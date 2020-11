L'Oroscopo di martedì 24 novembre sarà caratterizzato da intense emozioni per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Luna e Nettuno, di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in trigono a Nettuno e Venere in opposizione a Urano.

Approfondiamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo di domani 24 novembre dei dodici segni zodiacali, dall'Ariete fino ai Pesci.

Oroscopo di martedì 24 novembre: successo per Toro, Cancro energico

Ariete: sarà la giornata giusta per affrontare le vostre paure.

Non vi fermerete davanti a nessun ostacolo perché la vostra determinazione sarà più forte di qualunque cose. Cercherete di combattere per i vostri sogni, ma vi concentrerete anche sulla vostra vita sentimentale. L'oroscopo consiglia di essere sinceri con il vostro partner. Sicuramente, un atteggiamento spontaneo e onesto verrà apprezzato molto di più rispetto a uno costruito ad hoc. Attenzione a non trascurare i vostri hobby preferiti.

Toro: la vostra vita lavorativa subirà dei cambiamenti non indifferenti. Finalmente, dopo molto tempo, potrete raccogliere i frutti del vostro impegno. Sarete fieri di voi stessi e anche le persone che vi circonderanno non potranno fare a meno di riempirvi di complimenti per questi successi.

L'oroscopo di domani suggerisce di non farvi travolgere da sentimenti prepotenti e non in linea con il vostro carattere. Infatti, potrebbero esserci degli avvenimenti che metteranno davvero a dura prova la vostra pazienza.

Gemelli: il vostro spirito d'iniziativa vi consentirà di affrontare la giornata con il massimo delle energie.

Purtroppo, dovrete gestire delle situazioni che non saranno semplici da risolvere. Dovrete fare appello a tutta la vostra forza di volontà e alle vostre risorse. Dal punto di vista sentimentale, vi sentirete all'interno di un vortice inarrestabile. Non saprete come tranquillizzare il partner e rischierete di dire o fare la cosa sbagliata.

L'oroscopo suggerisce di non crearvi eccessivi problemi perché, a volte, la soluzione è molto più vicina del previsto.

Cancro: le difficoltà di questo periodo inizieranno a pesare un po' troppo sul vostro equilibrio interiore. Avete le energie giuste, ma vi renderete conto di voler fare delle cose che, al momento, non sono possibili. Le previsioni zodiacali consigliano di provare a sostituire queste attività con altro. Potreste sfruttare il momento per scoprire nuovi interessi e nuovi talenti. Il partner cercherà di starvi vicino con tutto il suo cuore e, forse, preparerà una dolcissima sorpresa solo per voi: non potrete resistere al suo sorriso contagioso

Previsioni zodiacali di domani 24 novembre: Bilancia impegnata, Scorpione innamorato

Leone: questo 24 novembre sarà caratterizzato da emozioni contrastanti tra loro.

Avrete bisogno di fare il punto della situazione, ma ci vorrà del tempo. L'oroscopo consiglia di provare ad ascoltare i vostri sentimenti più profondi. Potreste scoprire delle cose di voi stessi che vi lasceranno a bocca aperta. Sul lavoro, farete pochi progressi nonostante il vostro impegno. Tenderete ad avvilirvi, ma il problema potrebbe essere semplicemente legato alla strategia adottata. Un piccolo cambiamento potrà solo farvi bene.

Vergine: la vita in famiglia sarà un vero toccasana per voi. Vi sentirete coinvolti dai vostri affetti più cari e avrete tanto amore da donare. Cercherete di dare il vostro aiuto anche a chi non ve lo chiederà. Le previsioni zodiacali di domani, però, suggeriscono di non essere troppo invadenti.

Infatti, potreste imbattervi in persone che desiderano rimanere sole con i propri pensieri. Dal punto di vista lavorativo, potrebbero esserci delle novità importanti. Dovrete solo avere la pazienza di cogliere l'occasione giusta.

Bilancia: sarà un martedì senza pause né relax. Verrete trascinati da una parte all'altra a causa dei vostri impegni lavorativi. Non sarà facile mettere un freno a tutto ciò, ma vi renderete conto di dover fare qualcosa per recuperare il vostro equilibrio. L'oroscopo consiglia di provare a ritagliare uno spazio solo per voi stessi e per i vostri cari. Forse, non ci saranno cambiamenti significativi, ma vi sentirete di nuovo padroni della vostra giornata. Una persona speciale potrebbe mettersi in contatto con voi.

Scorpione: sarà impossibile, per voi, resistere ai sentimenti che vi susciterà il partner. Sarete completamente coinvolti dalla sua personalità e cercherete di passare più tempo possibile insieme. Ci saranno alcune situazioni che vi turberanno, soprattutto a causa di opinioni divergenti, ma proverete a passarci sopra perché desidererete trascorrere una giornata serena. Sul posto di lavoro, farete del vostro meglio. Impegno e produttività saranno le vostre parole chiave e non permetterete a nessuno di mettervi i bastoni tra le ruote.

Astrologia di martedì 24 novembre: Capricorno attivo, creatività per Pesci

Sagittario: farete fatica a sopportare le critiche. Non metterete in dubbio le vostre azioni e questo potrebbe causare dei contrasti con colleghi e amici.

L'oroscopo consiglia di essere maggiormente tolleranti con chi vi sarà attorno. A volte, ascoltare consigli provenienti dall'esterno può davvero fare la differenza. Il partner sarà pronto a venirvi incontro in tutti gli aspetti della vita. Il suo carattere solare e disponibile non potrà che illuminare il vostro cuore.

Capricorno: avrete voglia di muovervi e di essere maggiormente attivi. Ultimamente, infatti, vi siete un po' abbandonati alla pigrizia. Potrebbe essere il momento giusto per rispolverare alcune delle vostre vecchie passioni, soprattutto in ambito sportivo. Coinvolgere le persone amate potrebbe darvi la grinta necessaria, ma non tutti saranno disposti ad appoggiarvi. L'oroscopo consiglia di non essere troppo insistenti.

L'amore busserà alla vostra porta, ma non sarete ancora pronti a immergervi in una nuova relazione.

Acquario: adesso, che la situazione economica è in miglioramento, vi sentirete pronti a dedicarvi completamente al vostro partner. Sarà una giornata carica d'affetto e d'amore. Il vostro grande cuore non potrà fare a meno di sprigionare sentimenti carichi di positività. Metterete al bando i pensieri negativi perché non avrete alcuna intenzione di rovinare l'equilibrio costruito fino a questo momento. Un amico potrebbe rivelarvi qualcosa di molto importante, starà a voi decidere se mantenere il segreto o meno.

Pesci: la creatività conquisterà completamente la vostra giornata. Vi sentirete pronti a dare vita a qualcosa di nuovo.

Non importa quale canale sceglierete, sarà sufficiente che crediate nelle vostre capacità. Le emozioni saranno il motore che vi spingerà a fare sempre di più. L'amore, in particolare, avrà un ruolo fondamentale. Il supporto del partner, infatti, sarà irrinunciabile. Vi renderete conto di avere accanto una persona positiva e affettuosa. I vostri gesti verranno molto apprezzati.