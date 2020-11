L'Oroscopo di sabato 28 novembre ci prepara all'incontro quotidiano con le stelle. Come da copione ormai consolidato, a tenere alta la curiosità di tutti gli appassionati della buona astrologia, sono le nuove previsioni applicate al lavoro e all'amore. Allora, ansiosi di sapere se anche il vostro segno rientri tra quelli destinati ad avere il positivo supporto dell'astrologia? Bene, diamo qualche indizio prima di passare direttamente alla scaletta con le stelline quotidiane e subito dopo alla consueta indagine sui sentimenti e sulle attività quotidiane in generale.

In questo frangente ad avere il pieno appoggio degli astri saranno coloro appartenenti al segno del Sagittario, simbolo astrale felicemente considerato al "top del giorno".

Ottimo avvio di weekend anche per i nativi della Bilancia, pronosticati a cinque stelle nel periodo. Si presume possa essere altresì un sabato abbastanza positivo anche per un altro segno: ad avere sufficienti favori dall'astrologia sarà lo Scorpione, valutato quest'oggi a quattro stelle.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana, per poi passare a scoprire le previsioni zodiacali d'inizio weekend su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline del 28 novembre

Un nuovo weekend sta per iniziare, come sempre indice di relax e spensieratezza per tutti noi. In primo piano dunque, pronta a mettere in evidenza i segni migliori e peggiori in vista della giornata di sabato, la nostra classifica stelline interessante la giornata del 28 novembre.

Come già anticipato in apertura, ad avere di diritto l'ambita corona di segno migliore in assoluto sarà il Sagittario, meritatamente insignito della prima posizione in classifica. Ansiosi di scoprire se il vostro segno rientri tra i super fortunati del giorno? Ebbene, a fare compagnia al Sagittario al vertice della classifica solo i Bilancia, in questo caso considerati al secondo posto.

L'ultima posizione è stata riservata dalle stelle a coloro dei Pesci.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Bilancia;

★★★★: Scorpione;

★★★: Capricorno, Acquario;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali del 28 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

In arrivo un giorno splendido, con le stelle pronte a offrire aiuto maggiormente in campo affettivo/sentimentale. Intanto, il periodo sarà proprio ideale per tentare d'investire una buona fetta del proprio tempo nei sentimenti, poi il resto verrà in automatico. Si consiglia di prestare più attenzione alle esigenze di quelle persone che sono al vostro fianco. In coppia belle novità in vista? Diciamo pure di si, anche se una situazione da tempo bloccata non vuol saperne di prendere la piega che voi desiderate. Single, la vita sentimentale subirà un mutamento, perché avrete sicuramente la possibilità di riallacciare una vecchia amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. In ambito lavorativo, invece, le stelle indicano stabilità e routine a tutto spiano.

Consiglio: buttatevi alle spalle ogni tentazione d'indolenza e non lasciatevi scoraggiare da quelli che sembrano ostacoli: lo saranno, ma solo in apparenza! Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Si preannuncia un weekend discretamente favorito dalle stelle. Volendo, approfittate di questa giornata di relax abbastanza efficace, cercando di sfruttare al massimo i suoi, seppur discreti, benefici influssi. In amore troverete il modo di ritagliare un po' di tempo utile da regalare a chi vi piace o stimate, senz'altro saprà come contraccambiare. Parlando di coppia, è da un pezzo che vi siete abituati a ottenere tutto e subito. Sappiate, dunque, che un pizzico di pazienza, ingrediente che spesso vi fa sbadigliare, vi farebbe solo del bene: meditateci un po' su, ok?

Se single invece, potreste avere degli incontri piacevoli e sarete in grado di stregare al primo colpo una persona che attualmente vi stimola molta fantasia. La vostra abilità vi consentirà di sfornare soluzioni ardite ai problemi più intricati del momento. Nel lavoro approfittate di questo bel regalo delle stelle, magari per fare nuovi passi, anche se dovessero richiedere fermezza e coraggio. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): "top del giorno". L'oroscopo del 28 novembre al Sagittario indica un sabato all'insegna del pianeta dei sentimenti e del buon dialogo: Venere. Pertanto ottime notizie arrivano direttamente dall'astrologia, relative a tutti voi nativi nel segno interessato.

