Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata dell'11 novembre? Partiamo all'istante informando che sarà un mercoledì ad alta carica cosmica. Nella prima parte della giornata avremo la Luna in Vergine mentre nella seconda parte l'astro d'argento sarà nella Bilancia. Saranno 24 ore perfette per agire, specie per i nati nel segno dei Pesci. Gli Scorpione, invece, si ritroveranno a battagliare con delle sfide. Approfondiamo le previsioni delle stelle di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Ariete – 12 - Ansia e senso di inadeguatezza vi sovrastano da un po' di giorni, ma in queste 24 ore verranno alla luce degli aspetti inediti.

Qualcosa si smuoverà ancora una volta. Siete stanchi di correre dietro agli altri e di stare con il fiato sospeso. Vorreste un po' di tranquillità, ma fate attenzione a questi stati d'animi negativi, poiché potrebbero farvi ammalare.

Sagittario – 11 - Non remate controcorrente, ma cominciate ad abbracciare la realtà e le vostre emozioni. Accettate che le cose non torneranno più come prima e cercate di voltare pagina. Un nuovo obiettivo, magari da raggiungere entro la fine di novembre-dicembre, vi terrà impegnati distraendovi dai pericoli di questo intricato periodo. La vicinanza del partner o di una persona cara non vi mancherà.

Gemelli – 10 - C'è una situazione poco stabile con una persona che vi sta a cuore.

Forse un figlio che lavora in una zona ad alto rischio o un parente anziano o ammalato. Non è semplice tirare avanti di questi tempi, ma fate del vostro meglio in qualunque circostanza. Occhio alla salute, scaricate la tensione e concedetevi un comfort food.

Acquario – 9 - A livello mentale sono cambiate diverse cose, non si può dire che siete la stessa persona di prima.

Se magari un tempo avreste fatto carte false per soddisfare i vostri capricci, adesso siete più maturi, consapevoli e soprattutto ragionevoli. Delle difficoltà economiche o familiari vi stanno tenendo con il fiato sospeso. Se siete senza un impiego, chiedetevi quali sono le abilità da sviluppare per poter essere più produttivi.

Capricorno – 8 - Chi vive con i genitori vorrebbe abitare da solo, perché non è semplice far combaciare la diversa mentalità di tutti i membri della famiglia. Portate pazienza, le stelle prevedono un dicembre decisamente movimentato in cui sarete ben contenti di avere qualcuno accanto. Non perdete la bussola. In amore, c'è della distanza da colmare: prendete dei provvedimenti prima che sia troppo tardi.

Toro – 7 - Non è semplice tenere la situazione sotto controllo, vi sembra di stare sulle montagne russe dell'incertezza. Di tanto in tanto vi lasciate invadere dai pensieri negativi e temete il peggio per voi e i vostri cari. Vorreste tornare indietro nel tempo per impedire alla situazione generale di degenerare o per prendere una decisione diversa.

Fate pace con il passato e guardate avanti, non potete fare altrimenti.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Vergine – 6 - Crisi per quelle coppie che vivono un amore a distanza o che non si sentono più affini come una volta. Le cose cambiano, perciò riflettete attentamente sui vostri desideri intriseci. Non lasciatevi prendere dai colpi d'ansia o dal panico, respirate e mantenete la calma. Andrà meglio nel tempo, non può piovere in eterno. Fate attenzione ai colpi di vento, sarà il caso di provvedere a coprire eventuali spifferi.

Cancro – 5 - L’Oroscopo dell'11 novembre segnala un elevato livello di nostalgia. Sono tempi un po' precari e poco invoglianti, non a caso siete bloccati e vi state facendo mille problemi sul se fare quel salto nel buio o se aspettare che la tempesta si plachi un po'.

Lasciatevi cullare dall'amore, che sia del partner, di un figlio o di un genitore. In questo periodo avete bisogno di ritrovarvi perché vi sentite smarriti.

Leone – 4 - Lavorare fuori da casa vi incute un po' di timore, ma al contempo siete contenti di non dover rinunciare a quel poco di vita sociale possibile. In queste 24 ore vi ritroverete a pensare a quante cose siano cambiate negli ultimi 12 mesi. In effetti la vostra vita era completamente diversa un anno fa. Non perdetevi nei dettagli e nei ricordi, ma voltate pagina e cercate di rimettervi il prima possibile.

Pesci – 3 - L’oroscopo di mercoledì 11 novembre invita all'azione. Avete alle spalle un periodo di infelicità, ma entro dicembre si realizzeranno dei sogni.

Si prevede una giornata perfetta per darci dentro con il lavoro o qualsiasi altro progetto. Farete pace con voi stessi e sarete pronti a incamminarvi verso un futuro radioso e pieno di soddisfazioni che vi attende tra la primavera e l'estate prossima. Potrebbe arrivare un pacco in giornata.

Scorpione – 2 - Chi rincorre il successo e la carriera, dovrà affrontare delle sfide entro le prossime settimane. Ci saranno un bel po' di questioni da combattere e delle decisioni da prendere. Forse il rendimento è calato o non siete più stimolati come prima, in questi casi sarà necessario applicare una novità capace di spronarvi e di fidelizzare i clienti invogliandoli all'acquisto. Chi gestisce la dimora domestica e i figli, sta svolgendo un lavoro estenuante per garantire loro tutto il supporto possibile.

Bilancia – 1 - Le previsioni astrologiche del giorno 11 novembre rivelano che la giornata sarà perfetta per fare piazza pulita e ricavare nuovo spazio utile per voi stessi. Avrete tutte le carte in regola per superare la tensione germogliata durante la scorsa settimana o nel weekend. Eventuali strappi potranno essere ricuciti, ma tutto dipenderà dalla vostra predisposizione a mettere in campo le migliori strategie. Studiate, fate ricerche e mettetecela tutta.