Prosegue il mese di novembre, che si avvia verso il termine dei suoi giorni, arriva intanto una nuova settimana, con un oroscopo che preannuncia l'arrivo di un periodo decisamente in ripresa per molti segni zodiacali.

Nei giorni compresi fra lunedì 23 e domenica 29 novembre, chi è nato sotto al segno della Bilancia, ad esempio, potrà avvertire il sopraggiungere di una nuova forza interiore in grado da permettere il superamento di ogni difficoltà. I giorni in arrivo si prospettano ottimali, se non addirittura eccezionali, per lo Scorpione e per il Cancro. Storia diversa, invece, per il Toro, che avrà uno o più problemi di cuore, in grado di mettere a rischio l'integrità di una relazione di coppia.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - il peggio è ormai passato e la situazione non può che migliorare giorno dopo giorno. In amore ci sono stati dei piccoli battibecchi, superati egregiamente e sul lavoro ci è trovati a fronteggiare situazioni forse troppo complicate da mandare giù. Fortunatamente la nuova settimana accompagnerà l'Ariete facendogli dono di giornate piene di relax e tante soddisfazioni.

Toro - il segno del Toro non si troverà in una situazione di favore, specialmente in ambito sentimentale. Secondo quanto annunciato dall'oroscopo, la settimana che sta per sopraggiungere porterà ai nativi di questo segno non pochi problemi legati alla sfera relazionale.

Qualche grattacapo da cui sarà difficile uscirne e qualche discussione complicata potrebbero mettere a dura prova la vita di coppia. Meglio non esagerare con le accuse.

Gemelli - l'Oroscopo preannuncia un inizio di settimana decisamente sfavorevole per i Gemelli. La Luna posizionata in modo diverso rispetto alla settimana precedente è in grado di interrompere il flusso di positività che aveva direzionato nei confronti di questo segno zodiacale, portando qualche nota di malumore ed alcune sfumature di stress causate da una situazione non andata come preventivato.

Andrà meglio a partire dalla giornata di mercoledì.

Cancro - quella serenità che ormai da tempo sembra svanita nel nulla, ricercata da settimane, ha deciso di fare ritorno e donare al Cancro ciò che finalmente si merita. Si prospettano giornate di relax e lontane da ogni tipologia di stress. L'unico accorgimento è quello di non adagiarsi completamente sugli allori e di tenere sempre in mano le redini della propria vita.

Leone - la pesantezza dei prossimi giorni si farà sentire e non poco. Chi è nato sotto a questo segno zodiacale si troverà costretto a fare i conti con qualche nota eccessiva di stress, combattendo costantemente la voglia di "spaccare tutto" e di allontanare le persone care per chiudersi in sé stessi. Alcune volte si potrebbe temere anche di perdere la pazienza e fare del male a qualcuno, non accorgendosi che è proprio in quei momenti che si necessita della presenza delle persone amate.

Vergine - l'amore sembra essere nell'aria per i nativi della Vergine e l'oroscopo non può che preannunciare l'arrivo di un fine settimana decisamente impregnato di romanticismo. Meglio dedicare qualche giorno di intimità al proprio partner ed allontanare tutte le distrazioni che la vita serve ogni istante su di un piatto d'argento.

L'oroscopo settimanale, da Bilancia a Pesci

Bilancia - periodo ottimale per la Bilancia, considerando soprattutto il ritorno di quella forza interiore in grado di portare al raggiungimento dei propri obiettivi anche in presenza di difficoltà inaspettate ed apparentemente insuperabili. Secondo l'oroscopo, niente e nessuno riuscirà a far vacillare questo segno zodiacale, purché alle spalle vi sia comunque un buon insegnamento. Pronti, comunque, a tirar fuori il carattere.

Scorpione - per chi è nato sotto al segno dello Scorpione, l'oroscopo prevede una settimana a dir poco eccezionale. La fortuna sarà una compagna giornaliera e difficilmente volgerà il proprio sguardo altrove, così come Venere aiuterà nella ricerca del vero amore per coloro che non hanno ancora avuto modo di trovarlo.

Buoni propositi e soprattutto buone notizie sembrano ergersi all'orizzonte.

Sagittario - in amore è evitabile tirare troppo la corda. Quando qualcosa non va è necessario fermarsi un attimo a riflettere e trovare una soluzione assieme al partner. Battibeccare è utile per riuscire a saldare una relazione, ma quando all'interno delle discussioni si tira fuori solo il peggio della persona che si ha di fronte, allora è meglio lasciar perdere e gettare via la spugna.

Capricorno - la serenità si prepara finalmente a fare ritorno e donare al Capricorno la possibilità di regalarsi qualche giornata di puro relax. Attenzione ai cattivi pensieri ed alla gente che si fa sentire solo quando ha bisogno di un favore: riuscire ad allontanarli, specialmente in questo periodo, potrebbe non essere poi una cattiva idea.

Meglio godersi ciò che la vita ha deciso di donare in questa settimana.

Acquario - attenzione a quei campanellini d'allarme che spesso e volentieri vengono ignorati. Quando qualcosa non va per il verso giusto c'è sempre un piccolo e quasi impercettibile avvenimento che porta alla luce l'intera situazione, ma non tutti sono in grado di cogliere questo particolare e trovare una soluzione. In amore non andrà certamente come previsto e qualcuno potrebbe addirittura rischiare di vedersi rinfacciate tutte quelle cose negative fatte all'interno della vita di coppia.

Pesci - ritorna il buon umore e ciò è in grado di riportare il sorriso sulle labbra di chiunque. La speranza, secondo molti, è l'ultima a morire eppure è proprio questa speranza a divenire quasi sempre un incubo per questo segno zodiacale.

La fortuna coglierà di sorpresa i Pesci e li accompagnerà durante tutto l'arco della settimana.