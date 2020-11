L'Oroscopo di venerdì 6 novembre è pronto a svelare che tipo di giornata sarà per ciascun segno zodiacale. La Luna, ancora in Cancro, spingerà a rivalutare e rivedere determinate situazioni. In piena fase calante è del tutto naturale sentirsi gonfi e avere maggiormente fame o essere perseguitati dagli incubi. Questo sarà un venerdì "detox", infatti sarà possibile ripulite quei settori più incasinati. Si prevedono dei problemi amorosi per i nativi della Bilancia mentre andrà meglio ai cancerini. Approfondiamo, di seguito, le previsioni della giornata e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Astrologia del giorno 6 novembre, i segni ultimi in classifica

Bilancia - 12 - Non esitate a esternare i vostri pensieri. Tirate fuori la vostra innata diplomazia. La vita si regge su un equilibrio instabile, non a caso ci sono dei giorni favolosi e altri deprimenti. Questa settimana interessante sta per volare via, cercate di concludere qualcosa di buono. Problemi d'amore, qualcosa potrebbe essersi rotto.

Leone - 11 - L'oroscopo del 6 novembre parla di notizie riguardanti la famiglia. Aspettatevi una giornata un po' agitata in cui sarà meglio tenere la guardia ben alzata. Le vostre finanze rasentano lo zero e questo vi turba il sonno la notte. Cercate di rimanere con i piedi per terra e di guardarvi attorno.

Capricorno - 10 - Giornata da prendere con le pinze. La Luna in Cancro vi renderà pan per focaccia. Vi sentirete poco bene, avrete mal di testa o forse accuserete i primi sintomi influenzali. Evitate di esagerare a tavola, il troppo stroppia in ogni circostanza. Lasciatevi andare, rilassatevi sul divano o sotto le coperte e rimandate eventuali lavori o commissioni.

Non è il caso di esporsi.

Sagittario - 9 - Questa si prospetta una giornata molto confusa, avrete bisogno di starvene per conto vostro per fare mente locale. Ve ne stanno succedendo di tutti i colori e siete esasperati. Non andare in escandescenze sarà la sfida del giorno! Quando le cose non girano è meglio fermarsi e rimandare gli impegni.

Gemelli - 8 - Giornata di calo fisiologico. L'oroscopo dice che sarete molto assonnati, specialmente al mattino. Sarete tentati dal rinviare la sveglia per rimanervene ancora un po' sotto le coperte, ma così rischierete di fare tardi e di ingarbugliarvi l'intera giornata. Per il resto, le cose fileranno lisce anche se sarete molto annoiati. Serata con film e risate. Le coppie dovranno parlare con il partner.

Pesci - 7 - Prendete il toro per le corna e scardinate ogni problema. Questa sarà una giornata nella media, ma a voi andrà bene così perché ultimamente siete stati sballottati di qua e di la. Vi alzerete con tanta energia e finalmente troverete la volontà di dedicarvi alle vostre passioni e al lavoro arretrato.

Possibili uscite per commissioni urgenti. Dei figli nascondono un segreto.

Previsioni astrologiche dei primi classificati

Scorpione - 6 - Chi ha dei figli è preoccupato per loro, ma in questa giornata potreste ricevere delle notizie rassicuranti. Ci saranno dei cambiamenti da affrontare e dei conti da archiviare. Risistemate la casa e rivedete i vostri impegni, di questi tempi è meglio limitarsi a fare il minimo indispensabile e preservare la salute mentale e fisica.

Toro - 5 - Rispetto alle ultime giornate della settimana, le cose cominceranno a girare per il meglio. I nodi verranno al pettine e scioglierete quella tensione che si era riversata all'interno del luogo di lavoro e/o delle mura domestiche.

Avete bisogno di mettere le cose al loro posto e di riorganizzare gli spazi e i tempi. Fatevi dare una mano, state facendo tutto da soli.

Ariete - 4 - Avrete a che fare con un venerdì importante e a tratti decisivo. Comincerete a intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel e non dubiterete più delle vostre intenzioni. Siete un segno diffidente, del resto "fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio". In amore, la situazione comincerà a stabilizzarsi: organizzate qualcosa di romantico da fare nel weekend assieme al partner.

Acquario - 3 - Le previsioni astrali del 6 novembre informano che a partire da questo momento avrà inizio la ripresa. Aspettatevi un significativo recupero, specialmente se siete stati poco bene.

Sarete più reattivi e conclusivi. Sarete elogiati e riveriti da tutti. Chi ama cucinare, sfornerà nuove ricette che riscuoteranno successo! Via libera all'amore e alla passione, lasciatevi andare.

Vergine - 2 - Sarà interessante notare come le cose stiano cominciando a ingranare. Avrete la sensazione che la giostra stia girando nel verso giusto e tornerete a nutrire delle grandi aspettative verso il futuro anche se la situazione generale appare incerta e poco promettente. La preoccupazione andrà lasciata da parte a favore dell'impegno e dell'immaginazione positiva.

Cancro - 1 - Quando la Luna si trova nel vostro segno vi sentite poco produttivi e tanto stanchi, ma in queste 24 ore vi sentirete vulcanici.

Siete reduci da una settimana ricca di vicissitudini e finalmente otterrete risposte in queste 24 ore. Le vostre attese finiranno e vi prefiggerete dei nuovi obiettivi da raggiungere. Il segreto per una vita di successo è la costanza applicata giorno per giorno.