolmente la visuale lasciando intravedere alternative verso cui non osavate spingervi: approfittate del momento. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del 10 novembre al Sagittario indica prossimo martedì sarà in linea di massima discreto, buono per la maggior parte di voi del segno.

In determinate situazioni, sappiatelo, qualcuno ha ancora bisogno di stabilire un certo feeling con le persone interessate. In amore invece, cercate di non litigare con la vostra metà, ok? Trovate un punto di incontro che possa favorire il buon dialogo, magari dedicando più tempo e attenzione alla sfera affettiva. L'Astrologia intanto vi ricorda che non sempre è facile vivere accanto a voi del Sagittario, segno dalla forte personalità. Single, impegnatevi a fondo nella ricerca, la felicità potrebbe essere dietro l'angolo ma voi non sapete ancora ben individuarla. In questo caso, le previsioni del giorno invitano a mettere più grinta e convinzione negli approcci futuri. Nel lavoro, nel caso doveste prendere delle responsabilità importanti, fatelo: prossimamente potrebbero regalare tante buone soddisfazioni.

Voto 8.

Oroscopo di martedì 10 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. La giornata in analisi si preannuncia per voi nativi davvero a massima positività. Allora la domanda è: sarà davvero un martedì fortunato? Diciamo che al 99% dei casi sarà proprio così, quindi preparatevi moralmente e fisicamente ad una splendida giornata. In amore, il partner gioirà con voi in questo periodo, quasi certamente avvalorato da teneri colpi di scena passionali e del tutto fuori programma. Ottimo così, ben sapendo che tutto questo vi riempirà il cuore di estrema felicità. Single, tutto potrebbe rientrare nei ranghi, grazie ad una salutare spiegazione e ad un pizzico di umiltà da parte vostra: buone nuove su "quel fronte" che sapete.

Comunque, sappiate che è sempre consigliato riflettere prima di fare scelte o prendere posizioni definitive, specialmente in quei rapporti difficili da definire. Nel lavoro infine, in risalita parziale i guadagni per alcuni di voi nativi con ascendente tra le prime posizioni in classifica, anche se è ancora presto per parlare di conferme o sicurezze certe. Voto 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali di martedì indicano l'arrivo di un periodo "no", dunque abbastanza difficile da portare a fine. Diciamo pure che gran parte dell'Astrologia di competenza non sarà troppo di parte per voi del segno, perciò le previsioni attuali invitano alla calma e ad essere particolarmente concentrati su ogni cosa: si ricorda che potete contare solamente su due "misere" stelline, quindi frangente tutto in salita.

Vediamo di dare qualche consiglio mirato nei riguardi di sentimenti e lavoro. In amore, senz'altro certe divergenze d’opinione nella coppia potranno essere superate puntando sulle cose concrete e sugli obiettivi da realizzare insieme. Single, voialtri affidatevi pure ai consigli di una persona che, al momento, riesce a vedere le cose da una prospettiva più ampia e più obiettiva della vostra... Nel lavoro, dovete cercare di mettere in luce le vostre migliori qualità: lasciate pure morir d'invidia certi colleghi (che ben sapete). Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 10 novembre predice l'arrivo di una giornata splendida, un tutt'uno con la parte della settimana appena iniziata.

Giocate pure d'anticipo sugli eventi, avendo la consapevolezza di uscirne vincenti. Affrontate comunque ogni cosa con più senso dell’umorismo, sapendo che tutto ciò aiuterà a non prendersela più di tanto in eventuali difficoltà. In amore, la favorevole azione delle stelle riuscirà a dissipare qualche problema nato negli ultimi giorni. Finalmente passerete una giornata serena insieme alla persona amata: ricordiamo di essere sinceri sempre, anche a costo di rimetterci! Single, se siete in cerca dell'anima gemella, di certo avrete l'occasione per fare nuove eccitanti conquiste; siate pronti a fare scelte sentimentali probabilmente definitive. Nel lavoro, per chiudere in bellezza, fidatevi assolutamente del vostro senso critico: mai lasciarsi condizionare dalle scelte degli altri.

Voto 9.