Parlando in generale, i presupposti indicano in sottofondo un po’ di stanchezza generale, ma anche tanta voglia di chiudere alcune questioni aperte (che solo voi sapete). In amore la giornata di fine settimana partirà e terminerà alla grande, con i sentimenti in primissimo piano. In questo caso l'astrologia applicata al periodo consiglia di non affidarsi comunque troppo sulla - seppur scontata - fortuna. Prendere i cosiddetti "fischi per fiaschi" non è mai impossibile. Single, saranno sicuramente stimolanti le attività per il tempo libero, potrebbero così nascere delle belle amicizie unite dagli stessi interessi. Approfittando di una situazione astrale favorevole conoscerete sicuramente persone nuove e vi divertirete moltissimo.

Nel lavoro la fantasia, durante questa giornata, sarà galoppante e potrete certamente sviluppare dei nuovi progetti che vi permetteranno di conquistare la stima e la fiducia dei vostri superiori. Voto 10.

Oroscopo del giorno 28 novembre per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. La giornata di sabato 28 novembre indica l'arrivo di 24 ore abbastanza impegnative, a tratti anche pesanti, in grado di generare una certa ansia. Converrà tenere un profilo basso evitando scontri con quelle persone che ben sapete. Intanto, non pretendete l’impossibile dal periodo, chiaritevi le idee in merito ad alcune situazioni in atto. In amore, se aveste dubbi sul vostro rapporto fatevi qualche domanda e cercate da soli la risposta.

Se avete sbagliato dovrete riparare, sempre che vi sia permesso e non sia troppo tardi per farlo. Single, non meravigliatevi se a tratti vi sentirete incerti e confusi circa eventuali decisioni da prendere o su alcune strategie da seguire. Avvertirete un po' di stanchezza e la situazione planetaria del periodo sarà piuttosto problematica! Fate chiarezza e cercate di sgombrare in fretta il campo da ogni possibile equivoco. Nel lavoro vivrete una giornata con poche soddisfazioni, probabilmente sarete messi davanti a una scelta importante, i cui effetti non potrebbero essere affatto quelli sperati. Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Il periodo in arrivo sarà da considerare non troppo positivo e, in generale, risulterà improntato al classico "sottotono" per molti di voi nativi.

In generale, non dovete farvi prendere dalla fretta di portare a termine eventuali progetti. Cercate anzi di rispettare i tempi degli altri e anche il vostro impegno risulterà ben distribuito. In amore, visto il periodo preannunciato come decisamente scarso e con poche possibilità di manovra, si raccomanda tanta concentrazione e un briciolo di scaltrezza. Diciamo che dovrete porre rimedio alle vostre ultime mancanze: nei giorni scorsi non siete stati molto presenti (con la testa) a livello di coppia, non è così? Probabilmente quei famosi "nodi" stanno per arrivare al pettine! Single, se qualcuno che v'interessa dovesse dare buca a eventuali appuntamenti, o magari dovesse tenervi sulla corda, cambiate persona, perché questa non fa per voi.

Mettetevi subito alla ricerca di novità o emozioni nuove. Nel lavoro, per chiudere, la Luna in Toro vi remerà contro, quindi converrebbe programmare in modo dettagliato impegni e rapporti professionali. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 28 novembre, prevede un fine settimana in salita. Tale stato potrebbe forse continuare nei prossimi giorni in acque abbastanza impegnative. Se avvertirete un po' di movimento attorno a voi, lasciatelo scorrere e non provate a frenarlo: per una volta le vostre solite insicurezze buttatele dietro le spalle! In amore, soprattutto nell'intento di evitare errori o rischi inutili, le stelle vi richiamano alla serietà e alla stabilità affettiva.

Le predizioni astrologiche sul periodo indicano che (forse) vi sveglierete con un po' di tensione, dovuta a influssi astrali poco positivi. In realtà nell'arco della giornata il sereno potrebbe tornare, seppure a spot, dalla vostra parte. Il fatto di dover prendere una decisione importante potrebbe comportare dei cambiamenti in alcune situazioni che sapete. Single, in questa giornata rafforzerete l'atteggiamento malinconico e il desiderio di fuggire da tutti, dal solito ambiente e dalle solite facce. Non sapete che pesci pigliare? Calma, l'importante sarà che non prendiate (per ora) nessuna decisione. Nel lavoro dovete darvi forza dinanzi alle difficoltà e cercare di mettere in risalto il lato migliore di voi: dice il saggio "Chi la dura la vince!".

Voto 6.