Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di venerdì 13 novembre? La Luna, a metà pomeriggio, farà i bagagli e lascerà la casa della Bilancia per transitare nello Scorpione. Si prevede una giornata sfortunata per i nativi del Cancro, reduci da una settimana poco entusiasmante. Andrà meglio al Toro che sarà gaudente, ovvero sorridente e felice. C'è chi avrà 24 ore di recupero, chi dovrà fare i conti con il nervosismo e chi dovrà evitare di prendere delle decisioni. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrali venerdì 13 novembre: gli ultimi sei segni zodiacali

Acquario – 12 - La vostra pazienza sarà vacillante in questo venerdì tutt'altro che favorevole. Avrete un diavolo per capello e non ve ne andrà bene una. Sarete tentati dal rispondere a tono a tutti coloro che oseranno infastidirvi, ma cercate di contare fino a 10 prima di parlare. Vi state nutrendo male, forse state esagerando con i dolci e la caffeina. Imparate a vedere le cose da un'altra prospettiva e ragionate sempre sul lungo termine.

Sagittario – 11 - Giornata ricca di distrazioni e di chiacchiere inutili. Ultimamente state rendendo meno del consueto e questo perché siete poco motivati. Il freddo, la noia e la situazione sempre più instabile vi stanno spingendo a mollare la presa sui vostri traguardi.

Vista da lontano, la montagna può risultare irraggiungibile, ma presto o tardi, compiendo un passo alla volta, si arriva alla meta. Le coppie sposate si ritroveranno a condividere un momento profondamente intimo.

Ariete – 10 - Da alcuni giorni, una trasformazione risulta essere in atto dentro di voi.

Piano piano state cambiato il vostro modus operandi e la routine. Il ferro va battuto finché è caldo, perciò qualora una situazione importante dovesse presentarsi al vostro cospetto, non chiudete gli occhi e partite all'attacco. Aspettatevi una giornata importante per chiudere dei contenziosi o per recuperare un certo ritardo.

Non perdete altro tempo dietro alle storie morte e alle persone egocentriche, perché a lungo andare finirete per farne le spese e avvilirvi.

Cancro –9 - Le previsioni astrologiche del 13 novembre vi mettono in guardia dal giorno sfortunato che vi ritroverete a trascorrere. Avete fatto molte rinunce, ma presto vi prenderete la meritata rivincita. Questa è stata una settimana da dimenticare poiché ci sono stati più problemi che soluzioni. La famiglia è molto importante per voi nativi di questo sensibilissimo segno, mai come ora necessitate del supporto e della vicinanza dei vostri cari. Da questo venerdì fino a domenica, spendetevi di più ma evitate di ammalarvi per lo stress continuo. Amore in ripresa, chiarimenti e passione con la persona del cuore.

Bilancia – 8 - Evitate, in questo venerdì 13 novembre, di prendere delle decisioni importanti o di intraprendere un progetto/cambiamento. Non sarà una giornata fertile, perciò sarà meglio tenere alta la guardia e ridurre al lumicino ogni azione. Avrete a che fare con una salute ballerina, forse perché vi state esponendo un po' troppo alle intemperie esterne. La preoccupazione non mancherà, specie se vi state occupando di un familiare che sta poco bene.

Scorpione – 7 - Non esistono ostacoli insormontabili così come non esistono problemi senza una soluzione. Avete fatto tanta strada per arrivare dove siete, quindi continuate a proseguire nel cammino senza voltarvi indietro. Qualcuno vi ha fatto un torto, in tal caso perdonate e voltate pagina.

Fate pace con i rimorsi e i risentimenti, solo così troverete la forza di concentrarvi sul futuro e sull'armoniosa vita che vi aspetta. Prendete le cose così come vengono.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Pesci – 6 - Siete un segno pigro e gran procrastinatore, ma sarà bene darsi da fare per liberarsi dagli impegni in vista del weekend. Sarà un venerdì distratto e poco coinvolgente, avrete solamente voglia di starvene sotto le coperte a vedere la televisione. L'anno sta per volgere a conclusione, dunque, cercate di non chiuderlo con un pugno di mosche in mano. Fate ancora in tempo ad ottenere qualcosa e a togliervi una soddisfazione. Tempo di regali e shopping, tenete d'occhio le varie offerte online!

Gemelli – 5 - Forza e consapevolezza sono venute meno durante questo lunghissimo 2020, ma in vista del mese di dicembre il vostro spirito positivo e sociale tornerà a galla. Aspettatevi un gradevole venerdì in cui vi toglierete una bella soddisfazione. Risulterete in ripresa e tutti i nodi saranno sciolti. Sarà la giornata ideale per darci dentro con lo shopping. Forse siete preoccupati per le feste natalizie, ma le stelle dicono che riuscirete comunque ad organizzare qualcosa di memorabile e di intenso.

Toro – 4 - C'è una persona che vi sta particolarmente a cuore, forse un vecchio amore o un collega di lavoro/studi. I vostri desideri saranno posti in primo piano, si prevede un venerdì gioviale e gaudente.

In genere siete sempre nervosi e pensierosi, ma in queste 24 ore non sembrerete voi! Il vostro sorriso risulterà magnetico e questo vi spingerà a vedere le cose da una prospettiva migliore. Occorrerà fare più movimento, siete troppo sedentari.

Vergine – 3 - Giornata che promette qualcosa in più del solito. La settimana vi sta regalando molte soddisfazioni, tuttavia cercate di concludere alla grande. Prendetevi maggiormente cura della vostra salute, prediligete un'alimentazione genuina e semplice, inoltre, non andate mai a dormire truccati o senza aver sorseggiato una bella camomilla o una tisana rilassante. Occorrono dei cambiamenti nella routine: un passo alla volta, riuscirete a raggiungere enormi traguardi.

Leone – 2 - Le stelle invitano ad essere più perseveranti nei vostri obiettivi, specie in un momento come questo. Lasciatevi andare e mettete da parte l'astio che provate verso certi colleghi o il superiore troppo dispotico. Avete bisogno di concentrarvi sull'essenziale, dunque sbarazzatevi delle cose effimere e buttatevi a capofitto sulle attività che possono fare la differenza. Trascorrete più tempo con la famiglia, godetevi ogni singolo momento con loro perché è altamente prezioso.

Capricorno – 1 - Netto recupero a livello salutare, specialmente se siete reduci dall'influenza o da un po' di malessere generale. Sarà una giornata favorevole agli investimenti, agli acquisti e alle nuove conoscenze.

Forse questo non è il periodo migliore per incontrare qualcuno o per darsi appuntamento da qualche parte, cercate comunque di non perdere la speranza se siete single. Chi vive un amore a distanza vorrebbe intraprendere una convivenza ma c'è qualche impedimento di troppo.