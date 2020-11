L'Oroscopo dal 9 al 15 novembre apre le porte ad un'intensa settimana. Avremo un discreto cielo astrale caratterizzato dalla Luna in Vergine dalle 13.30 di lunedì fino alle 16.10 di mercoledì, dopodiché l'astro argentato soggiornerà nella casa della Bilancia fino al pomeriggio di venerdì quando slitterà nello Scorpione per buona parte del weekend. Non mancheranno novità, cambiamenti e suspense. Qualcuno dovrà fare i conti con una serie di imprevisti inaspettati. Scopriamo le previsioni settimanali segno per segno.

L'Oroscopo settimanale fino al 15 novembre, previsioni dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Avrete a che fare con una settimana piena di impegni stancanti che vi prosciugheranno tutte le energie, sia mentali che fisiche.

Delle situazioni si capovolgeranno completamente, quindi non dovrete dare niente e nessuno per scontato. L'amore sarà da mettere in conto, specie se siete single da un bel po' di mesi o anni. Possibili incomprensioni in famiglia o con una persona amica. Dovrete essere forti e maturi, il weekend porterà serenità e potrete lasciavi andare.

Toro - Le coppie vivranno una settimana con picchi stressanti, poiché ci saranno delle decisioni da prendere e dei progetti da avviare. Vista l'instabile situazione generale, sarà meglio giocare d'anticipo e rivedere la quotidianità. Ristabilite gli spazi e gli orari, fate tesoro della trascorsa esperienza ed evitate di sparpagliare in giro la confusione. Degli eventi sono andati in fumo, ma non dovete preoccuparvene poiché siete un segno pieno di risorse.

Evitate comportamenti dubbiosi in amore.

Gemelli - Farete centro in queste giornate novembrine che portano una ventata di promesse e idee. Avrete a che fare con lo smart working o con i vostri familiari. Chi vive da solo sfrutterà questa settimana per concentrarsi su sé stesso e sul proprio futuro lavorativo e personale.

L'amore di coppia attraverserà degli alti e bassi a causa della poca stabilità mentale del partner. Di questi tempi è facile sentirsi vulnerabili, perciò non siate severi con voi stessi e con la persona cara. Sognerete ad occhi aperti.

Cancro - Sprigionerete tutto il vostro carisma in questa settimana di alta concentrazione.

Il vostro fascino risulterà irresistibile e questo vi porterà ad allacciare dei contatti utili per la carriera (soprattutto online). Ci saranno delle pulizie domestiche da fare, qualcuno si dedicherà alla ritinteggiatura delle pareti o allo spostamento dei mobili, insomma, ci saranno delle attività in corso! Occorrerà ricreare degli spazi per ogni esigenza, specie se avete una famiglia abbastanza numerosa. Un'idea scovata su internet vi aprirà nuovi scenari promettenti. Le vostre serate saranno piacevoli e piene di programmi televisivi.

Leone - In questa settimana avrete da rivedere la vostra agenda giornaliera dato che il solito tran-tran risulterà completamente ribaltato. Le mattinate partiranno con il turbo, ma cercate di non smarrire le buone abitudini anzi, ampliatele!

Sarete stanchi di pulire e di correre dietro ai capricci dei figli, in questo caso cercate di farvi dare una mano dal partner. Stabilire delle regole da rispettare sarà di grande aiuto. Le vostre serate saranno caratterizzate da film e serie tv, qualcuno incomincerà un nuovo programma affascinante! Soldi in uscita.

Vergine - Sarà una settimana produttiva e vincente. Dopo un avvio del mese poco promettente, riuscirete a raddrizzare la rotta e a incamminarvi sulla giusta strada. Tutto potrebbe apparirvi più limpido e avvicinabile del solito. Non vi farete fermare dalle situazioni esterne, ma vi ritroverete a desiderare che il tempo passi alla svelta e che tutta questa precarietà finisca. Dovrete essere pazienti e cercare di distrarvi.

Le coppie sposate e conviventi non avranno problemi e l'amore sboccerà nuovamente.

Le previsioni della settimana dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Sarà la settimana perfetta per partire con nuovi obiettivi da raggiungere da qui alla prossima primavera/estate. State studiando/lavorando da casa, ma rispetto a qualche mese fa sarete più preparati e attenti. Le stelle annunciano l'arrivo di una raffica di notizie! Vi ritroverete a progettare qualcosa per il Natale, che si preannuncia diverso e memorabile. Posta e risposte in arrivo, il movimento non mancherà e il partner vi supporterà. Chi è solo soffrirà maggiormente la solitudine, ma grazie ai social il peso potrà essere alleggerito.

Scorpione - Giungerà d'improvviso qualche piccola sorpresina e la gradirete senz'altro.

Siete un sogno goloso e sorridente, ma tendete a perdervi nei vostri stessi pensieri. Generalmente vi fate mille problemi e siete costantemente preoccupati. Cercate, in queste prossime giornate, di rilassarvi di più. La Luna nel vostro segno, nel weekend, sancirà la fine dei vostri patemi. Con il partner delle cose non funzionano o forse manca il dialogo di un tempo.

Sagittario - Durante la settimana sarete investiti da una gran voglia di fare. Nonostante il periodo, vi riscoprirete invincibili e smaglianti, tutto ciò vi porterà a togliervi delle piccole soddisfazioni. In casa avrete da sistemare dei guasti o da rivedere il guardaroba. Avrete tanta voglia di cambiare look e vi cimenterete in attività inedite ed emozionanti.

Per quanto riguardano i soggetti sempre pessimisti e disfattisti, a lungo andare questo comportamento li si ritorcerà contro!

Capricorno - Settimana altalenante, lo sostiene l'oroscopo. Ci saranno dei giorni buoni e altri meno buoni. Non mancheranno scontri ma anche incontri. Qualche nativo non potrà uscire per svagarsi e questo lo spingerà a sentirsi molto sottotono. A parte ciò, chi ha una famiglia o convive starà meglio, poiché la vicinanza delle persone care renderà divertente e movimentata la settimana. Possibili mal di testa da combattere, le previsioni parlano di indisposizioni. Occhio ai mezzi di trasporto pubblici, cambiate orario se possibile.

Acquario - Dovrete farvi sotto in questa avvincente settimana destinata a mettere i puntini sulle 'I' su certe situazioni importanti.

Non dovrete prendere niente e nessuno sotto gamba! Vi sentirete invincibili ed eseguirete un magnifico lavoro. Il weekend porterà a vivere una serie di intriganti emozioni, tuttavia non saranno da escludersi delle conoscenze anche via social. Vi toglierete un sassolino dalla scarpa e con la persona amata farete fuoco e fiamme sotto le lenzuola. Vicinanza familiare, la fortuna sarà dalla vostra parte.

Pesci - L'oroscopo settimanale dal 9 al 15 novembre dice che godrete di una forma mentale invidiabile e questo vi permetterà di recuperare eventuali ritardi o di fare dei passi più avanti. Chi lavora in proprio sta avendo difficoltà, ma in settimana sarà possibile fare dei bei soldini grazie all'attività online.

Apritevi alle nuove soluzioni e al futuro! Chi studia, potrebbe avere problemi di connessione o di interpretazione, ad ogni modo sarà meglio portare pazienza e considerare delle soluzioni più all'avanguardia. Passione rovente! Serate a base di serie tv o film.