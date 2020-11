L'oroscopo del fine settimana che va dal 28 al 29 novembre prevede una Luna crescente nel segno del Toro che risolleverà, seppur di poco, la sfera sentimentale dei nativi del segno, mentre per i Gemelli potrebbe essere il momento giusto per affrontare le proprie paure in fatto di sentimenti. Qualche piccolo problema per i nativi dello Scorpione a causa della Luna opposta, ma nulla che non si riesca a risolvere grazie a un cielo tutto sommato splendente, mentre per la Vergine potrebbero arrivare delle occasioni da prendere al volo sul posto di lavoro.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend dal 28 al 29 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 28-29 novembre segno per segno

Ariete: un bel fine settimana, con un cielo tutto sommato discreto. In amore non mancherà il sostegno del partner, ma anche voi dovrete fare la vostra parte quando necessario. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà una grande voglia di cambiare professionalmente, magari cercando nuove sfide da portare a degna conclusione. Voto - 8-

Toro: previsioni astrologiche del fine settimana in lieve rialzo per voi nativi del segno, ma non per questo ancora soddisfacenti. In amore la vostra relazione sarà più morbida e sarete più comunicativi con il partner, ma di romanticismo non se ne parla.

Ambito lavorativo invece che potrebbe riservarsi qualche piccola sorpresa grazie alla Luna e Giove in posizione favorevole. Voto - 7

Gemelli: che siate single oppure no, questo fine settimana potrebbe rivelarsi ideale per affrontare le vostre paure in fatto di sentimenti, e confidarvi con la persona che amate.

Sul posto di lavoro dal punto di vista economico non ci saranno problemi, dunque potreste provare ad investire di più sui vostri progetti. Voto - 8

Cancro: periodo più che valido per i nativi. Nasceranno nuove occasioni in amore che non potrete fare altro che cogliere al volo e godervele appieno, soprattutto voi nati nella prima decade, grazie a pianeti positivi come la Luna e Venere.

Nel lavoro rimarrete aperti a nuove idee o iniziative, perché alcune di esse potrebbero rivelarsi proficue. Voto - 9

Leone: Luna che entra in quadratura dal segno del Toro nel prossimo weekend. Dal punto di vista sentimentale la vostra relazione faticherà a decollare e sarà meglio non prendersela per cose da nulla. Per quanto riguarda il settore professionale sarà un periodo piuttosto pesante, con idee piuttosto confuse e poca voglia di fare, e Marte favorevole non potrà aiutarvi più di tanto. Voto - 5

Vergine: fine settimana positivo per voi nativi del segno, grazie a tanti pianeti in posizione favorevole, come la Luna, Giove, Venere e Mercurio. In amore sarete molto attraenti per il partner, e sarà la giornata giusta per sorprendere il partner.

Nel lavoro sfruttate le occasioni che verranno ottenere qualcosa in più dal punto di vista economico o morale. Voto - 8,5

Bilancia: potreste provare una certa agitazione in questo fine settimana, soprattutto voi single o se siete alle prime armi con una storia d'amore. Non vi preoccupate, il cuore saprà sicuramente indicarvi la via migliore. Per quanto riguarda il lavoro con un po’ di determinazione potreste riuscire a sorprendere i colleghi con le vostre mansioni. Voto - 7+

Scorpione: ci vorrà un po’ di pazienza in questo fine settimana, complice una Luna in opposizione dal segno del Toro. In amore dunque meglio non sbilanciarsi troppo, o rischierete di rovinare l'atmosfera. In ambito lavorativo sarà un periodo impegnativo, che potrebbe richiedere tempo o risorse in più.

Voto - 7

Sagittario: avrete un cuore grande secondo l'oroscopo del fine settimana, che dal punto di vista sentimentale vi permetterà di godere di un ottimo affiatamento di coppia. Se siete single il vostro cuore parlerà per voi, lasciatelo fare dunque. Nel lavoro alcuni cambiamenti saranno imminenti e voi non potrete rimandarli. Voto - 7,5

Capricorno: cercate di non mettere in dubbio le vostre azioni per quanto riguarda il lavoro. Con Giove favorevole, saprete benissimo ciò che state facendo, dunque non fermatevi. In amore la Luna vi darà l'aiuto necessario per far sì che la vostra relazione di coppia prenda il volo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Acquario: potreste non sopportare alcune critiche in questo weekend per quanto riguarda il lavoro, soprattutto se si tratta di accuse infondate.

Difendetevi dunque se lo ritenete opportuno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna sarà negativa, e se commettete degli errori, sarà meglio assumersi le proprie responsabilità. Voto - 6

Pesci: un buon fine settimana per i nativi del segno, grazie a Venere e Mercurio positivi. In amore non mancheranno romanticismo e voglia di fare, che porteranno più in alto l'intesa tra voi e il partner. Sul fronte lavorativo v'impegnerete a dovere affinché i progetti raggiungano gli obiettivi che vi siete posti di raggiungere. Voto - 8