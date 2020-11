Cosa prevede l’Oroscopo per il giorno 4 novembre? La Luna effettuerà un'importante transizione, infatti lascerà la casa dei Gemelli per entrare in quella del Cancro. Ed ecco che questa parte centrale della settimana si arricchirà di situazioni personali da tenere in gran considerazione. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata, osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Ariete – 12° posto - Impegnatevi di più, non fermatevi davanti agli ostacoli e siate più aperti verso le novità. Ogni giorno è un nuovo foglio bianco su cui scrivere la propria vita: non sprecate un secondo di tempo dietro ai malumori e al pessimismo.

"Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo".

Capricorno – 11° in classifica - Giornata molto lenta e noiosa, la Luna tirerà fuori ogni aspetto negativo che custodite dentro di voi. Non avrete voglia di fare proprio nulla, ma sarete oberati d'impegni e responsabilità. Quando sentirete che le forze vi stanno per abbandonare, fate un respiro profondo e ripartite.

Sagittario – 10° posto - Vi sentite a corto di tempo, ogni giorno non fate altro che correre affannosamente pur di stare al passo. L'esaurimento nervoso è dietro l'angolo, perciò calmatevi e preservate la vostra salute mentale. Considerate di effettuare dei cambiamenti di routine. Magari potreste alzarvi prima e ritagliarvi alcune ore per voi stessi.

Toro – 9° in classifica - Aspettatevi un mercoledì insidioso sotto certi aspetti. È necessario prepararsi a ristabilire gli orari e gli spazi tra le mura domestiche, poiché dovrete adeguarvi ai tempi. Ultimamente vi sentite esasperati, perché quest'anno niente è andato come sperato o programmato. Cercate di rianimare la speranza e tirate fuori il vostro grintoso carattere.

Occhio al portafoglio e al partner.

Leone – 8° posto - "La vita ti butta a terra così che tu ti puoi ricostruire", questa frase di Robin Sharma sarà il vostro mantra guida della giornata. Avrete a che fare con dei momenti di sconforto e di demoralizzazione. Cercate di cambiare prospettiva, non concentratevi sui problemi, ma cercate le soluzioni.

Mettere le cose nero su bianco vi darà una forte carica risolutiva.

Gemelli – 7° in classifica - Preparatevi a trascorrere un mercoledì significativo, anche se freddo e maltempo potrebbero scompigliare i vostri piani del giorno. Qualcuno potrebbe comportarsi in maniera antipatica o sgradevole nei vostri confronti, ma cercate di non prendervela troppo. Nel luogo di lavoro/studio occorre fare buon viso a cattivo gioco, sfruttate questo novembre per cercare un lavoro extra e per massimizzare le entrate.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Acquario – 6° posto - La prevenzione è fondamentale di questi tempi, per cui non lasciatevi andare alle pessime abitudini. Muovetevi il più possibile ma senza strafare, arieggiate la stanza regolarmente, rigenerate la mente con concetti positivi e letture stimolanti.

Bandite i vizi e i cibi spazzatura: trattatevi come se foste un re o una regina.

Scorpione – 5° in classifica - Avete in ballo molte cose in questo periodo, perciò la notte non dormite bene. Fate pace con il passato e tirate fuori quelle emozioni che continuate a covare dentro di voi. Per andare avanti occorre muoversi e voltare pagina. Spesso riaprite delle vecchie ferite e questo non fa bene alla vostra salute mentale. Investite su voi stessi, avete tutto il necessario per evolvervi.

Vergine – 4° posto - Prendere una decisione, o compiere una determinata azione, influenza in un certo modo il destino. Questa giornata vi sarà d'ispirazione, infatti tirerete fuori le migliori idee e sarete capaci di contagiare positivamente chiunque avrà la fortuna di starvi attorno.

Per ottenere dei cambiamenti occorre necessariamente rivedere le proprie abitudini, altrimenti resterà tutto identico a ora. Nuove richieste d'amicizia in arrivo.

Cancro – 3° in classifica - La Luna si accingerà a entrare nel vostro segno, rendendo importanti e decisive quelle azioni che andrete a compiere nel cuore di questa settimana. Ci sono dei lavori in corso, avete sempre qualcosa in cantiere. Destreggiarsi tra famiglia, casa e lavoro è complicato, ma grazie a un metodo accurato e alla pianificazione delle cose riuscite a tenere tutto sotto controllo. Sfruttate questo momento favorevole per dare un'occhiata approfondita alla vostra routine e aggiustare ciò che potrebbe essere perfezionato.

Bilancia – 2° posto - "Se la montagna non va da Maometto, Maometto va dalla montagna", quindi continuate a camminare verso i vostri obiettivi e non gettate la spugna accampando una miriade di scuse procrastinatrici. Coltivate i vostri sogni e fate qualcosa ogni singolo giorno per cercare di realizzarli. In giornata vi ritroverete a parlare di un argomento importantissimo con una persona cara, il supporto non vi mancherà di certo. "Volere è potere".

Pesci – 1° in classifica - L’oroscopo di mercoledì premia gli sforzi che avete fatto nel corso di questa travolgente settimana, iniziata con qualche notizia sgradevole. Sono tempi difficili, ma avete dimostrato una grande forza d'animo. Andate avanti per la vostra strada: "Chi si ferma è perduto".

Giornata che promette sorrisi, vicinanza e amore.