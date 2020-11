La seconda giornata della prima settimana del mese di novembre si presagisce molto interessante per la Bilancia che, grazie alla marcia in più che il cielo le offre, può realizzarsi in ambito lavorativo iniziando nuove sfide o avventure. Al contrario, il cielo consiglia cautela alla Vergine: in ambito lavorativo, infatti, potrebbero nascere dei contrasti e accendersi le rivalità. Serenità in amore per i Pesci. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 3 novembre per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di martedì 3 novembre per tutti i segni

Ariete: è una giornata interessante per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo può ottenere molto. Il presagio delle stelle si riferisce in particolar modo a chi lavora nel campo dei social media e della pubblicità. Serenità in amore.

Toro: l’oroscopo del 3 novembre lascia presagire una giornata interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Qualcuno potrebbe infatti concludere delle trattative o riscuotere i compensi di una vendita. Amore armonioso.

Gemelli: l’amore sarà il grande protagonista di questa giornata, tutto quello che il segno fa dura durante le prossime ore sarà dedicato al partner e alla famiglia.

Anche gli incontri sono favoriti. Bene il fisico.

Cancro: saranno 24 ore sottotono per il segno, qualcuno potrebbe sentirsi inquieto, ansioso e risentire dell’attenzione facilmente accumulata. Non è da escludere, inoltre, che questo senso di disagio possa essere somatizzato, portando il manifestarsi di fastidi e dolori fisici.

Leone: la prima settimana di novembre inizia nel migliore dei modi per i nati sotto il segno del Leone, per i quali è presente un buon momento di recupero. Le stelle proteggono l’amore e i rapporti con gli altri, all’interno dei quali (se necessario) si possono trovare dei chiarimenti. Bene il lavoro.

Vergine: la giornata di martedì 3 novembre potrebbe portare alla nascita di concorrenza e rivalità all’interno della sfera lavorativa, dove gli astri consigliano di muoversi con cautela ed evitare soprattutto di perdere le staffe. Serenità in amore e in famiglia. Bene il fisico.

Bilancia: la settimana è iniziata con grande energia e vitalità per il segno, che nutre una gran voglia di novità e leggerezza. È il momento ideale per iniziare nuove avventure o cimentarsi con nuove sfide. Le stelle sorridono per quanto riguarda l’amore, al contrario consigliano di essere cauti con la propria salute.

Scorpione: durante questa giornata potrebbero esserci delle questioni da rivedere, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica ed economica il nativo potrebbe essere alle prese con delle questioni di tipo patrimoniale o delle spartizioni da concludere.

Le stelle proteggono l’amore.

Sagittario: sono ore di grande energia e vitalità. La voglia di fare non manca e guida le questioni lavorative. Il segno, infatti, è alla ricerca di nuove soluzioni e non è da escludere che le possa trovare proprio durante questa giornata. Serata romantica da dedicare al partner.

Capricorno: la settimana è iniziata in maniera abbastanza impegnativa per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ma le soddisfazioni non mancano. È un momento molto produttivo in cui si possono concludere affari vantaggiosi o si possono costruire interessanti contatti. In amore potrebbe esserci un ritorno al passato.

Acquario: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno durante questa giornata.

Chi è alla ricerca dell’amore potrebbe trovare la sua dolce metà. Mente chi è in cerca di soluzioni lavorative o pratiche, troverà il modo migliore per agire. Ottima la forma fisica.

Pesci: l’oroscopo di martedì 3 novembre lascia presagire una giornata impegnativa per il segno. In ambito pratico potrebbero arrivare molte richieste, che aggiunte agli impegni da sbrigare e agli appuntamenti presi potrebbero affaticare notevolmente il nativo. Serenità in amore.