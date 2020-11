Questa giornata potrebbe portare alla nascita di contrasti e incomprensioni all'interno della sfera sentimentale per i nati sotto il segno dell'Ariete, che stanno vivendo un momento di alti e bassi, dove l'amore si confonde con l'odio e la rabbia. Al contrario le stelle sorridono al Leone, sono 24 ore romantiche e sensuali, la sessualità è in crescita. Gli influssi di Mercurio agitano il Toro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 11 novembre per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 11 novembre per tutti i segni

Ariete: sono ore impegnative per quanto riguarda la sfera professionale, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. È il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per raggiungere quanto desiderato. È un momento di amore e odio per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Toro: sono 24 ore faticose per il segno, che dovrà scontrarsi con gli influssi nervosi di Mercurio. In amore e all’interno della sfera lavorativa potrebbero nascere delle incomprensioni, meglio non scaldarsi troppo e contare fino a dieci prima di parlare.

Gemelli: durante questa giornata il segno non si lascerà di certo passare la mosca sotto il naso. Mercurio vi mette sul piede di guerra e vi spinge a indagare, a ricercare, a non accontentarvi.

Serenità in amore.

Cancro: questa giornata potrebbe trascorrere senza lode e senza infamia per il segno. Mercurio è in una posizione neutrale, dunque i suoi influssi non sono particolarmente forti, ma neanche opposti. Bene il lavoro, possibili contrasti in famiglia e in amore.

Leone: l’oroscopo di mercoledì 11 novembre lascia presagire una giornata splendente per il segno.

È un momento di recupero per il fisico, i malesseri dei giorni precedenti sembrano ora solo un lontano ricordo. Bene il lavoro. Amore sensuale e passionale.

Vergine: con Mercurio in ottima posizione questa è una giornata ricca di conquiste e novità per il segno. In ambito lavorativo e in amore è il momento di darsi da fare e magari fare quel passo che finora avete sempre avuto paura di compiere.

Bilancia: Mercurio è in un’ottima posizione per gli affari. Secondo l’oroscopo durante questa giornata si potranno concludere degli affari vantaggiosi, ma anche stipulare nuovi accordi o ottenere degli incarichi prestigiosi. Recupero in amore.

Scorpione: l’oroscopo di mercoledì 11 novembre consiglia al segno di organizzare al meglio il proprio lavoro, per non finire con l’acqua alla gola. Armonia in amore. Bene il fisico.

Sagittario: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di non esitare, se avete un obiettivo, questo è il momento ideale per raggiungerlo. Certo, il cammino è pieno di ostacoli, ma con costanza e perseveranza, si può arrivare a destinazione.

Capricorno: sono 24 ore di ripartenza per il segno, che ricarica le energie e la grinta.

In ambito lavorativo l’atmosfera è armoniosa, con un buon lavoro di squadra, si possono ottenere grandi risultati. Amore sereno.

Acquario: l’oroscopo di mercoledì 11 novembre consiglia al segno di non girarvi troppo intorno, se c’è qualcosa che volete fare o dire, basta trovare delle scappatoie, agite. Attenzione al fisico.

Pesci: potrebbe essere una giornata molto produttiva per il segno, potrebbero infatti nascere nuove opportunità lavorative. Qualcuno potrebbe concludere un affare vantaggioso o una vendita proficuo. Amore romantico.