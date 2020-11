L'Oroscopo di domani 10 novembre annuncia l'avvenuto ingresso della Luna in Vergine, mentre Mercurio passerà in Scorpione nella tarda serata di questo martedì. Come da prassi, ad interpretare il pensiero delle stelle nei riguardi di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, segni in analisi in questo contesto sarà l'Astrologia. Sotto osservazione è il secondo giorno della corrente settimana. Mettiamo subito in in chiaro che saranno solo due i fortunati di martedì: Leone e Vergine. Entrambi i predetti simboli astrali avranno ottime possibilità di spuntare una giornata davvero eccezionale sia in ambito sentimentale che lavorativo.

Al contrario invece, l'astrologia - applicata ai sei segni da Ariete a Vergine - non vedono di buon auspicio il periodo per due segni in particolare: Cancro e Toro.

Iniziamo pure a togliere il velo alla classifica quotidiana, per poi passare alle previsioni zodiacali di martedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 10 novembre

L'astrologia, espressa nella classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 10 novembre, è pronta a svelare i segni migliori e peggiori del periodo.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. A tal proposito, oggi a gongolare al vertice della classifica, come ampiamente anticipato in apertura, saranno Leone e Vergine.

Andiamo pure a mettere in chiaro l'intera scaletta analizzando il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno.

La classifica da Ariete a Vergine:

★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★: Cancro;

★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 10 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani 10 novembre al segno dell'Ariete prevede un martedì abbastanza positivo, in questo contesto valutato con le quattro stelle indice di routine e normalità. Non mettetevi in situazioni delicate perché potreste trovarvi nella condizione di dover operare una scelta che non siete ancora pronti ad affrontare.

In amore, non farete fatica a comprendere l'importanza del sentimento che vi lega alla persona amata ma tenderete a considerare molte cose come per scontate: sbagliato! In amore mai dare nulla per scontato, sappiatelo. Sfruttate al meglio le vostre capacità organizzative per stupire il partner e vedrete che saranno molto apprezzate e ricambiate. Single, vi sentirete più allegri e frizzanti del solito. Avrete senz'altro bisogno di stare in movimento ma allo stesso tempo sentirete di non avere tantissima energia fisica da dedicare a tutte le attività che vorreste: prendetevi una pausa ristoratrice. Nel lavoro, il cielo farà belle promesse alla maggior parte di voi assicurando brillanti soddisfazioni personali negli affari.

Con la Luna parzialmente amica varrà la pena di correre qualche piccolo rischio (calcolato): le probabilità di riuscita saranno abbastanza a vostro favore. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Le previsioni astrologiche di martedì indicano che partirà sotto i poco graditi auspici del "ko" questa parte della settimana. Siate il più possibile attenti alle necessità delle persone che amate, solo così riuscirete a dare al periodo un certo sollievo, scansando via da voi amarezze e negatività. L'amore intanto vi riserverà certamente qualche sorpresa: buona o cattiva non possiamo dirlo, sappiamo solo che domani tutto potrebbe accadere. Il cuore ha bisogno di qualcosa di nuovo: prendete pure delle iniziative, anche se considerate un po' eccessive e forse un pochino azzardate state sicuri che il vostro partner gradirà molto.

Single, l'accumulo di stress potrebbe farvi commettere errori, come prendere decisioni impulsive o affrontare con leggerezza questioni apparentemente semplici e banali. Dovreste ritagliarvi dei momenti di relax in modo da evitare di farsi assorbire completamente da incombenze poco entusiasmanti. Nel lavoro, la tentazione di fare un passo indietro sarà grandissima e forse giusta in questa giornata. Le stelle consigliano di farlo solo se doveste riparare un errore oppure per archiviare un comportamento sbagliato. Voto 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia l'arrivo di un giorno valutato in media abbastanza positivo.

Certamente capace di restituire qualche discreta soddisfazione, questa parte della settimana non sarà affatto da denigrare, anzi: pensate a chi sta peggio e consolatevi! Gli astri a questo giro consigliano di soprassedere a certi vivaci scambi di idee: lo scopo è quello di evitare inutili diatribe con chi sapete... In ambito sentimentale, la vita a due non è quasi mai facile ed a volte presenta delle salite piuttosto ripide: cercate quindi di assumere un atteggiamento conciliante. Tenete soprattutto lontani quei fantasmi del passato in modo da godere pienamente del presente con la persona che amate. Single, sarà una giornata superlativa, la realtà supererà anche eventuali pronostici positivi.

