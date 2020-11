L'Oroscopo del giorno 25 novembre focalizza l'attenzione sul terzo giorno della settimana. In analisi gli ultimi sei segni dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere come andrà l'amore con il lavoro? Diciamo subito che ad avere il costante appoggio astrale nella giornata sotto esame, gli amici nativi della Bilancia, nel contesto considerati al "top del giorno". A reggere il passo del preannunciato segno di Aria saranno solo Capricorno e Pesci, entrambi valutati con le cinque stelline riservate ai periodi a massima positività. Invece, l'Astrologia quotidiana vede nettamente in salita questa parte della settimana per i nativi nel simbolo astrale del Sagittario, preventivato nel periodo con la spunta del "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare le previsioni zodiacali di mercoledì segno per segno.

Classifica stelline 25 novembre

Un nuovo mercoledì è già alle porte, dunque cosa c'è di meglio se non l'analizzare la nuova classifica stelline quotidiana? Di fatto, la scaletta con le stelle generata dall'oroscopo del 25 novembre, senz'altro darà modo a tutti gli interessati di valutare a priori come potrebbe evolvere questo giro di boa settimanale. Diciamo subito che, nel caso foste nativi della Bilancia, il questo mercoledì è pronto a regalare una marea di emozioni in campo sentimentale e non solo. A portare una ventata di positività a tutti coloro nativi del segno di Aria sarà la speculare positività offerta dalla presenza della Luna in Ariete, toccando il massimo della fortuna a fine serata.

Vediamo di mettere in chiaro anche tutti gli altri segni andando direttamente al responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: NESSUNO

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali del 25 novembre per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'.

La giornata del 25 novembre non è prevista bella, di più. Si profila per voi del segno un periodo decisamente spettacolare, in qualche caso anche con "il botto!" o, nel caso aveste un ascendente Capricorno o Pesci, anche con "il doppio botto!". Splendida, senza ombre, soprattutto la giornata relativa ai rapporti affettivi: potrete fare qualunque cosa atta a migliorare la qualità della relazione, ovviamente senza esagerare.

D'accordo, le stelle saranno super-favorevoli, ma da qua a rischiare ingenuamente ce ne passa. Molti di voi potrebbero ricominciare a respirare nuovamente quell'aria di complicità tipica dei primi tempi, molto probabilmente persa lungo la strada degli affanni quotidiani. Nel lavoro, ad avere maggior sostegno dall'attuale situazione astrale sarà il settore professionale: sappiate sfruttare a dovere intuito e senso della curiosità. Voto 10+++.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Nella media questo mercoledì di metà settimana, certamente sopportabile a livello di stress e tensioni, purché affrontato con concentrazione e capacità di valutazione. In amore, se appartenete alla schiera di coloro dotati di spirito d’iniziativa troverete ad aspettarvi occasioni davvero importanti, non difficili da localizzare e quindi da sfruttare a vostro vantaggio.

Una sola raccomandazione: siate più fiduciosi con voi stessi! Rimboccatevi le maniche e cercate di prendere al volo eventuali risvolti affettivi elargirti da coincidenze fortunate (non è detto che vi siano). Single, la giornata sotto analisi quest'oggi invita decisamente a non posporre un dovuto chiarimento o una presa di posizione nei confronti della persona che sapete. Sappiate giocare bene le vostre carte, evitando se possibile di sperare in cose impossibili. Nel lavoro, guardatevi da un collega particolarmente invidioso: durante la giornata potrebbe dire o fare qualcosa contro i vostri interessi. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo del giorno al Sagittario indica che il prossimo mercoledì è destinato a deludere la maggior parte di voi nativi.

