La giornata di giovedì 19 novembre 2020 ci saranno molte sorprese per i segni di fuoco, e una parte di queste saranno prevalentemente a carattere pecuniario.

I Gemelli così come gran parte dei segni di aria avranno dalla propria parte la famiglia e il calore degli affetti in generale.

Se i Pesci vivranno questa giornata il più possibile in solitudine, il segno dello Scorpione sarà molto più orientato verso l'amore del partner.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo segno per segno della giornata.

Guadagni per Ariete

Ariete: avrete il sentore di ricevere ingenti guadagni, e il vostro intuito di solito non sbaglia.

Questo però non vi getterà assolutamente negli allori, ma vi spronerà a fare di più e anche a dare delucidazioni agli altri colleghi.

Toro: la vostra relazione si riprenderà completamente da un periodo molto burrascoso, colmo di difficoltà di comunicazione ma anche di mancanza di collaborazione da parte di entrambe le parti. Siate più aperti e raccontatevi con più serenità.

Gemelli: l'atmosfera familiare in questo periodo sarà una delle poche cose che vi daranno una grinta sul lavoro ed un umore abbastanza alto. Sarete pronti ad affrontare qualsiasi tempesta, perciò non demordete nel caso in cui si presenti una situazione più ostica.

Cancro: il tempo dei chiarimenti all'interno della vostra relazione, ma anche all'interno di un rapporto di amicizia, arriverà senza scatenare troppo clamore.

Anche sul lavoro avrete occasione di pregustare una relativa tranquillità.

Leone: organizzarvi per rendere il settore lavorativo più appagante sarà una delle mansioni in cui vi getterete a capofitto, ma date per scontato che avrete la fortuna dalla vostra parte e che la concentrazione sarà il vostro “cavallo di battaglia”.

Vergine: osare qualche progetto in più anche se potrebbe essere rischioso sarà una alternativa da non scartare a priori. Fate però attenzione alle spese inutili, perché ora più che mai avrete bisogno di risparmiare.

Amore al 'top' per Scorpione

Bilancia: arriverete alla metà della settimana molto stanchi e provati dalle faccende professionali.

Per adesso dovrete necessariamente essere sempre e comunque sulla cresta dell'onda per portare a termine alcuni progetti in sospeso.

Scorpione: l'amore sarà una vera e propria boccata di aria fresca per affrontare questo periodo, non tanto per l'aspetto lavorativo poco difficoltoso, ma soprattutto per un certo nervosismo che aleggia nell'aria da molto tempo a questa parte.

Sagittario: mettere su una squadra di lavoro sarà molto più facile del previsto, vi basterà essere concordi con molte delle questioni che verranno sollevate e non essere troppo polemici se ci saranno dei piccoli “cambi di rotta”.

Capricorno: le amicizie saranno dalla vostra parte se avrete a che fare con un dissidio in famiglia oppure con dei disaccordi che potrebbero compromettere il lavoro.

Siate il più rilassati possibile per poter essere in ottima forma sempre e comunque.

Acquario: la calma della vostra mente non potrà essere intaccata in alcun modo, nemmeno da qualcuno che vorrebbe farvi innervosire di proposito. La serata potrebbe invece prospettarsi interessanti per le coppie già datate.

Pesci: avete già dedicato moltissimo tempo alle cose importanti come il lavoro o lo studio. Ora più che mai avrete bisogno di una pausa che vi rigeneri le energie e che vi dia l'opportunità di rilassarvi con un hobby a vostro piacimento.