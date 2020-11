Un dicembre 2020 senza infamia né lode è quello che si prospetta per i nati sotto il segno del Toro. Questo anno si concluderà con qualche piccolo ostacolo, con una fortuna che potrebbe calare drasticamente e un amore che, nonostante tutto, potrebbe ritrovare un nuovo vigore. Sul lavoro i nati di questo segno dovranno necessariamente affidarsi a qualcuno che li possa risollevare e rimetterli in “carreggiata”.

Mercurio in trigono sarà preponderante per gli affari e la comunicazione all'interno della sfera affettiva.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo nel dettaglio per il segno del Toro nel mese di dicembre.

Amore

Venere non accorrerà subito in vostro aiuto nelle prime settimane del mese. Purtroppo si dovrà attendere la seconda metà di dicembre per poter trovare una nuova “fioritura” sul piano affettivo. Dovrete affrontare delle incomprensioni molto forti, sia con il partner che con la famiglia, prima di riuscire gradatamente a vedere la “luce” in fondo al tunnel. Ma il giorno 20, con Mercurio in trigono, la comunicazione sarà migliore, se non proprio affiatata almeno decisamente più tranquilla e pacifica.

La settimana di Natale in particolare vi darà occasione di essere più distesi e di avere atteggiamenti più "sentimentali", magari tralasciando qualche schermaglia di pochi giorni prima, per far spazio ad una atmosfera più “raccolta”.

Lavoro

Mercurio vi permetterà di fare degli affari conclusi nel migliore dei modi e privi di qualsivoglia sbavatura negativa nella prima metà del mese, mentre poi dal giorno 20 ci potrebbero essere delle perplessità che non vi permetteranno di dare il meglio di voi stessi. La quadratura di Giove e di Saturno vi darà parecchio filo da torcere: cercare un appoggio da chi ha più esperienza di voi sul vostro stesso campo potrebbe essere un'idea da non sottovalutare e da ponderare con criterio.

Non perdetevi d'animo alla prima difficoltà, e soprattutto non pensate che con qualche periodo di stallo le cose debbano per forza precipitare. Riemergerete da questo periodo più forti che mai, probabilmente dovrete semplicemente attendere la fine dell'anno.

Fortuna e salute

Il sostegno di Giove potrebbe venire meno, anzi, questa quadratura potrebbe rivelarsi piuttosto dannosa.

Sarà bene non affidarsi al caso e darsi da fare, magari incamminandosi verso strade “tranquille”, senza osare troppo e accontentarsi un po'.

Fate tesoro dei momenti di pausa e di relax, anche se questi potrebbero apparire pochi e troppo brevi per le vostre esigenze. Sarà bene salvaguardare il vostro stato fisico stando attenti alle abitudini, anche se complessivamente non avrete nulla di cui preoccuparvi.