L'Oroscopo di domani 13 novembre vedrà entrare la Luna nel campo dello Scorpione per l'intero giorno di venerdì e fino a domenica 15 novembre. Prezioso sarà l'aiuto della "musa dei poeti", messo al servizio di Ariete e Cancro, valutati con nove in pagella. Come anticipato nel titolo, questi due fortunatissimi segni avranno ottime chance di spuntarla in amore. Riscontri positivi, sia per quanto riguarda i settori affetti e amicizie ma anche nelle professioni, per i nativi del Toro, valutati nel periodo al secondo posto della classifica giornaliera, indicati con le quattro buone stelle dei periodi routinari.

Intanto, l'Astrologia di venerdì preannuncia poco performante il periodo per i nati in Gemelli, Leone e Vergine. Volendo anticipare qualcosa, diciamo che lo sfortunato segno di Aria (Gemelli) dovrà fare i conti con Giove in Capricorno, al momento in quadratura con Luna e Venere, pianeti speculari negativi per oltre il 75%.

La classifica quotidiana con le previsioni zodiacali di venerdì, segno per segno.

Classifica stelline 13 novembre

Curiosi di sapere quali saranno i segni al top in questa parte conclusiva della settimana? Come annunciato in apertura, a essere valutati dall'oroscopo su amore e lavoro, in questa sede, sono i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. A emergere tra i sei simboli rappresentanti i sei appena citati, senz'altro l'Ariete con il Cancro, seguiti a ruota dal Toro con tutti gli altri, pronti da scoprire nella scaletta posta a seguire.

Passiamo pure a indagare la nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 13 novembre 2020.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Toro;

★★★: Gemelli;

★★: Leone, Vergine.

Previsioni zodiacali del 13 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 13 novembre al segno dell'Ariete indica che partirà splendidamente questa parte conclusiva dell'attuale settimana, con un venerdì vincente in molti comparti. In amore, la situazione astrale del vostro segno vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera molto positiva, di certo con una rinnovata fiducia nella vita di coppia.

Sarete molto appassionati, magnanimi, disposti a tutto, senza blocchi e spudoratamente più curiosi del solito verso il vostro futuro. Single, mai come in questo periodo la Luna si interesserà al vostro segno, scagliandolo verso una giornata positiva e a tratti anche piacevolmente movimentata. Eventuali progetti inizieranno a muoversi nella direzione desiderata, grazie ad un insolito ottimismo ed a una situazione contingente alquanto favorevole. Nel lavoro, potrete contare sul cielo del periodo per riprendere tranquillamente un compito professionale interrotto tempo fa. Le idee ed i progetti maturati nei giorni scorsi prenderanno consistenza nell'ottica di un avanzamento di carriera. Fiducia: alla fine sarà tanta la soddisfazione che vi ritornerà.

Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì preannunciano una giornata da considerare entro i limiti della buona sufficienza. In relazione ai sentimenti, vivrete una vita di coppia all'insegna della tranquillità più assoluta, grazie soprattutto alla buona posizione del Sole in Scorpione, nel frattempo speculare positivo al 60% rispetto al vostro segno. Così, la giornata di prossimo arrivo avrà un clima adatto, volendo, per apportare quei cambiamenti che sognate da molto tempo all'interno della coppia. Il consiglio: non commettete l’errore di irrigidirvi su certe vostre idee, soprattutto nella parte centrale o finale della giornata; modificare le proprie opinioni non è sempre indice di debolezza, sappiatelo.

Single, non accontentatevi di quanto ottenuto fino ad ora nel campo dell'amore ma cercate nuove opportunità. Forse sarebbe molto meglio per voi guardare lontano: i rapporti con il solito ambiente potrebbero essere davvero avari in fatto di sentimenti, a parte le amicizie ovviamente. Nel lavoro, sarà un giorno ricco di colpi di scena. Diciamo che potreste arrivare più in alto a patto di saper valorizzare i vostri attuali talenti. Cogliete nuove opportunità mostrandovi interessati! Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, prevede "sottotono" la parte finale della settimana. Quindi questo venerdì si profila abbastanza in salita.

In generale, astri dispettosi sono già pronti per portare scompiglio nella sfera affettiva: insofferenza per la routine? Per i rapporti a sfondo sentimentale/affettivo intanto, sappiate che soprattutto nella vita di coppia potreste essere abbastanza lunatici e poco inclini al buon dialogo. Per cui, cercate (o almeno sforzatevi) di essere affettuosi e comprensivi verso il partner. Concedetevi altresì qualche piccolo vago, ovviamente insieme a lui/lei: pronti a rallegrare la persona amata con un bel sorriso e tanta serenità? Vedrete, andrà meglio se saprete usare tatto, pazienza e convinzione... Single, la Luna invita a prendere in considerazione anche le esigenze degli altri, oltre alle vostre.

