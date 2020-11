L'Oroscopo del giorno 3 novembre, è pronto a valutare il prossimo martedì. In primo piano la giornata numero due dell'attuale settimana, messa sotto analisi nei riguardi dell'amore e del lavoro. Iniziamo immediatamente a dare un breve anticipo su quali sono i segni fortunati del momento, logicamente scelti tra quelli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire chi avrà un giorno fortunato e chi, invece, sarà costretto a rallentare il ritmo? In questo caso, ad avere il massimo supporto dell'Astrologia quotidiana saranno coloro appartenenti a Pesci, indicati nel periodo sotto la buona influenza del Sole in trigono a Nettuno, pianeta di settore.

Abbastanza positivo il momento anche per coloro del Sagittario, alla pari di Capricorno e Acquario, tutti considerati a cinque stelle. Chi invece dovrà necessariamente correre ai ripari, secondo le previsioni zodiacali di martedì, saranno Bilancia e Scorpione, in questo caso sottoscritti le tre stelle dei periodi "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 3 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 3 novembre

Ansiosi di mettere in evidenza quali saranno i segni appoggiati dagli astri in questo secondo giorno dell'attuale settimana? In primo piano anche oggi ritorna la classifica stelline interessante la giornata di martedì 3 novembre.

Questa parte della settimana porterà per davvero una splendida giornata a quei pochi segni indicati a massima positività. In generale, per coloro ai primi posti della classifica odierna il periodo sarà tutto all'insegna delle buone stelle. In amore potrebbero maturare finalmente attimi entusiasmanti generati dalla passione o dagli impeti dei sensi, pronti a tramutarsi in romantiche tenerezze con la persona amata.

A voi il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Pesci;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★: NESSUNO;

★★: Bilancia, Scorpione.

Previsioni zodiacali di domani 3 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★.

L'oroscopo di martedì 3 novembre indica l'arrivo di un periodo mediamente poco affidabile. Sottolineare il fatto che potrebbe essere una brutta giornata ci sembra eccessivo, comunque l'invito a non abbassare la guardia resta e andrebbe rispettato. In amore, a dare un po' di sollievo sarà la parte finale del periodo, mentre per la restante l'influenza negativa degli astri potrebbe farsi sentire pienamente. In pericolo soprattutto coloro legati in coppia ma con problemi già in corso. Per gli altri con legame stabile il periodo "no" sarà avvertito molto di meno. Single, sarete animati da una forte attrazione per una persona amica, ma preferirete non rivelarla al mondo intero. Piuttosto, aspettate se nel caso non doveste sentirvi pronti, perché alto sarà il rischio di rovinare tutto.

Nel lavoro, la strada verso il successo non sarà facile, ma tra un imprevisto e l’altro arriverete all'obiettivo finale. L'importante sarà per voi non mollare. Voto 6.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano che potrebbe essere una giornata abbastanza difficile da portare a fine. Soprattutto a causa del vostro temperamento, eccessivamente reattivo, potreste avere difficoltà specialmente in alcune situazioni in cui servisse restare calmi o pazientare. L'influsso di pianeti non allineati vi renderà agitati e inquieti, dunque potreste rivelarvi insofferenti: non preoccupatevi, tutto si risolverà ma ci vorrà molto del vostro affinché sia effettivamente così.

In amore, gli astri del periodo annunciano più di qualche problema in arrivo. Diciamo che oggi non ritroverete quell'armonia interiore che di solito avete, ma solo stress e tanta noia: pazientate, presto passerà. Per qualcuno potrebbe essere addirittura un periodo di ripicche o ripensamenti. Specie nel rapporto di coppia, può darsi che abbiate l’energia sufficiente per tagliare certe situazioni che non vi piacciono più. Single, sarete molto nervosi a causa di Urano in opposizione al segno. Certamente non sarà solo colpa di quest'ultimo ma anche di una serie di noiosi imprevisti che sarà bene risolvere quanto prima. Nel lavoro invece, in questo giorno sarete disorientati e non riuscirete a dare il meglio: cercate di staccare la vita privata dall'attività.

Voto 6.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del giorno 3 novembre al Sagittario indica un periodo immerso nella piena routine, tuttavia non particolarmente complicato. In alcuni casi potrebbe presentare momenti abbastanza impegnativi ai quali porre rimedio. Secondo l'Astrologia applicata al frangente, per quanto riguarda la quotidianità generale, tutto nella media. In merito alle amicizie, ci sarà un'intesa abbastanza buona soprattutto nei legami un po' datati, sia sul piano emotivo che mentale: diciamo che, anche se non sarete al settimo cielo, il periodo non dispiacerà affatto. In amore avrete un grande da fare nel periodo: cercando di sfruttare al meglio eventuali buone opportunità che dovessero prospettarsi.

