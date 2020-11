L'Oroscopo del giorno 27 novembre è pronto a svelare le previsioni astrologiche su amore e lavoro. Occhi puntati, dunque, sull'Astrologia applicata ai sei segni rappresentanti la prima sestina dello zodiaco. Ovviamente la scelta in questo contesto cade in esclusiva sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A tenere banco senz'altro l'ingresso della Luna in Toro. Venere, intanto, staziona ancora nel comparto dello Scorpione, nel frangente sotto opposizione da Urano. Facile prevedere buone notizie in amore per quei segni sottoposti ai flussi positivi dell'Astro d'Argento, nonché a quelli rilasciati dal pianeta dei buoni sentimenti (Venere).

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di venerdì segno per segno.

La classifica stelline quotidiana sulla giornata del 27 novembre è pronta a decretare "vincitori e vinti" in questa parte della settimana coincidente con la fine del periodo lavorativo e l'avvio del nuovo weekend. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo su amore e lavoro saranno i soli segni della prima sestina da Ariete a Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete;

★★★★: Cancro, Leone;

★★★: Vergine;

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 27 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo del 27 novembre al segno dell'Ariete intravede una giornata semplice e geniale allo stesso tempo. Per dirla con una sola parola: sarà davvero fantastica! Nella stragrande maggioranza dei casi (forse) è arrivato il momento di dedicarsi completamente alle cose che si amano di più: divertitevi, organizzate qualcosa di nuovo e, soprattutto, che sia gradevole per quelle persone che più vi piacciono.

In amore, inizierete la giornata decisamente bene: motivati, determinati e pieni di fiducia in voi stessi. Gli astri porteranno una ventata d'aria nuova tra coloro che hanno una vita affettiva serena. Di sicuro l'intesa con il partner sarà più limpida e più vivace del solito. Single, con un pizzico di fortuna e qualche merito, un piccolo sogno si avvererà a breve: sarà il risultato di un grande impegno e di un faticoso lavoro di corteggiamento.

Potrebbe riguardare anche un nuovo stile di vita piuttosto che un amore tanto atteso. La cosa fondamentale sarà che porterà un cambiamento nella vostra routine, un nuovo ciclo molto interessante. Nel lavoro, sarà uno splendido giorno: sarete carichi di entusiasmo e più combattivi del solito, per questo affronterete con più grinta i problemi del momento. Vi verranno offerte opportunità che dovrete cogliere al volo. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano che partirà certamente a gonfie vele il periodo. In moltissimi casi comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel soprattutto grazie al vostro impegno messo in campo ultimamente.

La vita sentimentale si illuminerà di buona energia e le vostre azioni saranno istintivamente vincenti per opera e merito della Luna, in ingresso nel segno proprio questo venerdì. In relazione ai sentimenti, le stelle vi infonderanno una carica incommensurabile. La giornata sarà vivacissima e ricca di sorprese intriganti; la vostra situazione astrale promette già da adesso un'ottima intesa con la persona amata e tanti bellissimi momenti da condividere. Single, una ventata di positività solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con chi ama sia i vostri gusti che gli ideali di vita. Ormai è ora di dare ascolto agli amici (quelli veri), disposti ad aiutare fornendo tutte quelle informazioni utili per prendere le giuste decisioni.

In amore, qualunque cosa abbiate in mente, qualunque situazione ora vi troviate a vivere, non abbiate ripensamenti, perché sarete in ogni caso quasi sempre vincenti. Ma è sul lavoro che dovreste dare una potente accelerata. Ci saranno ottimi appoggi stellari per le questioni pratiche e gli affari: mentre la Luna, nel vostro segno, vi consentirà di sciogliere matasse complicate per scovare nuove strade e per migliorare i guadagni. Voto 10.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di venerdì, visto il cielo astrale non troppo di parte, invita a tenere sotto stretto controllo il periodo. In generale, non avrete tante possibilità per essere allegri: seguite l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita.

Intanto, fate attenzione al rapporto con certe persone (che sapete), perché da piccole incomprensioni potrebbero scaturire grandi litigi. In amore, fate il punto della situazione per sistemare al meglio ciò che non funziona. Altresì non siate dispersivi, perché questo potrebbe essere il giorno ideale per chiarire eventuali questioni in sospeso con il partner o con qualcuno della vostra famiglia. In pratica potreste, anche se con molta fatica, ritrovare qualcosa che avevate perduto tempo addietro (chissà cosa potrebbe essere?). Single, preparatevi ad una di quelle giornate in cui gli eventi si dirigeranno in una certa direzione e voi naturalmente andrete nell'altra. Ecco una buona ragione per starvene soli con voi stessi e pensare a cosa fare per migliorare la vostra vita.

