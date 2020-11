Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata dei lunedì 16 novembre? La Luna in Sagittario, in fase crescente, porterà maggior movimento e tante iniziative specialmente per i nati dell'Ariete. Non mancheranno novità e arrivi, qualcosa si smuoverà per la gran parte dei Pesci, mentre i nativi del Leone saranno carichi di entusiasmo.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni di questa giornata dando un'occhiata anche alla classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Toro – 12° - Lunedì che parte con qualche problema di troppo, forse per via della difficile situazione in cui vi trovate immersi.

Essendo un periodo estremamente spinoso, finirete per rivangare il passato e tornerete a rimuginare sugli errori fatti. Forse avete lasciato andare una persona preziosa oppure avete voltato le spalle ad un'occasione d'oro. Comunque sia, cercate di fare pace con voi stessi e porgete l'altra guancia, solo così presto potrete guarire e vivere un futuro pieno di nuove possibilità. Concedetevi un piccolo peccato di gola.

Acquario – 11° - Guardatevi alle spalle in questa turbolenta giornata. Potreste apparire un pochino arroganti e questo per via della nottata poco riposante che avrete avuto. Per tutta la giornata non avrete voglia di sentire nessuno e ogni minuscola parola vi urterà i nervi. Portate pazienza e cercate di non farvi nemici i colleghi.

Occhio ai mezzi di trasporto pubblici, potrebbero verificarsi dei rallentamenti o degli imprevisti spinosi. La serata porterà un netto miglioramento, potrete gustarvi la televisione in piena serenità. Possibili disguidi in famiglia o problemi di denaro.

Gemelli – 10° - Giornata ideale per dedicarsi alla casa, al lavoro e alla cura della propria persona.

Ultimamente vi siete lasciati andare un po' troppo, quando è inverno è facile abbandonarsi alla pigrizia. Prendersi cura del proprio corpo, aiuta a tenere la mente attiva e positiva, soprattutto in un periodo del genere. Desiderate vivere il più a lungo possibile e godere dell'affetto dei vostri cari.

In questo lunedì finirete per risultare eccessivi o polemici, quindi cercate di controllarvi. Una persona che vi sta sempre accanto potrebbe avere un problema o essere giù d'umore, quindi cercate di starle accanto il più possibile.

Ariete – 9° - La serenità, di tanto in tanto, vacilla. Avete paura di perdere il controllo della situazione e di precipitare nel vuoto. La vostra vita sta subendo dei frequenti cambiamenti che proprio non vi garbano e sentite questa sensazione di fragilità. In giornata dovrete cercare di mettercela tutta e di focalizzarvi su voi stessi. Andare avanti è possibile solamente concentrandosi su un passettino alla volta. Se avete chiuso da poco una storia, non tuffatevi subito in un'altra avventura: dovete fare chiarezza dentro di voi.

Questa si prevede una giornata movimentata.

Scorpione – 8° - Vi state consumando troppo dietro agli altri e questo vi sta demoralizzando. Tenetevi alla larga dalle chiacchiere e dalle paranoie inutili, di questi tempi è meglio cercare di vedere le cose da una prospettiva migliore. Siete molto preoccupati, volete un'esistenza più agiata e una salute di ferro per tutta la famiglia e per voi stessi. Non permettete all'ansia e al rancore di divorarvi, anzi liberatevi di questi brutti sentimenti il prima possibile. Questa sarà la giornata giusta per seminare dei nuovi sogni e progetti: datevi un'altra chance perché non è mai troppo tardi per mettersi in gioco.

Bilancia – 7° - Le previsioni astrologiche del 16 novembre vedono arrivare delle novità.

L'attesa volgerà al termine e finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo, ma ancora qualcosa non andrà. Ultimamente siete nervosi e preoccupati, delle cose sono cambiate ancora una volta e avete la sensazione di non aver mantenuto bene il controllo della situazione. Nutritevi di pensieri positivi e compiete azioni produttive, bandite le persone pessimiste e datevi da fare ogni singolo giorno per ottenere dei validi risultati sul lungo tempo. Imprevisti familiari.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Vergine – 6° - La vostra attenzione risulterà enfatizzata in queste 24 ore che danno inizio all'intera settimana. State correndo dietro a mille aspettative, ma sarà proprio il caso di rivederle e abbassarle altrimenti rischierete di sentirvi perennemente insoddisfatti.

