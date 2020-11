L'Oroscopo della settimana dal 23 al 29 novembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali dei prossimi sette giorni. In primo piano i dodici segni dello zodiaco dall'Ariete fino ai Pesci. Ansiosi di togliere il velo dal segno top della settimana? Giusto per dare un piccolo anticipo sulla situazione astrologica generale, diciamo subito che sorridono gli amici del Toro (voto 10), favoriti dalla Luna in entrata nel segno. Splendida l'ultima settimana del mese anche per i nativi dell'Ariete (voto 9), anch'essi sostenuti dall'astro d'argento. Decisamente in difficoltà, invece, il simbolo astrale dell'Acquario (voto 5), messo in crisi da fluttuazioni planetarie negative.

Cosa riserveranno le stelle agli altri segni? Lo sapremo tra poco.

Parlando di astrologia pura, ci preme evidenziare quali saranno i nuovi transiti lunari messi in agenda nella settimana interessata. Il frangente sotto osservazione conta in tutto tre tappe in programma in altrettanti segni. Ad aprire le danze sarà la Luna in Ariete, presente nel segno di Fuoco il prossimo martedì 24 novembre alle ore 16:04. La conturbante "musa dei poeti" farà in seguito una nuova fermata, precisamente venerdì 27 novembre alle ore 4:43, dando vita alla formazione astrale detta della Luna in Toro. La settimana dei transiti lunari sarà da ritenersi chiusa con il passaggio della Luna in Gemelli, prevista per domenica 29 novembre.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche fino a domenica 29 novembre.

Oroscopo e pagella settimanale da Ariete a Vergine

♈ Ariete: voto 9. Questa settimana a voi del segno in attesa di riscontri o risposte potrebbero arrivare belle novità; purtroppo, non è dato sapere se queste ultime interesseranno l'amore o il lavoro.

Sappiate che il periodo partirà in modo splendido, merito di astri particolarmente benevoli nei confronti del segno per quasi tutto il periodo. Soprattutto martedì 24 novembre troverete lo spunto vincente da sfruttare in molte situazioni sentimentali, grazie all'arrivo della Luna nel segno. Non sarà difficile trovare soddisfazione nemmeno durante i giorni di mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27, tutti valutati con cinque stelle.

A voi scoprire il resto della scaletta e soprattutto evidenziare quali saranno i giorni negativi.

La classifica:

Top del giorno martedì 24 novembre - Luna nel segno;

★★★★★ mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27;

★★★★ lunedì 23 e sabato 28;

★★★ domenica 29 novembre.

♉ Toro: voto 10. In arrivo tanta positività da dare e ricevere a piene mani. Sempre secondo l'oroscopo, le carte migliori le potrete giocare venerdì 27 novembre, nel frangente valutato al top del giorno: la presenza della Luna, in ingresso nel segno proprio venerdì, porterà in dote tanta positività da investire nei rapporti sentimentali, di amicizia e in famiglia. Non da meno saranno le altre giornate, sottoscritte nel firmamento astrale con ottime cinque stelline indicative di buona sorte: trattasi di lunedì, sabato e domenica.

Segnate da quattro stelle, invece, le giornate coincidenti con martedì, mercoledì e giovedì.

Il responso settimanale:

Top del giorno venerdì 27 novembre - Luna nel segno;

★★★★★ lunedì 23, sabato 28 e domenica 29;

★★★★ martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26.

♊ Gemelli: voto 7. Valutato mediamente in linea con la semplice routine, i prossimi sette giorni non si prevedono troppo difficili da affrontare. Fatto salvo le giornate migliori, in primis domenica con la Luna nel segno, e poi quelle di lunedì e martedì. Per le restanti dovrete usare un po' più di concentrazione, evitando svarioni o leggerezze inutili. In questo caso il riferimento è tutto nei riguardi di giovedì e venerdì.

Ecco come sono state inserite le stelline nei giorni da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 29 novembre - Luna nel segno;

★★★★★ lunedì 23 e martedì 24;

★★★★ mercoledì 25 e sabato 28;

★★★ giovedì 26 novembre;

★★ venerdì 27 novembre.

♋ Cancro: voto 6.

