L'Oroscopo di giovedì 12 novembre apre le porte a una giornata molto duale, infatti c'è chi otterrà un notevole supporto astrale e chi invece dovrà fare i conti con l'astenia. Avremo un cielo niente male con Venere e Luna in Bilancia, Mercurio e Sole in Scorpione e Marte in Ariete. I riflettori saranno puntati su amore, lavoro, casa e famiglia.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni del giorno per tutti i segni e scopriamo l’annessa classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Leone – 12 - Questa sarà una giornataccia! Vi sentirete perseguitati dalla sfortuna e i vostri livelli di malumore raggiungeranno picchi elevati.

Quando le cose non girano è meglio fermarsi e aspettare. Dunque in giornata staccate la spina, rinviate quello che può attendere e delegate alcune mansioni. Non prendetevela troppo se delle situazioni dovessero dilungarsi più del dovuto, ma siate pazienti. Le cose cominceranno a migliorare nel tardo pomeriggio, quando potrete consolarvi davanti alla tv o con un buon libro.

Scorpione – 11 - Sarà meglio ridurre gli impegni in questo spinoso giovedì. Gli astri vi remeranno contro e sarete giù di tono. Ultimamente non vi sentite granché in forma, infatti siete apatici e astenici. In queste 24 ore avrete solamente voglia di dormire e di guardare la televisione. Tenetevi alla larga dai parenti serpenti che potrebbero porgervi delle domande invadenti.

Rilassatevi!

Capricorno – 10 - Avrete da battagliare in questo giovedì 12 novembre. Le stelle vi vedono alle prese con delle spese da sostenere e questo potrebbe rappresentare una sfida molto stressante, specialmente nel caso in cui i soldi in entrata scarseggino. Coloro che hanno meno di 18 anni sognano di sfondare sui social, di fare una carriera strabiliante, ma è importante non lasciarsi avvilire da questi tempi incerti.

Vergine – 9 - Siete un segno instancabile, degli stacanovisti nati. Tuttavia, in queste 24 ore vi ritroverete a fare più cose del dovuto e rischierete di contrarre un terribile mal di testa. Sul comparto lavorativo o familiare da tempo c'è qualcosa che non sta girando come dovrebbe, ma non fasciatevi la testa prima di esservela rotta.

Prendetevi cura delle cose che per voi contano di più e sbarazzatevi del superfluo. Questa sarà la giornata giusta per ripartire.

Pesci – 8 - Le stelle annunciano un giovedì sereno, in cui tutti i problemi potranno essere risolti. Ciononostante sarà bene non dare niente e nessuno per scontato dato che gli imprevisti saranno pronti a colpire nei momenti più inaspettati. Forse dovrete sbrigare delle commissioni urgenti o aiutare un familiare in casa, in ogni caso sarà bene applicare tutte le migliori precauzioni.

Toro – 7 - In casa avrete delle cose di cui occuparvi: forse le pulizie, il bucato o magari dovrete buttare la spazzatura. Anche se i tempi sono tanto incerti, non avete alcuna intenzione di darvi per vinti.

A volte siete tentati a farvi da parte e a cedere all'ozio totale, ma cercate di resistere e di rimanere focalizzati sull'obiettivo da raggiungere. Attenzione alle insidie, guardatevi intorno e aprite gli occhi. Sarete abbastanza permalosi. Fisico al top.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni

Gemelli – 6 - Anche se a volte avete dei giorni "down", in generale siete motivati, perché avete un piano o un obiettivo in mente. Continuate così: avanzate e non indietreggiate mai. Scardinate le abitudini nocive e fate spazio a quelle positive e rinvigorenti. Investite sempre su voi stessi e non permettete a nessuno di manipolarvi prendendo delle decisioni per conto vostro. In serata scegliete di vedere un bel film emozionante e dite basta alla politica e a tutti quegli argomenti snervanti!

Sagittario – 5 - Cercherete e troverete una soluzione efficace, volta a semplificarvi la vita. Ne avete le scatole piene del pessimismo dilagante, in questo periodo avete bisogno di ottimismo e di un supporto maggiore. Dunque questa giornata cadrà a puntino, dato che sarete ben pronti a ripartire da zero e a mettervi alla prova. Le previsioni parlano di uscite importanti e strettamente necessarie. Chi lavora da casa dovrà bandire ogni forma di distrazione! Ristabilite la routine, specie se avete a che fare con dei bambini piccoli.

Ariete – 4 - Siete un segno pieno di sagacia e d'intraprendenza, perciò amate partire all'attacco e prendere l'iniziativa. Aspettatevi di tutto e di più in questo giovedì carismatico, che riserva del potenziale.

In certi campi più rilevanti investirete la massima attenzione e concentrazione. Si riaccenderà la fiamma della passione e questo vale anche per i cuori solitari. Chi è solo, è stanco di avere avventure occasionali ed è pronto a fare sul serio.

Acquario – 3 - Si prevede una giornata all'insegna dell'amore e del divertimento. La vostra creatività toccherà le stelle e questo vi consentirà di buttare giù diversi progetti. Risulteranno favoriti coloro che lavorano nella musica, nella scrittura, nel disegno e nella cucina. Si prevedono acquisti interessanti, volti ad agevolarvi nel lavoro/studio. La qualità è meglio della quantità, quindi non risparmiatevi sulle cose fondamentali. Le coppie che stanno insieme da molti anni ritroveranno l'armonia e la complicità di un tempo.

Direte basta alle litigate.

Cancro – 2 - L’oroscopo del giorno 12 novembre dice che sarà un giovedì positivo. Aspettatevi una bella notizia, una risposta o addirittura una proposta lavorativa. Ultimamente le vostre finanze hanno subito un ribasso preoccupante, complici anche le molteplici spese da sostenere, probabilmente avete toccato il fondo. Niente panico, a partire da questa giornata sistemerete ogni cosa ed effettuerete gli opportuni tagli. Soddisfazioni lavorative in arrivo, anche in famiglia non mancheranno lieti risvolti. Una persona vi dirà una parola carina.

Bilancia – 1 - Le previsioni astrologiche vi applaudono, dato che in questa splendida giornata potrete contare al 100% sulla Luna amica.

Si prevedono sussulti d'amore per le coppie innamorate che si preparano a compiere un grande passo. Non lasciate i sogni a fare la muffa nel cassetto, anzi, approfittate di questa proficua giornata per imporvi dei nuovi obiettivi da raggiungere e concedetevi un meritato premio per gli impegni profusi in questa settimana.