Si vive una sola volta nella vita, perciò non sprecate ore preziose dietro a chi non vi sa apprezzare. In questa giornata avrete modo di cercare delle offerte interessanti via web e, visti i lunghi tempi di consegna, conviene partire in anticipo con i regali natalizi e tutto il resto. Chi lavora fuori casa dovrà fare molta attenzione a dove metterà i piedi. Siete un segno impulsivo, ma se non riflettete attentamente su ciò che dite o fate, rischiate di pentirvene amaramente.

Leone – 5° - Lunedì entusiasmante e pieno di buon senso. I vostri consigli saranno presi in gran considerazione ed anche i sentimenti saranno messi in primo piano. Cercate di non disperdere le vostre energie attraverso le attività superficiali e inutili.

Portatevi avanti con il vostro lavoro bandendo la distrazione. In casa, avrete da sistemare un guasto o da ristrutturare qualcosa, quindi vi cimenterete nel fai-da-te. Anche se attualmente le azioni sono limitate, potete usufruire di internet e dei libri. Guardatevi attorno e troverete quell'ispirazione che state cercando da tempo. Novità finanziarie o familiari in dirittura d'arrivo, tenete le orecchie bene aperte.

Pesci – 4° - Buone stelle in questo lunedì che parte con lo sprint ideale, qualcosa si smuoverà. Avrete maggior tempo per voi stessi e vi dedicherete a quelle cose che ultimamente avete messo da parte. Il weekend vi ha messo a dura prova ma in questa settimana tante cose miglioreranno sensibilmente.

Chi ha interrotto gli studi o è stato licenziato, non deve continuare a piangersi addosso. Ripartite! Fate tutto quanto in vostro potere per cercare una soluzione efficace per riemergere dal fondale. Tenete duro, dicembre vi regalerà un sacco di emozioni importanti. Giornata perfetta per l'amore e la famiglia.

Capricorno – 3° - L'ansia vi tiene spesso compagnia, ma in questo lunedì riuscirete a liberarvene. State affrontando una nuova sfida. In giornata apparirete puliti e lucidi, grazie al recupero avvenuto durante il weekend. Sarete pronti ad affrontare questa nuova settimana con lo spirito giusto. Cercate solamente di non pretendere troppo da voi stessi e non andate incontro alla stanchezza e allo stress.

Occorrerà migliorare qualche abitudine e aggiustare l'alimentazione, poiché vi state lasciando prendere un po' troppo dai dolcetti. Non si prevedono particolari difficoltà in queste 24 ore, quindi avrete il via libera. Una persona vi penserà intensamente.

Sagittario – 2° - La Luna nel vostro segno vi spingerà a ingranare la marcia. In questa giornata le attese finiranno e giungeranno delle cose importantissime, forse un pacco, un regalo, una risposta, ecc. Chi lavora da casa, non riesce a sentirsi comodo poiché tende a distrarsi frequentemente. In tal caso cercate di scovare un angolino esclusivamente vostro e stabilite delle regole da rispettare. Le stelle annunciano l'arrivo di alcune novità molto importanti.

Rompete la monotonia: cambiate la disposizione dei mobili, rinnovate il guardaroba, rivedete il look! Tornerete a sorridere.

Cancro – 1° - L’oroscopo del giorno 16 novembre dice che avrete una buona partenza della settimana dato che sarete più materni, spirituali e comprensivi. La vostra dolcezza innata si manifesterà, donando sollievo e sostegno al prossimo. Non stupitevi di quello che potreste arrivare a fare in queste 24 ore. Qualcuno partirà con dei progetti natalizi, altri si lanceranno nel fai-da-te e altri ancora saranno pronti a incamminarsi in un percorso del tutto nuovo. Un rapporto sarà migliorato o recuperato, inoltre, tutto si sistemerà anche l'aspetto economico che di questi tempi ha traballato un po'.

Fidatevi di voi stessi e uscirete da questa tempesta, vincitori.