Periodo quasi tutto improntato sulla linea abbastanza magra della sufficienza. Le previsioni della settimana vedono lineare e tranquilla sia la parte centrale che finale, mentre i giorni di inizio periodo saranno interessati da probabili difficoltà: lunedì sottotono e martedì da ko. Vediamo allora, passo passo, le giornate su cui poter investire per eventuali programmi. Il riepilogo relativo alle stelline del giorno di competenza di voi del segno:

★★★★★ giovedì 26 e sabato 28;

★★★★ mercoledì 25, venerdì 27 e domenica 29;

★★★ lunedì 23 novembre;

★★ martedì 24 novembre.

♌ Leone: voto 6. In linea con la scontata sufficienza, mediamente tutto il periodo. Secondo l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 novembre, se questi giorni verranno affrontati con convinzione e spirito di iniziativa non lasceranno insoddisfatti.

Cercate comunque di puntare maggiormante su sabato e domenica, entrambi previsti a cinque stelle. Un briciolo di concentrazione, invece, nei riguardi di mercoledì e giovedì, le vostre giornate negative.

Il quadro generale espresso dalle stelline:

★★★★★ sabato 28 e domenica 29;

★★★★ lunedì 23, martedì 24 e venerdì 27;

★★★ mercoledì 25 novembre;

★★ giovedì 26 novembre.

♍ Vergine: voto 7. Settimana abbastanza tranquilla in molti settori della vita. Il periodo nel complesso è stato valutato positivo, quindi saranno da sfruttare al meglio non solo i giorni con la massima positività, ovvero lunedì, martedì e mercoledì, ma anche giovedì e domenica, entrambi sottoscritti da quattro stelle. Gli astri intanto mettono in guardia, facendo presagire che non mancheranno di certo giornate pesanti, tipo quelle di venerdì e sabato, rispettivamente considerate sottotono e da ko.

A seguire la scaletta con le stelle giornaliere:

Top del giorno lunedì 23 novembre;

lunedì 23 novembre; ★★★★★ martedì 24 e mercoledì 25;

★★★★ giovedì 26 e domenica 29;

★★★ venerdì 27 novembre;

★★ sabato 28 novembre.

Astrologia e stelle della settimana da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: voto 8. Si avvicina un periodo certamente stabile ed efficiente per voi del segno, ovviamente con una eccezione che andremo a scoprire subito. Ansiosi di sapere quali saranno le vostre giornate no? Tranquilli, ne avrete solamente due: quella di domenica, prevista con tre stelle del sottotono, e l'altra inerente il lunedì d'inizio settimana, in questo caso messa sotto analisi e valutata con il ko. Peccato per il weekend, pazienza, vi rifarete con gli interessi nei giorni a venire.

Pronte da annotare, le giornate migliori e peggiori:

Top del giorno mercoledì 25 novembre;

mercoledì 25 novembre; ★★★★★ giovedì 26, venerdì 27, sabato 28;

★★★★ martedì 24 novembre;

★★★ domenica 29 novembre;

★★ lunedì 23 novembre.

♏ Scorpione: voto 7. Diciamo innanzitutto che il periodo non partirà proprio col piede giusto. Poi però, nel prosieguo settimanale, tutto evolverà verso una blanda positività. I giorni della settimana all'insegna della fortuna e dell'allegria saranno in totale tre: la giornata clou, giovedì 26 novembre, valutata al top, e poi quelle di venerdì e domenica considerate a cinque stelle. Come si presenterà a voi nativi il resto del periodo? Il responso annuncia ancora due giorni buoni: mercoledì e sabato.

Occhio invece a lunedì e martedì, le sole giornate negative.

I giorni migliori in calendario per fare o eventualmente disfare:

Top del giorno giovedì 26 novembre;

giovedì 26 novembre; ★★★★★ venerdì 27, domenica 29;

★★★★ mercoledì 25, sabato 28;

★★★ lunedì 23 novembre;

★★ martedì 24 novembre.

♐ Sagittario: voto 8. Efficace quasi tutto il periodo sotto analisi. Escludendo la parte centrale della settimana, con il 24 e il 25 novembre rispettivamente con due e tre stelline relative ai periodi negativi, tutti gli altri giorni riserveranno positività e anche piccole sorprese. Iniziamo con il migliore, sabato 28, giorno coincidente con l'ingresso nel settore del Toro di una meravigliosa Luna d'amore. Ancora favorevoli giovedì 26, venerdì 27 e domenica 29 dell'attuale mese, tutti alla pari a cinque stelle.

