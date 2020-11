L'oroscopo di venerdì 6 novembre avrà in serbo entusiasmanti novità per tutti i segni zodiacali. La giornata sarà caratterizzata da picchi di energia positiva e vivacità. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone, ma anche di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono alla Luna, che sarà in quadratura a Venere, con Mercurio che sarà in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, l'Oroscopo di venerdì 6 novembre per i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 6 novembre: Toro speranzoso e fortuna per Gemelli

Ariete: per raggiungere i vostri sogni sarete disposti a correre dei rischi. Emergerà il lato più battagliero del vostro carattere e questo vi spingerà a mettervi in gioco in ogni situazione. Non avrete paura di esporvi e di dire la vostra perché crederete ciecamente nel vostro pensiero. L'oroscopo consiglia di non essere troppo aggressivi con le persone. Un atteggiamento brusco e superficiale, infatti, potrebbe causare una reazione contraria a quella desiderata. Sarà fondamentale lavorare sulla fiducia verso il prossimo.

Toro: continuerete a sperare in un futuro roseo e brillante. Cercherete di ignorare la difficile situazione odierna e di dedicarvi alle vostre passione.

Per il momento, dovrete rinunciare a qualcosa di importante, con il tempo, avrete modo di riconquistare tutto. L'oroscopo consiglia di frequentare persone vivaci ed energiche. L'ottimismo, infatti, avrà un grande potere su di voi e vi consentirà di arrivare a fine giornata con il sorriso. Attenzione a non sottovalutare l'importanza di un gesto romantico.

Gemelli: la fortuna vi accompagnerà per tutto l'arco della giornata. Sarete ottimi partner e, in ambito lavorativo, avrete delle idee originali. Vi sembrerà di poter avere tutto, ma ci sarà qualcosa che vi tratterrà. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di lavorare sulla fiducia in voi stessi.

Se riuscirete ad aumentare la vostra autostima, infatti, potrete muovervi molto più facilmente all'interno dell'ambiente quotidiano. Prendervi cura di voi stessi e delle vostre amicizie vi aiuterà molto a migliorare il rapporto con il mondo.

Cancro: vi occorrerà tanta determinazione per far fronte agli ostacoli del giorno. Avrete la sensazione di dovervi occupare di troppi incarichi. Il primo istinto sarà quello di lasciare qualcosa alle vostre spalle, però, subito dopo, vi renderete conto di poter fare tutto. Vi basterà credere nelle vostre capacità. L'oroscopo consiglia di circondarvi di persona leali e disposte ad aiutarvi. Così facendo, avrete sempre qualcuno su cui contare e le incombenze vi sembreranno meno pesanti.

Oroscopo di venerdì 6 novembre: Bilancia indecisa

Leone: il vostro spirito avventuriero la farà da padrone nella giornata di venerdì 6 novembre. Dovrete confrontarvi con la parte più irrazionale di voi e tenere a bada comportamenti potenzialmente pericolosi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare una valvola di sfogo efficace. Saranno da preferire tutte quelle attività che vi consentano di sfruttare al massimo le vostre energie. In amore sarete appassionati e romantici. Il rapporto con il partner diventerà più profondo e impegnativo.

Vergine: avrete la sensazione di perdere il controllo della situazione. Lotterete per impedire a eventi inaspettati di verificarsi, però, dovrete confrontarsi con l'instabilità della vita.

L'oroscopo suggerisce di dare grande valore all'amicizia. Il rapporto con gli altri, infatti, sarà il vostro maggiore punto di forza. Riuscirete a comprendere le emozioni delle altre persone e vi rivelerete degli ottimi consiglieri. In ambito amoroso non ci saranno grandi cambiamenti. Per ora, il rapporto con il partner procederà sereno e senza intoppi.

Bilancia: sul lavoro vi verrà chiesto di impegnarvi al massimo. Dovrete adempiere a mansioni che non vi sentirete in grado di portare a termine. Sarete combattuti tra l'idea di farcela da soli e tra quella di chiedere aiuto ai vostri colleghi. L'oroscopo consiglia di non compiere mosse azzardate: un piccolo consiglio, ricevuto al momento giusto, potrebbe cambiare gli esiti di una spinosa situazione.

Il partner cercherà di starvi vicino, ma la stanchezza eccessiva potrebbe farlo apparire distaccato e superficiale.

Scorpione: tutte le vostre attenzioni saranno rivolte all'ambito romantico. Avrete occhi solo per il partner e desidererete approfondire il vostro rapporto di coppia. Ci saranno delle cose che vi faranno storcere il naso, ma l'amore sarà così forte da rendervi insensibili a ciò. Qualcuno dei vostri amici potrebbe mettervi in guardia: anche se non vorrete ascoltare i suoi consigli, ascoltarlo e comprendere le sue parole potrebbe tornarvi molto utili. Per ora, a livello lavorativo, non ci saranno novità.

Astrologia di domani 6 novembre: shopping per Capricorno e Acquario tollerante

Sagittario: dovrete affrontare degli importanti cambiamenti. Non si tratterà di qualcosa di negativo, ma sarà necessario farvi trovare preparati. L'oroscopo consiglia di allontanare l'idea di una vita statica e senza scossoni. La realtà sarà ben diversa, ma potrebbe sorprendervi sotto numerosi aspetti. Gli amici saranno delle presenze di vitale importanza per voi perché vi aiuteranno ad osservare il mondo da un nuovo punto di vista. Forse, impiegherete un po' ad accorgervene.

Capricorno: sentirete il bisogno di togliervi qualche sfizio. Non vorrete spendere una cifra eccessiva, vi basterà avere la sensazione di dedicare un po' di tempo a voi stessi.

Del sano shopping terapeutico potrebbe essere la soluzione giusta, ma non sarà da sottovalutare neanche l'acquisto di risorse legate ai vostri hobby. Il partner vi dimostrerà tutto il suo affetto, ma ci sarà qualcosa che desterà la vostra attenzione. L'oroscopo consiglia di indagare, ma senza diventare troppo insistenti.

Acquario: avrete la sensazione di vivere in un mondo capovolto. Le vostre certezze verranno messe alle prova e vi troverete a dovervi confrontare con opinioni completamente diverse dalla vostra. L'oroscopo consiglia di essere tolleranti nei confronti degli altri. Potrete dire la vostra senza oscurare il pensiero dei vostri amici. In ambito sentimentale, dovrete risolvere alcune vecchie ferite.

Non sarà facile lasciarvi andare di nuovo, ma con il tempo tutto questo si sistemerà!

Pesci: avrete bisogno di credere nel prossimo e nella lealtà dei vostri amici. Sarete perfettamente consci della meschinità del mondo circostante, ma non vorrete arrendervi all'evidenza. L'oroscopo suggerisce di mantenere un atteggiamento positivo, ma di non cadere nell'ingenuità. Dovrete prestare massima attenzione alle persone che non conoscete e cercare di indagare sulle intenzioni dei vostri amici. Qualcuno di loro, sia in positivo che in negativo, potrebbe rivelare delle sorprese inaspettate.