L'Oroscopo di domani, 11 novembre, cerca di anticipare come potrebbe evolvere il prossimo mercoledì in relazione ad amore e lavoro. In evidenza c'è un transito davvero "spettacolare": l'ingresso della Luna in Bilancia, pronta a tingere di passione l'amore ed i sentimenti in generale. In gran fermento pertanto la buona Astrologia, in questo caso già predisposta a dare una valutazione ai segni rientranti nella prima sestina zodiacale.

Senz'altro ad avere il costante appoggio astrale nella giornata sotto esame saranno i nativi dell'Ariete e dei Gemelli, valutati entrambi con cinque stelle. Invece, parlando di periodo "no", si preannuncia quasi tutto in salita questa parte della settimana per il Cancro, nel contesto messi in preventivo con la spunta del "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare le previsioni zodiacali di mercoledì segno per segno.

Classifica stelline 11 novembre

L'Astrologia ha già dato l'ok a quei segni (pochi) favoriti al massimo dagli astri per questo mercoledì. In questo caso, la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 11 novembre è pronta a dare risposta a curiosità o eventuali dubbi in merito al grado di positività/negatività su ogni singolo segno. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine: curiosi di sapete quante stelline sono state assegnate al vostro segno?

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Toro, Leone, Vergine;

★★★: nessuno

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali dell'11 novembre: Luna in ottimo aspetto per i Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani 11 novembre al segno dell'Ariete predice una giornata considerata con le cinque buone stelle indicative dei periodi fortunati.

Nel frangente darete il meglio di voi in fatto d’allegria, comunicativa e fascino. Avrete tra le mani un’occasione unica in grado di porre fine ad uno spiacevole malinteso. Bellissima serata, infine, per uscire a cena fuori, ovviamente con chi vi aggrada. In amore, sarete gioiosi e fantasiosi e questo vi proietterà davanti divertenti prospettive.

Passerete un mercoledì spensierati, in cui tutto scorrerà liscio, senza intoppi. Qualche nativo poi, finalmente potrà dedicarsi a rendere felice il proprio partner. Single, sollecitati da transiti planetari dinamici, riuscirete a mettere a punto programmi piacevoli e divertenti; sarà pertanto di vostro gradimento questa giornata, dove potrete fare ciò che più vi farà star bene. Nel lavoro, avrete un aiuto dal cielo che vi darà una grande forza mentale. Dinamismo, coraggio e perché no, faccia tosta, se ben usati vi potranno dare ottimi risultati. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì invitano alla calma e alla serenità. La giornata è prevista mesta, generalmente positiva e con qualche sprazzo di felicità qua e là da vivere al momento.

Riguardo i sentimenti, si profila per molti di voi del segno un giorno discreto e la posizione degli astri maggiori lo confermerà senz'altro. Per qualcuno le nubi sembrano essere passate e non torneranno per un po': preparatevi a fare un respiro di sollievo concentrandovi su quello che più desiderate e che magari ultimamente avete trascurato. Tra le tante manchevolezze, una su tutte sicuramente: il partner. Single, ritroverete l'armonia perduta e sarà questa una giornata speciale per voi. Riuscirete infatti a stabilire un dialogo chiarificatore con le persone con le quali ultimamente eravate in conflitto: disposti a placare eventuali tensioni in corso? Nel lavoro, gli astri vi incoraggeranno a tirar fuori la vostra grinta e la determinazione per portare avanti i progetti che vi stanno più a cuore.

Sicuramente state incontrando diverse difficoltà, ma questo non significa che voi non siate in grado di ribaltare tutto a vostro vantaggio. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice una giornata magnifica, valutata nelle predizioni di mercoledì come una tra le migliori di questa settimana. In amore, cambierà finalmente il vento nel rapporto di coppia, avviandosi nella direzione che ambite da tempo. Coraggio, gli astri vi daranno una forte spinta infondendovi sicurezza e passione. In ambito affettivo/sentimentale, parlando in generale, la Luna in splendido aspetto illuminerà la vostra giornata e vi guiderà alla scoperta di nuovi luoghi interiori.

Diciamo che avrete la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo su voi stessi. La ricerca introspettiva vi accompagnerà per gran parte della giornata tenendo accesa la vostra mente ed il cuore verso il partner. Single, puntate sul vostro fascino sensuale e suadente per tuffarvi nella vita di gruppo. Gli astri consigliano di rinnovare, possibilmente con maestria ed originalità, il vostro look. Vitalità a pieno ritmo e tanto ardore faranno in modo che eventuali attrazioni siano di buon auspicio nel far rialzare i vostri sentimenti. Nel lavoro, se ancora non vi foste dati un obiettivo con uno scopo da raggiungere, oppure provenite da un periodo alquanto piatto per la vostra professione, avrete sicuramente una occasione da sfruttare con grande astuzia: approfittatene!

