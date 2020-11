Si avvicina a grandi passi un nuovo weekend per tutti e dodici segni zodiacali. In attesa delle previsioni del nuovo fine settimana, vediamo l'Oroscopo del 20 novembre, per i segni e i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Previsioni e oroscopo del 20 novembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in amore una giornata "che viene incontro", rispetto alle ultime due che hanno portato dei problemi. Con l'inizio del fine settimana potreste chiarire alcune situazioni. Nel lavoro meglio fare tutto con calma, soprattutto se ci sono questioni legali da risolvere.

Toro: per i sentimenti giornata che vede Mercurio e Luna in opposizione, per questo motivo non mancheranno alcune difficoltà.

Nel lavoro vi sentite stanchi e questo potrebbe portare delle tensioni.

Gemelli: a livello sentimentale, con la Luna favorevole, potrebbero arrivare diversi vantaggi. Nel lavoro le questioni burocratiche vanno affrontate con serietà.

Cancro: in amore Venere, finalmente, non è più in opposizione, quindi non vivrete più momenti difficili. A livello lavorativo, se c'è una scelta da mettere in atto, questo è il periodo migliore.

Leone: con la Luna in opposizione le coppie che stanno insieme da tempo dovranno fare attenzione alle parole. Nel lavoro, se di recente avete affrontato un cambiamento, non siete ancora pienamente soddisfatti.

Vergine: periodo positivo per i nati sotto questo segno zodiacale, ma attenzione a una persona che potrebbe essere contro di voi.

Nel lavoro ci sono delle difficoltà dal punto di vista burocratico, ma nel complesso la giornata sarà positiva.

Bilancia: per i sentimenti, se ci sono state delle dispute nel corso delle ultime ore, questa giornata aiuta a recuperare. A livello lavorativo meglio far quadrare bene i conti prima di ripartire con un progetto.

Scorpione: in amore, chi è coinvolto in una nuova relazione dovrà affrontare diverse tensioni che arrivano dall'esterno. Nel lavoro meglio cercare di non fare investimenti affrettati e aspettare il prossimo anno.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale, con la Luna favorevole, per i sentimenti arrivano buone opportunità.

Attenzione solo a un po' di agitazione. Nel lavoro potrete fare delle scelte importanti da qui ai prossimi giorni.

Capricorno: in amore una storia potrà essere vissuta con maggiore serenità, i recenti problemi sono superati. Nel lavoro in questo momento non è facile far andare tutto come vorreste.

Acquario: a livello amoroso, nonostante la Luna sia nel segno, farete fatica a mantenere il controllo. Vi sentite stanchi. Nel lavoro i nuovi progetti sono importanti, ma non mancherà qualche imprevisto.

Pesci: in amore meglio evitare scontri. Fortunatamente con l'inizio del weekend Luna e Venere saranno favorevoli. Nel lavoro meglio evitare di fare troppo. Entro la fine del mese potreste ricevere una buona notizia.