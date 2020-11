Si avvicina il primo fine settimana del mese di novembre 2020 per tutti i segni. Approfondiamo intanto come le stelle e i pianeti anticipano questo periodo con le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 6 novembre 2020.

Previsioni astrali della prima sestina

Ariete: in amore sarà una giornata non esaltante, in alcune situazioni potrebbero farvi perdere la pazienza e rischierete di reagire in modo brusco. In questo momento però vi sentite anche più forti. Nel lavoro, se ci sono problemi di natura contrattuale, Giove contrario vi porta anche a vivere maggiore stress.

Toro: per i sentimenti, se c'è qualcosa che dovete dire alla persona amata, fate attenzione a come gestire il tutto in questo giornata.

Nel lavoro restate comunque protagonisti, qualche chiamata recentemente non è mancata.

Gemelli: a livello sentimentale stelle importanti per i nuovi incontri. L'inizio del fine settimana sarà molto positivo. Nel lavoro non mancherà qualche buona idea e intuizione, anche in vista dei prossimi giorni.

Cancro: in amore non siate troppo negativi, soprattutto se c'è stata una separazione di recente. Le storie nate negli ultimi mesi sono complicate. A livello lavorativo non state vivendo situazioni esaltanti in questo periodo, ma con l'arrivo del nuovo anno non mancherà qualche novità.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale è una giornata positiva per i sentimenti. Se una persona vi interessa potreste farvi avanti.

Nel lavoro, nonostante un momento di blocco, molti riescono comunque a reggere bene la pressione.

Vergine: a livello sentimentale le discussioni non devono essere troppo ampie. Dovrete frequentare comunque persone che portano positività nella vostra vita. A livello lavorativo un cambiamento potrebbe portare qualche disagio, sono da rivedere alcune questioni di carattere economico.

Previsioni e oroscopo del 6 novembre: previsioni della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso state affrontando un periodo particolare. In passato ci sono state difficoltà, ma ora si può recuperare. Nel lavoro alcune questioni legali troveranno finalmente una risposta.

Scorpione: in amore questo è un periodo che porta belle emozioni con la Luna favorevole.

Vi sentite più sereni. Nel lavoro potrete trovare soluzioni ad alcuni problemi, dovrete fare soltanto attenzione a non spendere troppo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale, nei sentimenti potrebbe arrivare qualcosa di interessante con l'arrivo del fine settimana. I nuovi incontri portano positività. Nel lavoro, anche se il periodo non è dei migliori, potrebbe arrivare una buona notizia.

Capricorno: nei sentimenti per chi vive due storie sarà in un momento di grande difficoltà. Meglio affrontare con serenità questi momenti difficili. Nel lavoro un progetto sta per partire. Stanchezza da controllare.

Acquario: per i sentimenti sarà una giornata positiva per le relazioni e per chi ha voglia di cambiare.

A livello lavorativo momento impegnativo e stressante, ma non rimandate nulla domani.

Pesci: in amore non sottovalutate gli incontri visto che la Luna è positiva. Nel lavoro fate le vostre richieste con attenzione. Giove in aspetto positivo aiuta a mantenervi saldi sulla strada giusta.