Arriva l'Oroscopo di martedì 3 novembre che presenta delle importanti previsioni riguardanti ciascun segno zodiacale. La Luna in Gemelli, in fase calante, favorirà le idee e gli stimoli. Sarà la giornata giusta per digerire le novità spuntate ad inizio settimana. I nati dello Scorpione avranno a che fare con una serie di alti e bassi mentre i Capricorno si destreggeranno tra mille insidie. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni di questa giornata osservando anche la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrali degli ultimi sei segni zodiacali

Sagittario – 12° posto - L'oroscopo del giorno vi vede correre avanti e indietro senza sosta.

Sarete così tanto indaffarati e preoccupati che rischierete di andare in escandescenze. Evitate, per quanto possibile, di attaccare briga con dei parenti o dei colleghi, piuttosto cercate di mantenere la calma. C'è qualcosa che vi turba, considerate l'idea di confidare a qualcuno i vostri problemi. Purtroppo la vita non è sempre rosa e fiori, ma non può piovere per sempre: siate fiduciosi!

Capricorno – 11° in classifica - Giornata ricca di insidie, sarà meglio evitare di uscire e rinviare eventuali impegni ad un altro periodo più favorevole. La fortuna vi sarà avversa, quindi potrebbero verificarsi problemi e incomprensioni. Tagliate corto nel caso in cui sentiate odore di litigi. Presto avrete modo di occuparvi dell'abitazione, forse ci sono dei guasti da riparare o delle ristrutturazioni in corso.

Ad ogni modo, la parola d'ordine di queste 24 ore sarà: "semplificazione". Non puntate sulla quantità, ma investite sulla qualità, perché il successo è insito nei dettagli.

Bilancia – 10° posto - Le previsioni astrologiche parlano di un calo fisiologico dovuto all'eccessivo stress a cui siete sottoposti in questo periodo.

In giornata dovrete sbrigare delle commissioni, ma fate attenzione ai luoghi pubblici come la banca e la posta dato che si riveleranno abbastanza affollati. Vedrete qualche persona di vostra conoscenza, ma cercherete di tagliare corto perché non sarete ben disposti a lanciarvi in inutili e lunghissime chiacchiere.

In serata avvertirete estrema stanchezza e non vedrete l'ora di chiudere gli occhi per abbandonarvi ad un buon sonno rigeneratore.

Acquario – 9° in classifica - Giornata molto analitica, dovrete fare attenzione ad ogni dettaglio o situazione. State rivalutando delle cose di cui non siete poi tanto sicuri o forse siete in procinto di chiudere i conti con il passato. Ad ogni modo, avrete una bella matassa da sbrogliare! Questa forse non sarà una giornata allegra, tuttavia dovrete comportarvi in maniera responsabile e matura. Evitate di fare le ore piccole e di sovraccaricarvi di impegni. In questo mese, inoltre, cercate di regolarvi nell'alimentazione affinché possiate smaltire qualche chilo prima delle festività natalizie.

Siete dei grandi golosoni.

Pesci – 8° posto - L’oroscopo del 3 novembre parla di un cielo un pochino dispettoso. Delle situazioni risulteranno poco stabili e il rischio di complicazioni sarà più elevato che mai. Ad ogni modo, dedicatevi al lavoro/studio dato che in questo comparto risulterete favoriti. Se non vi andrà di fare una determinata cosa, allora non fatela e basta. Evitate di imporvi qualcosa altrimenti vi stresserete troppo mettendo a rischio anche la vostra salute. Rivedete l'amore e l'economia, entro la prossima estate la vostra vita cambierà in meglio!

Scorpione – 7° in classifica - Questo periodo di enorme fragilità ed emotività vi sta facendo impazzire. Questa sarà una giornata lunatica, vi sembrerà di stare sulle montagne russe.

