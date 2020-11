L'oroscopo di lunedì 16 novembre prevede dei miglioramenti dal punto di vista sentimentale per i nati sotto il segno dell'Ariete, che fino a martedì potranno contare su una Luna fortunata nel segno amico del Sagittario, mentre la Bilancia sarà propensa a instaurare rapporti più profondi con coloro che sono degni di fiducia. Il Cancro riuscirà ad essere più produttivo per quanto riguarda il settore professionale, mentre i Pesci riusciranno a mantenere vivo il rapporto con la propria anima gemella, nell'attesa che Venere sia favorevole. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 16 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 16 novembre 2020 segno per segno

Ariete: sarà un buon inizio di settimana per i nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in trigono dal segno del Sagittario.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere è ancora negativa, ma inizierete comunque a fare qualche piccolo passo in avanti con il partner, aprendovi alla comunicazione. Se siete single potreste trovare il modo giusto per poter esprimere i vostri sentimenti. In ambito lavorativo Marte è favorevole, e Mercurio non vi darà più fastidio, dunque provate a fare qualcosa di diverso. Voto - 7,5

Toro: giornata un po’ sfiancante dal punto di vista lavorativo secondo le previsioni astrali del 16 novembre. Mercurio sarà in opposizione, e le energie non saranno al top per cercare di osare e svolgere in maniera più precisa le vostre mansioni. Sfera sentimentale nel complesso soddisfacente, ma dovrete mettere da parte preoccupazioni e timori ed essere più decisi, soprattutto voi nati alla fine del segno.

I single sorrideranno un po’ più spesso a coloro che incontreranno. Voto - 7-

Gemelli: inizio settimana un po’ sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore sarete più aperti nella vostra relazione di coppia, ma la Luna opposta potrebbe non dare gli effetti che sperate. Non vi preoccupate, perché da mercoledì la situazione tornerà a splendere.

Per i single sarà necessario essere abbastanza comunicativi e non causare fraintendimenti. Discreto il settore professionale. Vi sentirete a vostro agio quando sul lavoro c'è una buona organizzazione e riuscirete ad ottenere prestazioni migliori. Voto - 7

Cancro: giornata di lunedì tutto sommato discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Gli influssi negativi di Venere si faranno sentire sempre meno e dal punto di vista sentimentale state pian piano recuperando il vostro rapporto con il partner, al momento stabile. Se siete single ricomincerete ad essere più spontanei nei confronti delle altre persone. Nel lavoro Mercurio favorevole vi aiuterà ad esprimere meglio le vostre potenzialità, e anche voi vi sentirete un po’ più fiduciosi. Salute da tenere d'occhio a causa di Marte sfavorevole. Voto - 8-

Leone: ottimo inizio di settimana per i nativi. La Luna sarà in ottima posizione e per quanto riguarda la sfera sentimentale riuscirete a riparare eventuali errori commessi nel fine settimana, tornando a vivere una relazione stabile.

Attenzione però a non commetterne di altri perché Venere presto si troverà in posizione sfavorevole per voi. Se siete single sarà una giornata piuttosto frenetica. In ambito lavorativo Marte vi dona le energie necessarie e con un po’ di fortuna potreste ottenere qualche piccola soddisfazione. Voto - 7,5

Vergine: periodo leggermente sottotono per i nativi del segno. Venere sarà ancora in buona posizione, e presto sarà in una posizione migliore, ma la Luna in quadratura dal segno del Sagittario in questa giornata potrebbe metterci del suo. In amore dunque non sbilanciatevi più di tanto e non toccate argomenti piuttosto spinosi. Se siete single sarete alla ricerca del partner ideale, ma questa potrebbe non essere la giornata adatta.

Nel lavoro questo periodo sarà adatto per il lavoro di squadra, dunque preoccupatevi maggiormente delle mansioni di gruppo. Voto - 7

Bilancia: potrebbero iniziare a cambiare alcune cose per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di lunedì 16 novembre. Nulla di grave, ma dal punto di vista sentimentale la passione potrebbe calare lievemente, tuttavia l'amore che provate per il partner sarà ancora molto forte. Se siete single avrete bisogno di sentirvi vicini alle persone a cui volete bene, instaurando un rapporto più profondo. Sul fronte professionale dovrete cercare di mettere in pratica più spesso le vostre idee, anche perché le energie e la salute saranno molto buoni. Voto - 7,5

Scorpione: periodo ottimale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Mercurio vi assiste per quanto riguarda il settore professionale e sarà una giornata molto positiva per la vostra produttività. In amore avete dei sentimenti sono genuini, e l'intesa di coppia non potrà che aumentare in questo periodo. I cuori solitari ameranno le storie complesse, quelle ricche di colpi di scena ma anche di momenti di sola e pura passione, soprattutto coloro nati nella seconda decade. Voto - 8,5

Sagittario: ottima Luna. Dal punto di vista sentimentale questo cielo promette bene, e porta fortuna, amore e stabilità nelle relazioni di coppia. Se siete single i sentimenti si risvegliano, e la voglia di impegnarsi sentimentale sarà notevole. In ambito lavorativo concentrarsi sugli affari sarà molto importante in questo periodo, perché è adesso che potreste ottenere ottimi risultati.

Voto - 8

Capricorno: l'oroscopo di lunedì è leggermente stimolante. La Luna infatti posa il proprio sguardo su di voi e promette una leggera ripresa. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete un po’ più vicini nei confronti del partner e mostrate in maniera più chiara i sentimenti. Forza e coraggio: questo è solo il primo passo e presto Venere sarà di nuovo dalla vostra parte. Se siete single potreste essere un po’ distanti con la mente ma sarà una giornata divertente. Nel lavoro tutto procederà senza particolari problemi e sarete anche voi più tranquilli. Voto - 7+

Acquario: inizia male la settimana per i nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale Venere è positiva, ma la Luna vi guarda male, dunque amore sì con po’ il partner, ma poca passione.

Se siete single bisognerà cercare di mantenere una certa serenità nella vostra vita quotidiana. Nel lavoro la giornata si presenta in salita, complice il pianeta Mercurio in quadratura dal segno dello Scorpione, ma se volete con un po’ d'impegno potreste ottenere qualcosa di buono. Voto - 6,5

Pesci: giornata grandiosa per i nativi del segno. I cuori solitari in questa giornata tenderanno ad essere molto intriganti e con un sorrido magnetico che attirerà molta gente. Se avete una relazione stabile al momento è difficile rimanere delusi della vostra storia d'amore, grazie anche alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione. In ambito lavorativo il periodo potrebbe essere molto buono per cercare di siglare un accordo, nonché di mettere su carta delle idee molto interessanti.

Voto - 8,5