Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di sabato 7 novembre? Dopo aver soggiornato qualche giorno nella casa del Cancro, la Luna entrerà nel Leone rendendo maggiormente ruggente la giornata. Si prospetta un bel weekend per molti segni zodiacali che dovranno in primis fare le spese con una serie di cambiamenti all'interno delle loro abitudini. Per gli Scorpione questa sarà una giornata ispirata, perfetta per riorganizzare la routine e gli spazi. Risulteranno in calo i nati del Cancro mentre i Capricorno saranno in ripresa. Approfondiamole previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche per gli ultimi sei segni dello zodiaco

Ariete – 12 - Natale in dirittura d'arrivo si preannuncia diverso dal solito. Per anni avete desiderato evitare i parenti e le solite domande invadenti, ebbene questo 2020 vi permetterà di festeggiare diversamente! In questo sabato sarete costretti ad esporvi, ma non dovrete avere paura bensì cercate di essere molto prudenti e ben protetti. Con il partner occorre maggiore collaborazione, fateglielo presente!

Vergine – 11 - In settimana ci sono stati degli scontri e la tensione ha praticamente prevalso su tutto. Online, in casa e forse anche al lavoro, vi siete battuti per far valere le vostre idee. Il mondo è bello perché è vario, quindi evitate di voler inculcare al prossimo, i vostri modi di vedere la vita.

Rifate i conti, perché forse state annaspando e i prezzi sembrano in aumento! Non fate in tempo a prendere lo stipendio che già dovete affrontare le miriade di spese/bollette.

Cancro – 10 - L’oroscopo del 7 novembre dice che talvolta è necessario perdersi per ritrovare l'ispirazione e la voglia di vivere.

Chi vive in una zona di campagna o comunque ben lontano dal caos e dallo smog, si concederà una bella passeggiata riflessiva in mezzo alla natura oppure si dedicherà al fai da te. Ripristinate le vostre passioni e rafforzatevi! La primavera/estate vedrà l'alba di un nuovo futuro!

Bilancia – 9 - Le previsioni astrologiche vi vedranno alle prese con faccende di famiglia e di lavoro/studio.

La didattica a distanza non è abbastanza agevole, ma lo diventerà in futuro. Esistono una vastità di strade da poter percorrere per arrivare ad un certo risultato, quindi anziché abbattervi e gettare la spugna, apritevi al confronto con la gente che sta vivendo la vostra medesima situazione e fate delle accurate ricerche online!

Scorpione – 8 - Al giorno d'oggi, per fortuna, tutto è a portata di mano, anzi di click! Solitamente si tende a vedere solo il lato bello delle cose. A criticare sono capaci tutti mentre solo in pochi sanno trovare e apprezzare gli aspetti positivi. Createvi un angolo tutto per voi in cui poter giocare, lavorare a maglia o fare qualsiasi attività appassionante. Alla fine di tutta questa situazione vi riscoprirete potenziati e preparatissimi!

Sagittario – 7 - Resa dei conti in arrivo in questo interessante e curioso weekend! La Luna in Leone farà leva sulle vostre caratteristiche zodiacali ovvero sull'ottimismo, sulla vitalità e sull'intuizione. Sarete ben propensi a correre dei rischi in più, specialmente ai fini lavorativi e sentimentali. Chi per lavoro è costretto ad esporsi fin troppo, in queste 24 ore otterrà maggiori garanzie e certezze. Da qui a fine anno cambieranno un sacco di cose, quindi preparatevi a tutto!

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Gemelli – 6 - È in atto una trasformazione che vedrà la sua primavera entro dicembre. Questo è stato un anno generalmente drammatico, ma dentro di voi sapete che potete contare sempre sulla famiglia.

Per i figli fareste qualsiasi cosa e in queste 24 ore avrete modo di dimostrarglielo. Ascoltate attentamente quello che vi diranno in questa giornata e godetevi un po' di serenità tra le mura domestiche.

Pesci – 5 - L’oroscopo di sabato 7 novembre si presenta nella media ma con qualche colpo di fortuna in più. Questa è stata una settimana estremamente intensa, avete avuto molte cose da fare ed avete sistemato delle vicende spinose. Finalmente potrete lasciarvi andare in questo promettente sabato. Serata con pizza e serie tv, che cosa desiderare di meglio?

Toro – 4 - Lo stress e le miriadi di notizie pessime ricevute nel corso di questa settimana, vi lasceranno finalmente in pace. Vi siete scontrati su tutto, dalla politica alla salute.

Questo sabato riporterà equilibrio e armonia perché si sa: dopo la tempesta spunta il sole! Potrete fare tutto quello che non avete avuto tempo di poter fare. Via libera al bricolage, alla scrittura e al disegno, sfruttate queste giornate per sfogare la vostra creatività.

Capricorno – 3 - Dopo un'interminabile e preoccupante settimana, sarete ben contenti che sia arrivato il weekend. Molte situazione verranno chiuse e lasciate alle spalle. Cercate di rimandare appuntamenti e impegni vari a lunedì prossimo: meritate di riposare. Le fiamme dell'amore di coppia torneranno ad ardere e ritroverete la voglia di progettare. Anche se trascorrere diversamente il Natale, riuscirete egualmente a divertirvi grazie alle idee geniali che vi verranno in mente.

Novità in arrivo!

Leone – 2 - Quando c'è un problema vi ribellate e partite all'attacco, ma è facile che in questo 2020 siate cambiati e siate divenuti più timidi e diffidenti. Avete preso le distanze da certi amici, ma erigere la muraglia cinese tra voi e il mondo esterno non servirà a migliorare le cose. Prendetevi tutto il tempo necessario per superare la situazione e fate una lista di buoni propositi per quando tutto questo finirà! Aspettatevi un piacevole sabato.

Acquario – 1 - Giornata positiva, finalmente arriverà la tregua! Potreste ricevere una bella notizia o una gradita sorpresa. La vostra mente risulterà fresca e piena di idee. Potreste venir colti da quell'ispirazione che cercavate da tanto e che in questo 2020 è scarseggiata.

Il passato e il pessimismo saranno lasciati alle spalle. Concentratevi sulle vostre passioni e tenete la mente occupata così non finirete per pensare a coloro che non ci sono più. Amore ok per le giovani coppie.