Discreta invece la giornata di lunedì: quattro buone stelle assicurate.

Il prospetto con le stelle attribuite ai giorni da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 28 novembre;

sabato 28 novembre; ★★★★★ giovedì 26, venerdì 27, domenica 29;

★★★★ lunedì 23 novembre;

★★★ martedì 24 novembre;

★★ mercoledì 25 novembre.

♑ Capricorno: voto 6. Ottime giornate quelle di martedì e mercoledì, soprattutto sul fronte sentimentale/professionale: aumenterà la serenità generale e avanzeranno progetti e programmi. In molti concluderete senz'altro qualche buon affare oppure troverete piccole soddisfazioni a livello economico. Parlando d'amore, questa settimana il dialogo in famiglia e in coppia scorrerà con maggiore serenità: merito della Luna in Toro, simbolo di Terra come il vostro.

Se sabato o domenica doveste sentirvi circondati da persone avvezze a comportamenti scorretti, abbozzate e proseguite.

La scaletta con le stelline quotidiane a partire dai giorni più fortunati a venire giù:

★★★★★ martedì 24, mercoledì 25;

★★★★ lunedì 23, giovedì 26, venerdì 27;

★★★ sabato 28 novembre;

★★ domenica 29 novembre.

♒ Acquario: voto 5. L'astrologia settimanale presume che le giornate in analisi in questo contesto possano osservare un andamento certamente a basso profilo. Sappiate di poter puntare molto sulla giornata di martedì. Invece da tenere sotto controllo in modo particolare le giornate coincidenti in calendario con giovedì e sabato, entrambe valutate sottotono. Soprattutto, da tenere sotto stretto controllo venerdì 27 novembre, considerata con la spunta del ko.

Nel caso aveste situazioni in attesa di soluzioni, oppure progetti da mettere in gioco, non fatelo nelle tre giornate indicate poc'anzi, ok?

In dettaglio la scaletta con le stelle quotidiane:

★★★★★ martedì 24 novembre;

★★★★ lunedì 23, mercoledì 25, domenica 29;

★★★ giovedì 26, sabato 28;

★★ venerdì 27 novembre.

♓ Pesci: voto 6. La settimana sotto analisi, quella interessante il periodo dal 23 al 29 novembre, sarà sufficientemente positiva per voi del segno. Di sicuro i soliti alti e bassi quotidiani non si faranno attendere. L'astrologia in questo caso invita alla calma e alla concentrazione, indicandovi le giornate da sfruttare, tipo lunedì e mercoledì, e quelle invece in cui dovrete stare attenti, come nel caso di venerdì e sabato. Ansiosi di sapere nel complesso quali saranno i giorni ok e quelli ko di vostra competenza? Bene, allora non resta altro da fare che scorrere la scaletta con le stelline giornaliere.

Il responso astrologico sintetico dal giorno 23 sino al 29 novembre:

★★★★★ lunedì 23 e mercoledì 25;

★★★★ martedì 24, giovedì 26 e domenica 29;

★★★ venerdì 27 novembre;

★★ sabato 28 novembre.

La classifica settimanale: l'oroscopo premia il Toro

Pronta da consultare, è arrivata puntuale e precisa come sempre la nuova classifica stelline della settimana da lunedì 23 a domenica 29 novembre, valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno vincente della prossima settimana sarà il Toro, meritatamente classificato al primo posto. Ottima la situazione anche per l'Ariete, in questo momento considerato in seconda posizione. Curiosi di sapere qual è il voto applicato dall'astrologia a tutti i rimanenti segni?

La scaletta con i voti settimanali:

1° Toro , voto 10, segno al top della settimana ;

, voto 10, segno al ; 2° Ariete, voto 9;

3° Bilancia e Sagittario, voto 8;

4° Gemelli, Vergine e Scorpione, voto 7;

5° Cancro, Leone, Capricorno e Pesci, voto 6;

6° Acquario, voto 5.

Il resoconto sull'oroscopo settimanale fino al 29 novembre, relativo alla quarta settimana del mese, finisce qui. Vi ricordiamo di non mancare il prossimo appuntamento con le previsioni, la nuova classifica stelline riguardante il periodo a cavallo tra il 30 novembre e il 6 dicembre.