Ha avuto inizio il mese di novembre 2020. Scopriamo come andrà la giornata di lunedì 2 novembre. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con l'amore, la salute e il lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale con l'opposizione di Venere potrebbero esserci delle problematiche, sarà meglio cercare di fare chiarezza. Nel lavoro cercate di non esporvi troppo, le conseguenze potrebbero non piacervi.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale questa giornata in campo amoroso sarà particolarmente bella, non mancheranno emozioni da vivere. Nel lavoro è possibile che alcune cose cambino, vi sentite in forma con Giove in ottimo aspetto.

Gemelli: Luna nel segno, buona giornata per quel che riguarda i sentimenti. Nel lavoro situazione interessante, non manca l'energia.

Cancro: nel lavoro sarà meglio riflettere e comprendere quali sono i vostri obiettivi, prima di farvi avanti. In amore vi sentite particolarmente agitati, fare una scelta non sarà semplice, soprattutto se non riuscite a comprendere i vostri sentimenti.

Leone: in campo professionale bisogna fare le cose con maggiore ordine, cercate un equilibrio in voi per poter fugare ogni dubbio. In amore, situazione interessante, ma attenzione alle polemiche futili.

Vergine: nel lavoro in questa giornata di lunedì 2 novembre sarà importante farsi valere, soprattutto chi negli ultimi mesi non ha ricevuto le giuste attenzioni.

In amore con la luna dissonante è probabile che nascano delle tensioni con il partner.

Astrologia del giorno 2 novembre per i segni

Bilancia: in questa giornata, nel lavoro è possibile che sorgano dei dubbi, in particolare riguardo alle questioni finanziarie. In amore chi da poco è rimasto deluso, dovrà provare ad andare avanti senza pensare troppo in modo negativo.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata potrà essere sfruttata per chiarire dei malintesi in campo sentimentale, potrete così recuperare. Nel lavoro ciò che nasce in questo periodo è importante, vi sentite però stanchi.

Sagittario: belle sensazioni per quel che riguarda il i sentimenti, non mancheranno delle novità.

Nel lavoro è importante che siate pazienti, sarà difficile ottenere i risultati sperati se si ha troppa fretta.

Capricorno: a livello lavorativo in questa giornata non sarà semplice sottrarsi a dei momenti di tensione. Cercate di tenere sotto controllo l'agitazione. In amore, in particolare la mattinata è possibile che porti delle discussioni.

Acquario: per i nati sotto il penultimo segno zodiacale la giornata del 2 novembre sarà caratterizzata da belle emozioni, sarà possibile anche fare degli incontri. Nel lavoro in arrivo delle belle opportunità.

Pesci: in campo amoroso in particolare il pomeriggio andrà gestito al meglio, vi sentite agitati. Nel lavoro Mercurio continua in transito importante, potrete ricevere delle belle conferme.