Una nuova giornata attende i segni zodiacali. Scopriamo cosa prevede l'Oroscopo del giorno 21 novembre. Di seguito le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute, dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Ariete: in questa giornata è possibile che vi sentiate particolarmente stanchi. Nel lavoro cercate di tenere a bada le tensioni. Per quel che riguarda il settore sentimentale sarà meglio evitare conflitti che potrebbero mettere alla prova il rapporto.

Toro: in campo amoroso la giornata sarà sottotono, possibili conflitti in arrivo. Per quel che riguarda l'ambito professionale è una fase delicata per il segno, ma non mancheranno idee.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale in questa giornata la Luna sarà favorevole. Cercate di essere cauti nei vostri atteggiamenti nei confronti dei collaboratori, ma anche in amore. Se ci sono delle situazioni in sospeso sarà meglio affrontarle.

Cancro: nel lavoro alcune questioni sono da tenere sotto controllo, soprattutto se riguardano il lato economico. In amore se ci sono state delle problematiche all'interno coppia, ora sarà possibile cambiare.

Leone: con la Luna in opposizione per il segno dovrete avere maggiore pazienza nel lavoro. In campo amoroso è possibile che ci sia un buon recupero nelle prossime giornate.

Vergine: giornata ricca di agitazione per il segno, nel lavoro comunque la situazione è favorevole.

Per quel che riguarda il settore sentimentale, forse prima di mettere in discussione un rapporto sarà meglio riflettere.

Bilancia: momento di recupero per il segno, grazie anche alla Luna nel segno sarà possibile fare degli incontri. A livello professionale concentratevi sulle attività in corso.

Scorpione: in questa giornata di sabato 21 novembre, i nati sotto questo segno dovranno essere cauti nei rapporti con gli altri, che potrebbero diventare conflittuali.

In ambito professionale cercate di tenere a bada le questioni finanziarie.

Sagittario: la Luna è favorevole, quindi potrete trovare delle soluzioni in campo amoroso. A livello lavorativo potrebbe giungere qualcosa di nuovo.

Capricorno: il periodo è caratterizzato da nervosismo per il segno, ma questa giornata sarà migliore rispetto le precedenti.

A livello lavorativo qualcuno potrebbe pensare d'intraprendere dei nuovi percorsi. Cercate di tenere a bada l'ansia.

Acquario: momento stancante per il segno, in serata potrebbe sopraggiungere anche del nervosismo. Sono molte le responsabilità in campo lavorativo, per questo motivo non sarà semplice tenere a bada la tensione. In amore, con il Sole favorevole, proverete a superare un ostacolo.

Pesci: Venere è favorevole nel segno, per questo è un buon momento per l'amore. Bene anche l'ambito professionale, ci saranno delle opportunità.