Perché spesso siete troppo concentrati su voi stessi e poco attenti ai bisogni altrui. In bilico tra amicizia e amore, vi siete accorti che da qualche giorno qualcuno vi fa il filo; voi però preferite far finta di niente, prendendo tempo per riflettere. Nel lavoro, valutate ogni nuovo progetto. Al lume della ragione e se riterrete possa essere valido, non arrestatevi davanti alle piccole difficoltà. Non è di stimoli esterni che avete bisogno ma di introspezione e silenzio: pensate il da farsi. Voto 7.

L'oroscopo di venerdì 13 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì predice che partirà molto bene questa parte della settimana, con un venerdì splendido sia in campo sentimentale che nelle cose relative alle attività di lavoro.

La vita amorosa infatti, viste le ottime credenziali restituite dall'Astrologia applicata al vostro segno, sarà come una favola capace di trascinarvi in un paese meraviglioso. Sarà stupendo stare insieme al partner, magari facendo qualcosa che possa stimolare la passione per entrambi. Siate dolci e teneri con chi avete nel cuore, perché solo coloro che amate possono dare la possibilità di farvi sentire amati e apprezzati per ciò che siete. Single, la Luna vi renderà particolarmente sensibili e attenti a ciò che prossimamente accadrà intorno a voi. Potreste così avere delle intuizioni geniali che interesseranno sia voi che le persone che avete vicino. Nel lavoro, alcuni astri vi sorridono e, di conseguenza, i pronostici per la giornata sono assolutamente favorevoli.

Vi muoverete con disinvoltura per risolvere brillantemente un problema che riguarda un collega di lavoro o un socio in affari in difficoltà. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo del giorno prevede che andrà molto al rallentatore questo finale di settimana per poi risalire in positivo solo verso fine periodo. In amore, amate senza riserve, certamente sarete amati in uguale o maggiore misura, e già così potrebbe essere abbastanza. Un consiglio a quelli di voi un pochino "gelosetti": continuando ad indagare (senza sosta) sugli ex del proprio partner, alla fine potreste rovinare un rapporto che sulla carte sembra funzionare molto bene. Comunque, fate attenzione a non oltrepassare la linea rossa della buona educazione se non volete essere giudicati invadenti, possessivi e saccenti: creare un'ambiente nervoso non giova a nessuno, sappiatelo!

Single, misurate i termini con cui esporrete i concetti, perché qualcuno potrebbe interpretare male anche un semplice consiglio. Diciamo che sarebbe meglio spendere poche parole ma buone, onde evitare spiacevoli discussioni. Nel lavoro, un eccessivo senso critico potrebbe ostacolarvi nei rapporti privati e sociali; anche diffidenza e permalosità non vi aiuteranno sicuramente su questi fronti. Voto 6.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 13 novembre, predice un giorno mediocre. Pertanto, momento senza lode vanificato da astri abbastanza cocciuti, in grado di dare al periodo l'appellativo riservato alle giornate da "ko". In campo sentimentale, ci potrebbero essere fulmini e lampi a causa della congiunzione Luna-Mercurio, entrambi nel segno e sotto opposizione da Urano.

Così, sarebbe meglio uscire presto da casa o non uscire affatto. In alcuni casi è vivamente sconsigliato gettare benzina su fuochi e fuocherelli, potenzialmente capaci di trasformarsi in un battibaleno in mostruosi incendi. Alcuni potrebbero avere il partner con la Luna di traverso. Pertanto, tirar fuori l'ascia di guerra non sarà una buona scelta: la vita si sa, non sempre è tutta "rose e fiori". Non temete, a tarda serata tutto si alleggerirà, anche i vostri conflitti di coppia si riappacificheranno. Single, vivete un momento poco brillante, senz'altro non all'altezza delle vostre prospettive: calma! Evitate persone e/o cose in grado di generare intralcio o confusione. Date il giusto peso ai gesti o alle richieste inviate dal vostro corpo assecondandole con premura.

Rilassatevi con un bagno caldo, vedrete che andrà subito meglio. Nel lavoro, una discussione potrebbe assumere toni troppo accesi oppure una persona che avrete di fronte potrebbe rivelarsi scorretta, con conseguenze negative e ripercussioni sul vostro operato. Voto 6.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.