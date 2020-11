L'oroscopo di giovedì 12 novembre annuncia un bel Sole in posizione favorevole per i nativi Cancro, che si metteranno d'impegno per cercare di recuperare il loro rapporto con il partner, mentre l'Ariete cercherà di prendere delle decisioni in ambito lavorativo, per cercare soprattutto di prendere una posizione. Vergine sarà particolarmente divertente e ironica, con il partner e con gli amici, mentre per l'Acquario dominerà un senso di sicurezza emotiva. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 12 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 12 novembre 2020 segno per segno

Ariete: difficile andare d'accordo con il partner in questo periodo secondo l'oroscopo. Questo cielo al momento non vi permette di esprimere al meglio i vostri sentimenti. Forse dovreste lasciare che sia il partner a prendere l'iniziativa. Se siete single avrete bisogno di un po’ più di audacia al momento. Per quanto riguarda il settore professionale sarete nella posizione di dover prendere delle decisioni che possano dare una svolta a questo periodo, ora che Mercurio non è più negativo. Mostrate tutta la vostra intraprendenza e audacia in quel che fate. Salute ottimale grazie a Marte favorevole. Voto - 6,5

Toro: oroscopo di giovedì valido per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Non ci saranno astri che disturbano il vostro quieto vivere, e la vostra relazione di coppia procederà tranquillamente, senza trascurare i sentimenti. Se siete single le stelle vi permetteranno di prendere ogni cosa con il giusto equilibrio. In quanto a salute starete decisamente bene, ma sul posto di lavoro sarà meglio non rilassarsi troppo, considerato inoltre che Mercurio è di nuovo in opposizione.

Voto - 7,5

Gemelli: configurazione astrale vincente per voi nativi del segno secondo le previsioni astrali di giovedì 12 novembre. Sul fronte sentimentale la comunicazione con il partner sarà scorrevole e piacevole, grazie anche a questa Luna favorevole fino a venerdì. Se siete single evitate di prendervi preoccupazioni per questioni di poco valore.

Sul fronte lavorativo potreste finalmente ricevere le risposte che cercavate e prendere di conseguenza una decisione. Voto - 7,5

Cancro: situazione ancora poco convincente, ma in lieve miglioramento secondo l'oroscopo. Il Sole e Mercurio saranno infatti in posizione favorevole, e sul fronte sentimentale potreste sconfiggere la vostra insicurezza e cercare di stabilire un dialogo costruttivo con la vostra anima gemella, che possa in qualche modo risollevare il vostro rapporto. Se siete single a volte i piccoli dettagli possono fare la differenza. Sul fronte lavorativo potreste vivere una lieve situazione di disagio, e fareste meglio ad uscirne subito. Voto - 6+

Leone: apprezzerete maggiormente il sostegno che vi darà il partner in questa giornata secondo l'oroscopo, grazie anche alla posizione favorevole della Luna, così come il vostro atteggiamento dolce e premuroso sarà molto gradito dal partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single sarà una giornata ricca di riflessioni su come risolvere determinati problemi. In ambito lavorativo anche se Mercurio è sfavorevole, non dubitate delle vostre capacità e concentratevi per svolgere al meglio le vostre mansioni. In quanto a salute vi sentirete piuttosto attivi in questa giornata. Voto - 7,5

Vergine: ottima giornata quella di giovedì 12 novembre secondo l'oroscopo. Potrete contare sul supporto di una buona configurazione astrale, che per quanto riguarda la sfera sentimentale vi renderà particolarmente allegri e ironici, con la voglia di vivere bei momenti insieme alla vostra anima gemella. Se siete single i vostri sorrisi potrebbero conquistare più persone di quanto pensiate.

Sul fronte lavorativo Mercurio sarà nuovamente in posizione favorevole, dunque è arrivato il momento di pianificare al meglio le prossime mosse da fare. Voto - 8+

Bilancia: oroscopo di giovedì grandioso per voi nativi del segno. Con il sostegno della Luna e Venere, sul fronte sentimentale farete scintille in questo periodo, coinvolgendo il partner nelle vostre avventure e godendo di un ottimo affiatamento di coppia. Per quanto riguarda i single sarete unici e irripetibili con chiunque. Sul fronte lavorativo i vostri impegni quotidiani procedono bene, ma ogni tanto spingersi un po’ oltre ci starebbe bene. Voto - 8,5

Scorpione: previsioni astrali di giovedì positive per voi nativi del segno. Con Mercurio nuovamente dalla vostra parte il settore professionale vedrà dei miglioramenti e sarete più disponibili e attivi con i nuovi progetti.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single cercherete di conoscere a fondo nuove conoscenze, prima di prendere delle decisioni. Se avete una relazione stabile il Sole in buona posizione, e successivamente anche la Luna in congiunzione saranno perfetti per vivere un periodo magico e romantico con la persona che amate. Voto - 8

Sagittario: Luna, e Marte entrambi in buona posizione secondo l'oroscopo di giovedì 12 novembre. In amore questo periodo sarà molto interessante sentimentalmente, ma dovrete anche chiarire alcune cose al momento. Se siete single potrebbero esserci dei cambiamenti in arrivo nella vostra famiglia. Sul fronte lavorativo analizzate bene le proposte che vi verranno offerte, scegliendo con attenzione la più adatta alle vostre esigenze.

In quanto a salute godrete di grandi energie in questa giornata. Voto - 7,5

Capricorno: cielo di giovedì un po’ sfortunato in amore secondo l'oroscopo, considerata la posizione della Luna. Usate molta cautela dunque nella vostra relazione di coppia, anche perché ci sarà ancora un po’ di tensione tra voi e il partner, che presto passerà. Se siete single essere ottimisti anche quando le cose non vanno per il meglio sarà un buon segno. Nel lavoro Giove e Mercurio saranno dalla vostra parte e non vi farete problemi neanche a prendere incarichi rimasti indietro e portarli a termine. Voto - 7

Acquario: se siete single in questa giornata di Luna favorevole godrete di una notevole sicurezza emotiva, che vi spingerà ad avere sempre la battuta pronta con gli altri.

Se avete una relazione stabile Venere vi aiuterà a tenere attivo il vostro rapporto di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo questo cielo al momento non è dei migliori, ciò nonostante voi impegnatevi comunque al massimo per ottenere buoni risultati. Voto - 7,5

Pesci: riuscirete a farvi forza per quanto riguarda il settore professionale in questa giornata secondo l'oroscopo di giovedì, grazie anche a Mercurio favorevole, facendovi strada tra le tante cose da fare, portandole a lieto fine. Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia non sarà delle migliori, ma con il Sole favorevole non nasconderete nulla alla vostra anima gemella. Se siete single ponetevi degli obiettivi da raggiungere.

Voto - 7,5