Voto 9.

Oroscopo mercoledì 11 novembre: fine giornata 'a sorpresa' per il Leone

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo di mercoledì prevede una giornata alquanto negativa, su questo non ci piove! Purtroppo, gli astri hanno messo in luce un frangente poco positivo e questo è quanto. Potrebbero nascere discussioni o ripicche difficili da terminare. In generale, sarete parecchio agitati e non riuscirete a stare calmi specialmente in amore. Intanto non si può dire che sia un momento eccezionale sul fronte riguardante la famiglia; quest'ultima assomiglia sempre di più ad un fronte di guerra... Liti e discussioni a livello di coppia potrebbero raggiungere il massimo livello di guardia, quindi serviranno dei chiarimenti con la persona interessata: affrontatela con serenità e rispetto con l'obbiettivo di risolvete tutti i problemi.

Single, trascinati dalle emozioni assumerete posizioni alquanto discutibili. Non impuntatevi se non volete perdere la faccia ma mantenete una certa lucidità: cercate di controllarvi... Date enfasi alla cura di voi stessi e del vostro benessere fisico e mentale, ricordando che riposo e sonno sono da sempre le medicine migliori. Nel lavoro, in fatto di diplomazia non siete sicuramente dei campioni ma non sempre l'approccio diretto può risultare vincente. Così, in questo periodo lo potreste imparare a vostre spese. Per ostinazione, orgoglio o diffidenza, potreste lasciarvi sfuggire di mano un'occasione d'oro. Voto 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede un mercoledì certamente buono, con probabili sorprese a fine giornata.

Diciamo quindi che partirà in modo discreto questa parte della settimana, positiva quanto basta, a patto di non dare troppe cose per scontate. Intanto il tempo che scorre non fa paura: sappiate che i semi che avete seminato in passato cresceranno e, alla fine, daranno i frutti sperati. In relazione al settore sentimenti e affini, la Luna tirerà fuori le vostre emozioni più belle facendovi (ri)vivere una giornata ricca di sorprese in compagnia delle persone più care. Qualcuno o qualcosa potrebbero farvi sorridere: forse una piccola lieta notizia legata alla vostra vita di coppia porterà aria nuova nella vostra relazione. Single, qualunque cosa vi frulli in testa, pianificate con calma e buon senso ogni vostra iniziativa.

Soprattutto, non serve rovistare il mondo intero quando la vera felicità la poteste trovare vicino a voi, a portata di mano... Nel lavoro intanto, non dovete attendere l'ultimo minuto per intervenire in caso di problemi. Sforzatevi di prevenire eventuali difficoltà concentrandovi attentamente, solo così troverete delle buone soluzioni e ne uscirete a testa alta. Voto 8.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 11 novembre, indica una giornata discreta. Pertanto periodo valutato con le semplici quattro stelle relative alla normale positività. In alcuni momenti vi mostrerete alquanto dubbiosi: sappiate orientare sforzi ed energie verso obiettivi raggiungibili.

Non fate drammi per ogni intoppo o per ogni piccolezza che eventualmente non dovesse andare come vorreste. In campo sentimentale, se vi lasciaste andare un po’ di più riuscireste a vivere la vostra vita, soprattutto quella di coppia, senz'altro con più serenità. Il segreto è comunicare: dialogare ma soprattutto saper ascoltare. Siate sinceri con il vostro partner, non abbiate paura di parlargli delle vostre incertezze e/o debolezze, solo così renderete il rapporto, se non perfetto, sicuramente migliore. Single, non dovrete fare altro che godervi la vita nei suoi aspetti più disinvolti e divertenti, compreso qualche incontro interessante. Nei sentimenti si possono aprire strade impreviste, da battere però con una certa prudenza.

Cercate di evitare di drammatizzare se la fortuna non dovesse assistervi, ok? Nel lavoro, avrete tutte le possibilità per sentirvi soddisfatti ed a vostro agio professionalmente parlando. Il cielo vi darà una carica formidabile sul piano della comunicativa, così da riuscire in tutto ciò che farete. Voto 8.

È possibile continuare con l'oroscopo interessante i restanti segni e scoprire anche l'altra metà della classifica di mercoledì.