Nel lavoro le sfide esistono perché possano essere raccolte. Non prendetevela quindi se una vostra idea non verrà subito apprezzata e presa nella giusta considerazione. Nel giro di qualche giorno la situazione cambierà ed i vostri progetti potranno essere sicuramente realizzati. Voto 6.

Oroscopo di venerdì 27 novembre per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. La giornata di venerdì sarà sufficientemente a favore, soprattutto in termini di rapporti umani. Più di qualcuno tra voi nativi, forse, potrebbe essere preso tra l'essere dolce e aggressivo allo stesso momento: tranquilli, troverete poche situazioni contrarie alle vostre attese e tutte facilmente aggirabili. In alcune situazioni vi sentirete un po' vulnerabili: non abbiate paura, nessuna conseguenza negativa vi aspetta e quasi tutto sarà risolto senza troppa fatica.

In amore, cercate di trascorrere più tempo assieme al vostro partner. Trovate un hobby comune ad entrambi o scoprite qualcosa di nuovo assieme, sarà perfetto per ritrovare la sintonia di un tempo. Single, anche se vi sentirete bloccati in situazioni che non fanno per voi, non preoccupatevi, perché possedete già tutti gli strumenti per uscirne abbastanza felici e contenti. Avete grinta e carisma, qualità che vi permetteranno di affascinare le persone che avete vicino e di portarle sulle vostre posizioni. Nel lavoro ci sarà grande fermento nel vostro cielo. La giornata sarà all'insegna dell'ambizione: avrete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo. Ovviamente, sarebbe opportuno puntare sulla programmazione degli impegni che avete in agenda e basta.

Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. In arrivo un giorno abbastanza buono, valutato in generale nella media positività per tanti di voi del segno. Diciamo che a prevalere sarà la scontata routine, con la quotidianità pronta a fare il "rewind" ai giorni appena trascorsi. In alcuni casi la Luna, prossimamente nel vostro segno (il giorno 4 dicembre), senz'altro già da adesso migliorerà la situazione contribuendo ad aumentare quel senso di benessere e quel decisionismo che da sempre vi contraddistingue. Lasciatevi trasportare dalle sensazioni e soprattutto dal cuore. Le previsioni per quanto concerne il reparto affettivo, prevedono che sarete abbastanza in forma, con la buona complicità di una discreta fetta di cielo.

Aspettatevi azione, divertimento, coccole a ruota libera; importante sarà crederci. Sarà sufficiente guardarsi dentro e ritrovare quella guida interiore capace di farvi recuperare serenità e saggezza. Single, simpatia e socievolezza saranno al massimo in questo periodo. Non mettete da parte le vostre aspirazioni, perché nel giro degli amici e delle conoscenze potreste trovare una persona che vi aiuterà a realizzarle. Nel lavoro sarà tempo di scelte. Decisioni importanti che potrebbero riflettersi sulla vostra attività professionale o magari su fatti che porteranno presto positivi cambiamenti. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo del 27 novembre vede il periodo sotto analisi improntato quasi tutto al "sottotono".

Forse potrebbe essere arrivato il momento di fare un bel respiro e allontanare un personaggio a cui magari non tenete troppo e che è spesso causa di amarezze e delusioni. Di sicuro, una porta chiusa quasi sempre spalanca un portone (verità inscindibile, anche se può sembrare banale). In campo sentimentale, se ci dovesse essere qualcosa da chiarire, fatelo questo venerdì stesso, visto che avrete più tempo a disposizione e vi sentirete più tranquilli. In qualche caso anche il partner potrebbe avere bisogno di dialogare serenamente e sinceramente su certe cose che solo voi due sapete. Single, fate molta attenzione a come vi comporterete in questa giornata, poiché potreste generare negli altri un po' di astio ed in questo periodo non sarebbe proprio il massimo per qualcuno.

Se avvertiste eventuali movimenti strani attorno a voi, lasciate correre. Il consiglio: state lontano da diatribe o situazioni potenzialmente impelaganti per i vostri interessi sentimentali (famigliari soprattutto). Nel lavoro sarete pronti a chiudere i rapporti con chi reputerete poco affidabile, specie se ci saranno di mezzo interessi. Non buttatevi in investimenti poco sicuri, mettetevi in regola o preparatevi per risolvere situazioni burocratiche e fiscali, prima che ci pensi qualcun altro. Voto 7.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.