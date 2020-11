Procede la settimana per tutti segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà la giornata di martedì 10 novembre per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci, con l'Oroscopo relativo ad amore, salute e lavoro.

Astri e stelle del giorno 10 novembre da Ariete a Vergine

Ariete: a livello lavorativo evitate di sottovalutare alcuni progetti che potrebbero rivelarsi importanti. Per quel che riguarda l'amore è possibile del nervosismo, in serata vi sentirete particolarmente sottotono.

Toro: sarà una buona giornata per il segno, nel lavoro è un momento importante, potrete chiarire le situazioni che non vi soddisfano.

In amore, con la Luna favorevole ed anche Giove e Saturno dalla vostra parte, vivrete delle belle emozioni.

Gemelli: per i nati sotto questo segno, la giornata sarà particolarmente stancante. Per quel che riguarda il settore professionale è importante essere cauti, soprattutto prima di fare delle scelte. In amore è possibile che dobbiate affrontare una situazione di lieve disagio.

Cancro: bel recupero per quel che riguarda il lato salutare. Nel lavoro è possibile che arrivino delle proposte. Per quel che riguarda il campo amoroso, evitate di pensare al passato, alcune relazioni non possono essere recuperate.

Leone: nella giornata di martedì 10 novembre, Mercurio inizierà un transito conflittuale nel segno.

In amore, alcune coppie potrebbero vivere momenti di perplessità. Nel lavoro, prima di accettare un incarico accertatevi che sia adatto a voi.

Vergine: cercate di non vivere con troppa ansia. Nel lavoro è possibile che dobbiate ridiscutere alcuni accordi.

A livello sentimentale, la Luna in ottimo aspetto favorisce nuovi incontri.

Astrologia giornaliera per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: possibile recupero in campo sentimentale, questo potrebbe essere un periodo importante per voi. Nel lavoro cercate di valutare al meglio le proposte che vi vengono fatte.

Scorpione: in amore la Luna sarà attiva, quindi saranno possibili degli incontri piacevoli per il segno. In campo professionale sentite il bisogno di nuovi stimoli.

Sagittario: in arrivo delle soluzioni importanti per quel che riguarda il campo professionale. Possibili ritardi in campo amoroso, potreste sentirvi agitati.

Capricorno: nel lavoro sarà possibile del nervosismo, potreste avere difficoltà ad affrontare delle problematiche. In amore con la Luna nel segno sarà possibile chiarire alcune incomprensioni.

Acquario: per i nati sotto il penultimo segno zodiacale il periodo è positivo, con Venere nel segno che favorisce i nuovi incontri e le nuove conoscenze. Nel lavoro sono possibili dei cambiamenti, non mancheranno delle preoccupazioni.

Pesci: cercate di recuperare le vostre energie. Nel lavoro - con Mercurio in transito - arriveranno presto delle novità. In campo sentimentale è possibile che sorgano delle discussioni, la Luna contraria potrebbe non favorire le riconciliazioni.