Il vostro umore avrà svariati alti e bassi e questo rischierà di mettervi in cattiva luce in famiglia o all'interno dell'ufficio. Finirete per essere infastiditi da ogni minuscola questione, ma non cercate il pelo nell'uovo pur di attaccare briga. Anche se per adesso le cose vi sembrano grigie, la tempesta si placherà e tornerete a sentirvi più tranquilli e sicuri. Concentrate le vostre energie sui progetti oppure imponetevi dei nuovi obiettivi da raggiungere.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Leone – 6° posto - Martedì che premia la buona volontà e quei progetti che avete seminato tempo fa. Coloro che si sono dati da fare, avranno modo di gioire davanti ad un buon risultato.

Finalmente vi scrollerete di dosso tutta la negatività accumulata nelle scorse settimane. Tornerete ad essere giocosi e ben predisposti nei confronti del futuro anche se la situazione potrebbe dare una pessima impressione. "Non può piovere in eterno", grazie a questo mantra siete riusciti ad andare avanti. Aggiornamenti in corso, state valutando di intraprendere una nova attività da casa.

Vergine – 5° in classifica - In questo martedì vi toglieranno le castagne dal fuoco spingendovi più vicino alla realizzazione dei vostri sogni/progetti. Non curatevi del parere altrui, pensate di più a voi stessi e meno a quello che gli altri possono dire o pensare sul vostro conto. Si vive una sola volta nella vita, quindi cercate di mettervi in primo piano.

In questo periodo vale il detto: "Chi fa da sé fa per tre". Grazie a internet potete imparate tutto quello che volete! Le coppie devono tenere viva la fiamma dell'amore, magari parlando di progetti da attuare per la prossima estate. Qualche nativo della Vergine sta per cambiare casa.

Cancro – 4° posto- L’Oroscopo di questa giornata dice che avrete un positivo cielo astrale che vi spianerà la strada da ogni ostacolo. Nulla vi farà più timore ed anche la situazione sentimentale o relazionale risulterà più pacifica. In casa riuscirete a destreggiarvi tra figli/genitori e lavoro/studio. Presto avrete modo di colmare eventuali distanze e vi lascerete alle spalle l'intera annata, intanto continuate a lavorare su voi stessi e sui grandi cambiamenti che verranno.

Coloro che amano il Natale, entro domenica avranno modo di effettuare degli acquisti validi e simpatici. Amate l'ordine, perciò non sopportate vedere le cose nel posto sbagliato.

Toro – 3° in classifica - Il vostro è un segno socievole e predatore, quando vi interessa qualcuno diventate molto romantici. Le coppie giovani stanno per compiere un passo importante, ma il timore che le cose possano andare in fumo da un instante all'altro, sta causando molta preoccupazione. Tuttavia, questa sarà una giornata più che valida, vi toglierete quel sassolino nella scarpa che vi attanaglia da tempo e chiudere tutti quei conti in sospeso. C'è qualcuno che sta pensando al Natale, ormai manca poco, quindi approfittate degli sconti e giocate d'anticipo.

Ariete – 2° posto - Nella vita difficilmente vi tirate indietro. Preferite sbagliare e imparare piuttosto che vivere di "se" e di "ma". Questo vibrante martedì vi porterà tutto quello che attendevate da tempo. Anche se delle situazioni potrebbero essere precipitate, voi saprete come gestirle perché avete molta esperienza. Il vedere le cose dalla giusta prospettiva vi permetterà di fare la differenza rispetto agli altri. Chi lavora in proprio batterà cassa grazie a delle nuove trovate commerciali. Chi ha dei figli piccoli, dovrà aiutarli nei compiti scolastici e tutto filerà a gonfie vele. Bene anche l'amore di coppia.

Gemelli – 1° in classifica - Sarete molto felici in questo martedì grazie alla Luna nel vostro segno.

Arriveranno dei soldini sul vostro conto e questo vi consentirà di respirare meglio. Ottobre si è chiuso con delle tasse di troppo da pagare e questo vi ha costretto a stringere la cinghia. I cuori solitari dovranno imparare a lasciarsi andare e a non forzare le cose a tutti i costi. L'amore arriva quando non lo si cerca, perché la spontaneità vince sempre. Siete un segno dinamico, avete molta esperienza alle spalle perciò sarete degli ottimi dispensatori di consigli. Circondatevi di gente positiva.