L'Oroscopo di domani 19 novembre prepara interessanti novità sul prossimo giovedì: curiosi di sapere cosa regaleranno le stelle a metà settimana? Certo che sì, però, prima di andare dritti al punto evidenziando i segni in giornata fortunata, è d'obbligo svelare un transito abbastanza interessante. Bene, togliamo subito ogni dubbio o curiosità in merito svelando immediatamente l'arcano: questo giovedì assisteremo allo spettacolare passaggio della Luna in Acquario previsto per le ore 21:25 della sera. A godere dei positivi benefici rilasciati dagli astri nel frangente, in base alle analisi astrologiche del momento, due segni: in stato di grazia Gemelli e Cancro.

Sotto le attese, invece, il giovedì per quelli nati in Toro, preventivati in giornata "sottotono". Cosa dovranno aspettarsi tutti gli altri segni? Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di giovedì segno per segno.

Classifica stelline del 19 novembre

Come annunciato in apertura a essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Questo nuovo giovedì, giornata di centro settimana, vedrà vincenti in campo sentimentale come anche nelle attività quotidiane, Gemelli e Cancro. In base a quanto rilevato dall'Astrologia e messo in chiaro nella classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 19 novembre, si prospetta una giornata discreta anche per i nati in Ariete, Leone e Vergine, valutati con quattro stelline nella scaletta del periodo.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

★★★: Toro.

★★: Nessuno.

Previsioni zodiacali di domani, 19 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo del 19 novembre al segno dell'Ariete indica che le stelle di domani renderanno i vostri sensi particolarmente euforici.

La sola vicinanza del partner servirà ad accendere la vostra fantasia, rendendo così la serata molto intrigante. Single, vi sentirete rinati dopo aver risolto delle problematiche che vi preoccupavano più del dovuto. Questo vi aiuterà a ritrovare un grande senso di libertà. Se prima vi sentivate legati, adesso avrete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo e ciò renderà serena la vostra vita.

Nel lavoro sarà un giorno gravoso, ma non per questo negativo. Vivrete una fase che vi stimola a revisionare i vostri obiettivi e selezionare quello a cui tenete davvero. Pertanto, periodo utile per focalizzare meglio energie e progetti. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Giornata abbastanza impegnativa. Fidatevi di più delle persone che sapete vi vogliono bene. Se continuerete a non fidarvi, finirete per ferire la loro e la vostra sensibilità. Forse perché Mercurio in opposizione al vostro Urano nel segno vi porterà ad essere più irascibili e prepotenti del solito. Quindi prima di aprir bocca e rispondere, riflettete bene sulle conseguenze che le vostre parole potrebbero avere. Single, tante piccole questioni da sistemare meritano un po' d'attenzione.

Non sbuffate ed affrontate la vita con spirito costruttivo. E' nel vostro interesse contrastare gli effetti di un Mercurio dissonante: per farlo servirà un pizzico di sano umorismo, tanta volontà di cambiare le cose e anche la vicinanza di una persona amica capace di tirare su il morale. In ambito lavorativo potrebbe esserci in passato stata una rottura che vi ha costretto a rivedere i vostri valori, soprattutto il vostro ruolo. Vi sentirete confusi qualcuno potrebbe farvi commettere dei passi azzardati: fate attenzione. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che in campo sentimentale sarà una giornata indimenticabile per la stragrande maggioranza di voi.

L'amore vi sorriderà, perché voi siete l'amore: vi sentirete finalmente scorrere energie nuove ed a tratti dirompenti che vi consentiranno di rifondare positivamente la relazione con il partner. Single, la giornata inizierà all'insegna della sfida. Perché dovrete veramente sfoderare le vostre risorse, mettere a frutto non solo le vostre capacità innate, ma anche le abilità acquisite nel corso del tempo. Insomma, la vostra intelligenza, il vostro entusiasmo e la vostra grinta saranno sottoposte a un severo esame, ma non temete: lo supererete a pieni voti. Nel lavoro, una giornata eccezionale con grande movimento nelle entrate e nelle uscite. Dovrete solamente fare scelte per il futuro, perché il cielo vi offrirà occasioni per fare molti investimenti.

Voto 9.

L'oroscopo di giovedì 19 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì predice che, finalmente, tutto (o quasi) vi sorriderà. La vostra relazione d'amore sarà piena di armonia, la sintonia con il partner raggiungerà vette finora mai viste. Sarete così molto espansivi ed avrete molti slanci affettivi nei confronti della persona amata. Single, la Luna e Mercurio a favore vi renderanno socievoli e comunicativi: sarà una buona giornata per chiamare una persona che vi manca tanto oppure che non sentite da tantissimo tempo. Non abbiate timore di fare il primo passo, vedrete che andrà benissimo. Nel lavoro, inizierà una fase di espansione ed evoluzione: chiuderete una porta sul passato e ne aprirete una sul futuro!

Come avrete capito, siete decisamente sulla buona strada per raccogliere i meritati successi nei settori che più vi premono. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Domani si prevede in amore una piccola sorpresa. Il vostro partner vi sorprenderà con la sua spontaneità ed il suo entusiasmo. Questo risveglierà in voi dei bisogni inaspettati e sarete pronti a fare concessioni che miglioreranno il vostro rapporto. Single, ci potrebbero essere delle novità, incontri stimolanti, divertimento e tanta gioia di vivere. Si prevedono dei positivi riscontri anche in ambito della sfera affettiva, in particolare per chi avrà voglia di innamorarsi nuovamente o per la prima volta. Nel lavoro, il meglio arriva spesso quando una persona meno se lo aspetta; così per voi in questa giornata un po' anonima arriverà una gratificazione unita a molti complimenti.

Situazioni allieteranno la giornata donando lo spirito giusto per ricominciare. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 19 novembre, in campo sentimentale preannuncia ottime circostanze. Le prossime ore che state per vivere saranno piene di speranza. Approfittatene, senza crearvi problemi superflui, perché le vostre iniziative avranno ripercussioni positive sul vostro rapporto. Vi sentirete così pronti a superare gli ostacoli, anche perché con l'aiuto del partner risolverete qualsiasi cosa. Single, gli astri consigliano di utilizzare questa giornata per analizzare la vostra vita e fare un'analisi introspettiva: cercate di capire se la strada che avete intrapreso è in linea con i vostri progetti o se invece è necessario fare un'inversione.

Ricordatevi che la vostra direzione dovrà essere sempre quella della felicità. Nel lavoro, in questa giornata sarete in uno stato di grazia, le stelle vi faranno raggiungere un livello superlativo e sarete quindi molto attivi e dinamici. Sfruttate questa carica dedicandovi a svolgere tutti i compiti che vi verranno assegnati. Fatelo con con passione e dedizione. Voto 8.