Allora, fate uscire il meglio di voi e senz'altro vedrete che i risultati saranno più che piacevoli. In coppia sforzatevi di tenere a galla la barca dei sentimenti, senza sforare come al solito con battutine al vetriolo. Single, dovete tenere sotto controllo il nervosismo ed essere rapidi nel fronteggiare un imprevisto. Il periodo potrebbe costringervi a rimandare un incontro importante. Nel lavoro, se riuscirete a svolgere le vostre mansioni con equilibrio, senza commentare in alcun modo le attività altrui, farete molta strada. Voto 8.

Oroscopo di martedì 3 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì 3 novembre predice un periodo non esaltante, anche se non è stato classificato come negativo, intendiamoci.

Infatti, non a caso il frangente è stato sottolineato con le quattro stelle della normalità. In alcuni casi potrebbe portare qualcosa di positivo soprattutto nella parte centrale fino a inizio sera. In amore, In amore qualcuno di voi potrebbe essere costretto a fronteggiare momenti di agitazione, soprattutto se fa parte di quelle coppiette ancora alle prese con i soliti problemini legati all’ambiente familiare. Consiglio: non lasciate che i parenti, stretti o lontani che siano, mettano becco nelle faccende relative al vostro rapporto, altrimenti rischiate di non uscirne più fuori. Single, in amore lo sapete, tutto può succedere: un'occhiata fugace, uno sguardo ammirevole o un attimo galeotto certamente risulteranno essere più efficienti di mille parole.

Semplicemente, potrebbe far tanto anche un solo semplice sorriso fatto col cuore: eccovi pronti per innamorarvi di nuovo... Date ascolto ai consigli delle stelle: lasciate ogni timidezza e datevi da fare, cosa aspettate? Nel lavoro, organizzate al meglio la vostra attività cercando di dar prova di saper gestire il tutto. Rispettate le scadenze. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di martedì evidenziano un periodo all'insegna della normalità o della semplicità più scontata. L'Astrologia a tal proposito consiglia di imboccare qualche scorciatoia o mettere in campo diversivi per riuscire a rispettare certi impegni già presi. Se necessario, non esitate a improvvisare ma in modo moderato, ok.

In amore, è giunto il momento per i dovuti chiarimenti con la persona amata. Avete senz'altro l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi inerenti il partner. In miglioramento la vostra vita di coppia. Single, dovete andare diritti all'obiettivo che vi interessa, soprattutto perché quasi tutte le stelle saranno con voi. Con un po' di impegno in più otterrete, se non tutto, abbastanza di quello cui aspirate. Sfruttando il vostro fascino giorno per giorno, senz'altro sarete notati dalle persone che vi più vi interessano. Nel lavoro, l'oroscopo ritiene che a rendervi particolarmente nervosi potrebbero essere le solite illazioni, messe in giro solo per screditarvi: non ribattete a tono, ignorate.

Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 3 novembre, indica in generale una splendida giornata. In molti casi il periodo in oggetto inizierà bene e si concluderà ancora meglio, regalando a molti nativi numerose soddisfazioni. A molti del segno il Sole in trigono di Nettuno, quest'ultimo anche in ottimo sestile a Giove, Plutone e Saturno, farà uscire fuori tutta la voglia di riprendere in mano la vostra vita: vi organizzerete per rendere unico ed indimenticabile questo giorno, logicamente da vivere in completa sintonia con eventuali scelte fatte o da fare. In amore quindi, abbastanza serenità: sappiate sfruttare al meglio le buone stelle del momento, favorevoli per passare più tempo con le persone amate, in primis con il partner.

Credendo in loro, ma soprattutto in voi stessi, ritroverete il sorriso, la serenità e sarete appagati come non mai. Single, molti di voi (non tutti ovviamente) potrebbero incontrare una persona davvero speciale proprio questo martedì: cercate di buttarvi alle spalle le delusioni degli ultimi tempi e non fatevi sfuggire nessuna occasione. Nel lavoro invece, si prevedono momenti abbastanza interessanti: sicuramente avrete la possibilità di concludere qualche buona trattativa in grado di far guadagnare nel prossimo futuro. Voto 9.