L'oroscopo del 2 novembre 2020 è pronto a valutare il probabile andamento astrologico del secondo giorno dell'undicesimo mese dell'anno, saranno 24 ore che inaugurano anche una nuova settimana. Di seguito approfondiamo quindi l'astrologia della giornata di lunedì 2 novembre e le previsioni delle stelle dedicate a tutti i 12 segni zodiacali.

L'oroscopo su amore, lavoro e salute: da Ariete a Cancro

Ariete – Dal punto di vista sentimentale siete estremamente cauti, forse perché avete capito che è meglio usare la linea morbida che il pugno duro. Ricordatevi che esiste anche una via di mezzo che potrebbe rafforzare di più il rapporto di coppia.

In campo lavorativo ci sono molte questioni da risolvere, magari l'anno nuovo porterà un po' di sollievo. Mantenete alte le difese immunitarie, la vostra forza fisica potrebbe abbandonarvi.

Toro – Se state cercando di conquistare una persona che conoscete da un po' di tempo o di riconquistare un ex, avete qualche chance di farcela. Siete astuti perché avete capito tutto del corteggiamento. Cercate di comunicare pacificamente con i colleghi di lavoro, insieme potete fare grandi cose. Se gli animi si scaldano, allora dovete prendere delle posizioni. Se volete mettervi in forma, evitate diete fai da te e fate un po’ di attività sportiva anche in casa.

Gemelli – In questa giornata potrebbero esserci un po' di problemi, anche nelle coppie più incallite.

Potreste dare spago a persone sbagliate, scatenando l’ira del partner. Attenzione ai legami più deboli, potrebbero facilmente cedere sotto l’influsso della gelosia. Nel lavoro avrete bisogno di qualcosa che funga da incentivo per mandare avanti i vostri compiti. Anche se vi sentite forti, potreste non essere immuni a certe malattie.

Non abbassate mai la guardia.

Cancro – In amore non sono gli altri a manipolarvi ma, più delle volte, siete a voi a manipolare chi vi sta vicino. Avete la capacità di ispirare fiducia e tenerezza, soprattutto quando perseguite uno scopo. Davanti a un rifiuto sapete sempre come cavarvela. Se volete che il lavoro funzioni bene, dovete credere di più in voi stessi e nelle vostre ambizioni.

Se vi sentite un po' spossati, consultate il medico di base che darà qualche consiglio su come affrontare la stagione fredda.

Previsioni astrologiche per lunedì 2 novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Periodo pesante per l’amore, gli affetti e l’amicizia. Vorreste conquistare la persona che vi piace tanto ma avete paura di un suo rifiuto. Potreste fare cose impossibili per ottenere un sì. Siete caparbi, ecco perché fate di tutto per raggiungere i vostri obiettivi. Sul fronte lavorativo non dovete lasciarvi scappare certe occasioni, anche perché potrebbero essere le uniche in questo mese. Concentratevi di più e mantenete una certa lucidità nelle scelte. Se siete stressati, cercate di riposarvi di più e di stare alla larga da persone negative.

Vergine – Le relazioni fresche che hanno preso il volo potrebbero subire una brusca frenata a causa delle incertezze difficili da risolvere. Se continuate a mostrarvi sempre deboli, non otterrete niente di buono dalla vostra vita sentimentale. In campo lavorativo dovete formare un piccolo team per un progetto da avviare nel 2021. Avete bisogno di persone talentuose e volenterose. Nel settore della salute il vostro corpo chiede un po' di riposo in più. Dormire qualche ora in più aiuta ad affrontare meglio le insidie della giornata.

Bilancia – Cercate di non essere troppo curiosi o provocatori, potreste scatenare l’ira delle persone che vi frequentano spesso. I più pericolosi sono i nativi del Leone e dell’Ariete, quando si impuntano su una decisione, un’idea, non c’è modo di smuoverli.

Non potete cambiare o migliorare l’atteggiamento di coloro che si piacciono così, anche se sono arroganti. Se avete un lavoro indipendente, fate attenzione a chi scegliete come collaboratore. Giornata poco favorevole per la salute e il benessere, attenzione a qualche fastidio fisico.

Scorpione – Questo potrebbe essere un periodo interessante su tutti i punti di vista. I single che hanno voglia di innamorarsi, non devono poltrire, anzi dovrebbero allargare la rete di contatti o approfondire la conoscenza con una persona interessante. Per le coppie longeve ci sono delle novità abbastanza piacevoli. In campo lavorativo potreste ottenere un nuovo compito da portare a termine in poco tempo. Se avete delle richieste da fare a un vostro superiore, questa è la giornata giusta.

Infine, l'Oroscopo raccomanda di non sottovalutare lo stress e la stanchezza dovuti al troppo lavoro o alle troppe responsabilità familiari: avete bisogno di staccare la spina per un po’.

Oroscopo per la giornata del 2 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – I single non vorrebbero cambiare il proprio status, perché hanno scoperto che vivere da soli è come stare in paradiso. Ma se l’amore busserà alla vostra porta, difficilmente riuscirete a ignorarlo. Abbiate più coraggio in amore, proverete emozioni che vi faranno vivere qualcosa di bello. Avete le idee più chiare nel lavoro e questo vi farà ottenere vantaggi e concludere buoni affari. Se non riuscite a risolvere qualche problema di carattere finanziario, chiedete aiuto a un esperto.

Per la salute questa è una giornata abbastanza positiva.

Capricorno – Giornata all’insegna della malinconia, forse avete perso una persona molta cara oppure vi manca il vostro ex. Se una storia d’amore vi ha lacerato l’anima, l'oroscopo consiglia di non piangersi addosso e di trovare il coraggio di voltare pagina e di dare un’altra possibilità all’amore. In campo lavorativo può scappare qualche discussione con un collega o un cliente. In caso di intoppo, siete pronti a dare la colpa agli altri, questo è un atteggiamento che non vi fa onore. Abbiate il coraggio di assumere le proprie responsabilità e di risolvere certe questioni. Le vostre insicurezze interiori potrebbero riversarsi nei rapporti di famiglia o di amicizia.

Sfogherete tutta la vostra ansia anche livello fisico.

Acquario – Comunicare con voi non è affatto semplice, poiché fraintendete tutto e volete ascoltare nessuna spiegazione. Quando capirete di aver sbagliato dovrete subito scusa, invece di nascondervi dietro a una giustificazione infantile. Sul versante lavorativo dovete essere molto pazienti verso gli altri. Per la salute questo è un periodo di grande energia, ma non sempre andrà così bene, quindi ogni tanto dovete concedervi il meritato riposo.

Pesci – Periodo favorevole per le relazioni stabili, ma devono essere rafforzate ancora di più in vista dell’anno nuovo. Non sciupate il vostro rapporto di coppia a causa della gelosia. In campo professionale siete molto concentrati a raggiungere uno dei vostri obiettivi affezionati.

Con il minimo sforzo potreste concludere una situazione che fino ad adesso è rimasta bloccata. Strapazzare troppo il vostro corpo non va bene, perché anche il fisico ha bisogno di rilassarsi e di vivere momenti tranquilli.