Infatti, l'Astrologia ha classificato il periodo con le due stelle riservate ai periodi da "ko": vediamo cosa fare per mitigare eventuali negatività. In amore, farebbe bene meditare con dovuta calma ogni decisione. Il momento è quello giusto per cercare di dedicarvi a un sincero e veritiero bilancio di tutta la vostra sfera sentimentale, con eventuali annessi e connessi. Potrete così prendere visione dei punti deboli e quelli forti del rapporto di coppia, oppure riparare errori comportamentali non voluti. Single, in amore evitate di essere come al solito troppo decisionisti: bene tergiversare per sacrosanti motivi, ma ostinarsi a farlo per molto tempo potrebbe causare incomprensioni con la persona che vorreste far vostra.

Invece sarà una giornata di normale amministrazione per il lavoro. Se vi sentiste in vena di mettere in campo qualche progetto per il futuro, non fatelo subito, rimandate. Voto 6.

Oroscopo di mercoledì 25 novembre per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì, visto l'ottimo stato in cui versano le effemeridi del periodo, annuncia splendide opportunità da cogliere sia nel comparto affettivo che in quello lavorativo. Dunque giornata efficace per iniziare a movimentare qualche buon progetto, soprattutto da mettere in gioco tra la fine di questa e l'inizio della settimana prossima. In amore tutto perfetto e in ordine: vivrete un periodo ottimo, soprattutto per chi viaggia già stabilmente in coppia.

Cercate di affrontare con maggior dedizione eventuali problemi che dovessero sorgere nei confronti del partner. Splendide le chance sono previste soprattutto in coppia: la vostra giornata potrebbe questa volta davvero colorarsi come un arcobaleno, quindi potete già iniziare a gioire fin da subito. Riguardo voi single, molti dei recenti cambiamenti non sono stati messi in preventivo, per questo avete cercato di adattarvi alla meno peggio: adesso è ora di dire "stop". Pronti a tagliare i cosiddetti "rami secchi"? In campo lavorativo, giornata sicuramente efficace: fate attenzione alle vecchie questioni ancora aperte, causa di attriti con chi sapete. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★.

Il prossimo mercoledì sarà certamente positivo, anche se in parte immerso nella solita routine. Pronti a dare sostegno e fiducia al periodo interessante il centro della settimana? Visto l'ottimo cielo, l'invito è quello di tirare fuori il vostro lato più premuroso e affabile, parlando ovviamente d'amore, sforzandosi di mettere in ordine qualcosa che non sta andando come vorreste nel rapporto. Volendo, potreste farvi avanti già da adesso, magari mettendo sul piatto quelle situazioni aperte ancora da definire o qualsiasi altra cosa che vi stesse tenendo in apprensione. Single, voialtri vi sentirete senz'altro più energici, dinamici quanto basta. Questo periodo si preannuncia buono, pronto a portare certamente qualche soddisfazione o una nuova amicizia, chissà...

In merito al lavoro, le stelle invitano ad avere più fiducia in voi stessi: non mancheranno di fatto le occasioni, soprattutto se si ha un’attività per proprio conto oppure sotto contratto. Un invito preciso nel curare un po' di più la salute, soprattutto in questi giorni. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 25 novembre, annuncia un periodo abbastanza impegnativo, pur se molto efficace per mettere in sicurezza eventuali situazioni considerate come rischiose o difficili da governare. In tanti sarete generalmente forti e convinti delle proprie capacità: da oggi poteste iniziare a meditare su eventuali progetti o traguardi ambiziosi da fare a partire da questo mercoledì.

In amore, cercate di osare qualcosina in più nei confronti del partner. Importante sarà saper sfruttare il periodo favorevole per dare nuovi impulsi alla vita affettiva: puntate tutto sulla buona armonia e sulla sintonia con la persona amata. In caso foste ancora single, in arrivo buone notizie! L'insicurezza con la quale avete avuto a che fare nei giorni scorsi è decisamente in rientro: preparatevi a qualcosa di nuovo, certamente capace di farvi osservare il mondo con occhi diversi. Nel lavoro invece, l'aria profuma di cambiamento: se avete a che fare con un periodo delicato della vostra vita professionale e le difficoltà non mancano, mettete pure dei limiti a quelle situazioni che riterrete più a rischio.

Voto 9.