Non resta che lasciare al destino le redini della giornata lasciando che faccia la sua parte. Intanto evitate assolutamente che eventuali vostre insicurezze rovinino il periodo. Potreste riceverete una proposta inaspettata da una persona che conoscete da tempo, ma che non avete mai considerato in una prospettiva amorosa o sentimentale. Nel lavoro, i problemi non saranno del tutto risolti ma, sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte, avrete ottime chance per riuscire. Prendete in considerazione eventuali problemi finanziari e, oltre a questo, non lasciatevi sfuggire l'opportunità di concludere qualche buon affare. Voto 8.

L'oroscopo di martedì 10 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★.

L'oroscopo sulla giornata di martedì predice un periodo davvero da considerare "sottotono". Occhio dunque a ciò che andrete a mettere sul fuoco in questa parte della settimana. Il consiglio del giorno: riflettete un tantino su certe questioni ormai giunte al capolinea; fermatevi ogni tanto e fate un grosso respiro. In merito ai sentimenti, dovrete affrontare qualche imprevisto, un piccolo ostacolo, ma non angosciatevi perché riuscirete a trovare la forza necessaria per superare questo momento faticoso. Mostratevi comprensivi col partner e con i vostri famigliari e chiarite una questione in sospeso. Single, decisamente non sarete al massimo della forma psicofisica a causa di Marte, la voglia di rimandare le responsabilità per isolarvi su un'isola di pace sarà forte.

Cercate in voi la determinazione per fare una scelta precisa e lasciate perdere tutto ciò che vi rende nervosi. Nel lavoro, la Luna odierna minaccerà delusioni e disillusioni. Ciò che oggi vi sembrava oro, domani potrebbe smettere all'improvviso di luccicare... In alcuni casi (forse) sarete proprio voi a vedere tutto con occhio troppo critico. Un buon consiglio: non fate i perfezionisti ma accontentatevi di ciò che avete. Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede senza meno una giornata snella, certamente impegnativa e degna di attenzione ma, alla fin fine, assolutamente buona. In generale vivrete dei piacevoli momenti che vi faranno apprezzare quel che avete, senza pretendere altro.

In amore, vi sentirete sicuri e padroni del vostro cuore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, specialmente in ambito di coppia, accettando senza indugi un evento o un nuovo programma di vita. Transiti generosi vi metteranno in perfetta sintonia con un'atmosfera allegra e affettuosa. Assecondate ogni occasione di svago, di riposo e di contatto con la natura: ne gioverà tutto il vostro rapporto di coppia. Single, la Luna vi renderà particolarmente dolci e teneri. Sarà così una buona giornata per vivere nuove esperienze, magari insieme ai vostri amici più cari. Nel lavoro il momento è quello adatto per muoversi in nuovi campi, magari esplorando diverse possibilità di lavoro: gli orizzonti si allargheranno e nella vostra vita potranno entrare interessi e progetti ambiziosi.

Voto 9.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 10 novembre, prevede l'arrivo di un frangente certamente positivo, diciamo perfetto quanto basta. La giornata sarà felice e positiva: finalmente tutto filerà liscio come l'olio (si spera!). In campo sentimentale, la vita di coppia veleggerà in perfetta armonia, toccando una punta di calore e di grande sensualità in serata. In coppia sarà facile comprendervi con la persona amata o arricchire l’intesa con la dolcezza della complicità, non solo nelle idee ma anche nelle emozioni. Single, sarete voi i protagonisti della vostra vita sentimentale. Fate le vostre considerazioni e passate all’azione, non avete nulla di cui temere, perché si prospettano nuovi incontri molto originali.

Non abbiate paura di osare e di uscire fuori dagli schemi, ricordate che in amore tutto è lecito. Nel lavoro, se è vero che la vita è fatta a scale, in queste ore, con Sole, Luna e Nettuno in aspetto armonico, non vi mancheranno le occasioni per salire. Potrete stringere nuove alleanze, ma in effetti, saprete usare energia e decisione senza dimenticare di dare ascolto al vostro notevole intuito. Voto 9.

