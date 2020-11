L'Oroscopo del giorno martedì 17 novembre si presenta interessante. La Luna soggiornerà fino a metà pomeriggio nella casa del Sagittario, dopodiché slitterà nel Capricorno creando un grande contrasto. Ciononostante, per alcuni nativi del Cancro è previsto un recupero generale soprattutto per quella parte che ha vissuto un improduttivo inizio del mese. In calo saranno coloro che sono nati nel mese del Sagittario. Non mancheranno novità e movimenti economici. Scopriamo nel dettaglio le previsioni dello zodiaco di queste 24 ore e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrali del 17 novembre, gli ultimi 6 segni

Acquario - 12 - L'oroscopo parla di imprevisti e ritardi spinosi che rischieranno di causarvi del nervoso. Risulterete permalosi e scontrosi, quindi questo vi spingerà a discutere animatamente con chi vi starà attorno. Cercate di non risultare offensivi ed evitate gli scambi d'opinione sui social perché la maleducazione dilaga inarrestabile. Non dovete fare altro che aspettare pazientemente che passi questa difficilissima giornata. Da mercoledì andrà tutto molto meglio. Posta in arrivo.

Sagittario - 11 - L'oroscopo del 17 novembre vi vede in calo a causa dell'uscita della Luna dal vostro segno, nel pomeriggio. Questa transizione rischierà di causarvi sonnolenza, apatia e confusione mentale.

La mattinata sarà particolarmente difficile a causa dei molteplici impegni che vi ritroverete ad affrontare. Fatevi dare una mano, saranno tutti ben contenti di aiutarvi. Non sforzatevi oltre e imparate ad ascoltare il vostro corpo. Non saranno da escludersi dei litigi in famiglia.

Toro - 10 - Ci sono delle situazioni poco limpide da dover sistemare il prima possibile.

Non perdetevi nei dettagli, in questa giornata meno vi distrarrete meglio sarà. Ultimamente vi sembra di perdere colpi e vi sentite ingabbiati. Non date nulla per scontato e non arrendetevi prima del tempo perché la speranza è sempre l'ultima a morire. Prendetevi cura del vostro corpo, siete più preziosi di quanto pensate perciò meritate di trattarvi con i guanti.

Le relazioni non sono semplici, ma se il sentimento è forte si riuscirà ad uscire dalla tempesta.

Leone - 9 - Giornata da sfruttare per rimettervi in sesto specie perché vi state lasciando andare. Lasciatevi avvolgere e conquistare dall'atmosfera autunnale, non costruite un muro tra voi e il mondo esterno. Anche se sono tempi difficili è sempre possibile andare avanti. Dunque, colorate questo grigiore e tuffatevi nella lettura di libri emozionanti oppure gustatevi dei bei film natalizi. Quando le cose girano male, fermatevi e state a guardare perché nel giorno seguente la tempesta sarà placata.

Capricorno - 8 - Qualche nativo di questo segno è innamorato di una persona che vede abbastanza di frequente, ma questi tempi non permettono di fare un passo in più.

L'amore sarà nell'aria in questo magico martedì, quindi le coppie registreranno un riavvicinamento. Ultimamente non vedete l'ora di chiudere gli occhi e di viaggiare con i sogni: almeno là non ci sono decreti restrittivi!

Scorpione - 7 - In questo martedì vi sentirete un po' frastornati, ultimamente state smarrendo le buone abitudini a favore di quelle negative. Presto vi rimetterete in sesto, l'importante è non rinunciare a ciò che vi fa stare bene. La vita è breve e lo sapete piuttosto bene quanto sia importante assaporare ogni singolo istante. Nella scorsa settimana vi è parso di tornare alla difficile situazione della primavera scorsa, ma non perdete la speranza. Ci saranno delle novità!

Classifica e oroscopo di martedì dei primi sei segni zodiacali

Vergine - 6 - Siete soliti lamentarvi del più e del meno, infatti notate sempre qualcosa che non va. Ebbene, da questa giornata cambiate disco e abituatevi a prendere la vita con maggior filosofia. Sarà un martedì positivo per tutti coloro che si decideranno a fare un grande passo. In vista delle abbuffate natalizie state pensando di mettervi a dieta. Anche se quest'anno sarà tutto diverso dal solito, non perdete quel velo di romanticismo che vi contraddistingue. Movimenti finanziari.

Bilancia - 5 - Periodo precario a livello lavorativo, ma un'idea geniale vi permetterà di invertire la rotta e di puntare dritto al successo. Non dovrete fare altro che spremere le meningi poiché si prospetta un martedì florido di idee.

Con il partner di sempre saranno intrapresi dei nuovi progetti, destinati ad arricchire il vostro bilancio finanziario e personale. Questo non è stato il vostro anno migliore, ma lo avete superato abbastanza egregiamente. Preparatevi a stilare la lista dei buoni propositi, il 2021 sta arrivando!

Cancro - 4 - Un grande recupero è previsto in queste 24 ore che promettono soluzioni, novità e nuovi rilanci. Non è facile mandare avanti la famiglia, specie di questi tempi precari in cui i soldi sono sempre meno e le incertezze in aumento. Eppure sarà un martedì favorevole, in cui tentare quell'azzardo che avete in mente di fare da tempo. Siete un segno goloso, ma non eccedete con gli zuccheri. La passione non manca mai per le coppie innamorate, ma c'è qualcuno che vive una relazione a distanza e vorrebbe fare un passo in più.

Ariete - 3 - Giornata che parte con il razzo dato che vi sentirete più impulsivi e meno distratti del solito. Le migliori occasioni vanno colte al volo, senza pensarci troppo a lungo. Puntate alla semplicità e alla qualità. Il denaro è un punto dolente in questo periodo, ma cercate di assumere un atteggiamento positivo e di rivedere le finanze. Se possibile, tagliate qualcosa o fate una piccola rinuncia. A volte si è pensa di aver necessariamente bisogno di una determinata cosa, ma in realtà si tratta solamente di una mera convinzione.

Gemelli - 2 - Buon martedì, arriveranno delle novità! La giornata regalerà molti spunti di riflessione e riuscirete ad andare a fondo nella vostra mente. Siete in cerca di un'opportunità extra, magari non siete felici di essere in pensione o forse siete disoccupati oppure semplicemente annoiati.

Qualunque sia la situazione economica che state affrontando, puntate a perfezionare le vostre qualità e investite in formazione e ricerca. Questa sarà una giornata fertile e piena di buoni sentimenti, farete colpo!

Pesci - 1 - Questo sarà un magnifico martedì in cui tutto andrà come programmato. Sarete più liberi e sereni, anche se avrete del lavoro e delle commissioni da sbrigare. C'è chi si ritroverà ad uscire per eseguire delle questioni importanti e chi invece si rilasserà in casa davanti ad un bel film natalizio o d'azione. Evitate solamente di andare a dormire troppo tardi, in questo periodo è molto importante che voi conserviate quelle abitudini regolari. Curate l'alimentazione, prediligete i cibi di stagione, evitate gli zuccheri e non eccedete con la caffeina.