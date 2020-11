L'Oroscopo del giorno 13 novembre è pronto a dare un significato, positivo o negativo che sia, in merito al prossimo venerdì. Per chi è interessato a sapere se sarà un giorno positivo o negativo, analizziamo le previsioni relative a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Secondo gli astri del giorno, questo venerdì ad avere ottime speranze di centrare gli obbiettivi quotidiani saranno coloro nati in Scorpione e Sagittario, entrambi super-fortunati in amore e anche nel lavoro. A dare una grossa chance di successo al simbolo astrale di Acqua sarà l'arrivo della Luna in Scorpione, mentre al Sagittario arriveranno i flussi positivi generati dal Sole in trigono a Nettuno in Pesci.

Invece, per quanto concerne i segni sotto stress prima dell'inizio del nuovo weekend, l'Astrologia annuncia difficoltà più o meno accentuate per i nati sotto al segno del Capricorno: il generoso segno di Terra avrà il pianeta di settore, Giove, sotto diretta opposizione a Venere e Luna.

Andiamo agli approfondimenti di rito iniziando con la nuova classifica stelline giornaliera, per poi passare a consultare le previsioni zodiacali di venerdì su sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline 13 novembre

L'Astrologia, applicata all'ultimo giorno di questa settimana lavorativa, è pronta a dire la sua in merito ai segni migliori e peggiori del momento. Punto di interesse generale, la nuova classifica stelline interessante in questo caso la giornata di venerdì 13 novembre.

A fare un'ottima figura, senz'altro il segno dello Scorpione, valutato primo in classifica e meritatamente al "top del giorno", ovviamente grazie all'arrivo della Luna nel proprio comparto.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno;

: Scorpione - Luna nel segno; ★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali 13 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 13 novembre presume che il prossimo venerdì possa risultare abbastanza discreto per la maggior parte di voi del segno. Comunque, anche se il periodo in analisi non è stato classificato come negativo, non sarà certamente la giornata adatta per osare e/o chiedere alla vita (o alle circostanze) più del dovuto: aspettate che le stelle tornino pienamente positive.

In amore discrete soddisfazioni: vivrete momenti di felice intimità con il partner. Alcuni di voi potranno sperimentare persino nuove tecniche amatorie, sicuramente in grado di aumentare passione e feeling nel rapporto. Se single invece, e se desideraste riallacciare rapporti con una vecchia fiamma, potreste essere perfino accontentati. Magari qualcuno di voi starà già iniziando a fantasticare, forse immaginando un prossimo futuro insieme a colui/lei che vi ha fatto battere il cuore a mille... Bene, sognare non è mai peccato: le stelle augurano buona fortuna! Nel lavoro intanto, questo venerdì sarete senz'altro propensi al buon dialogo. Se fosse, questa cosa vi consentirebbe di avere carta bianca su alcune delle attività da fare in questa giornata.

Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano una giornata davvero super-fortunata in campo sentimentale. Splendide effemeridi al vostro servizio: in primis l'ingresso nel segno della Luna e poi la congiunzione di quest'ultima con Venere, pianeta già presente in loco. Insomma, l'Astrologia di venerdì senz'altro vi dà già da adesso come vincenti in amore: la Luna nel vostro segno riuscirà a farvi passare una giornata spettacolare, soprattutto in coppia: approfittatene! In generale, ci saranno momenti altamente soddisfacenti per tutti, soprattutto per coloro già felicemente affiatati da tempo. Single, potrete contare su carichi di passione e di energia quasi inesauribile, vivrete profonde emozioni d’amore se non domani o dopodomani, certamente prima che il prossimo Natale faccia sentire la sua magica atmosfera.

Una nuova vita di relazione, sappiatelo, potrebbe essere più vicina di quanto possiate pensare... Nel lavoro infine, il dialogo sarà fondamentale per motivare eventuali vostre scelte. Con buone argomentazioni sarete vincenti e convincenti, a patto di essere preparati. Farete un'ottima figura con colleghi e superiori. Voto 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 13 novembre al Sagittario indica un periodo ottimo, messo in preventivo come super-fortunato. La giornata di venerdì senz'altro offrirà ottimi spunti a questa parte della settimana, soprattutto in amore. Tra un batticuore e un sorriso galeotto attraverserete il periodo immersi in una inaspettata estasi sentimentale, difficile da descrivere: partner o altra persona?

Noi siamo pronti a scommettere che lo sapete già... L’intesa in alcuni altri casi si preannuncia perfetta per quanto riguarda gli attuali piani della relazione: in programma scelte di vita importanti da mettere in campo tra la fine di questo e l'inizio del prossimo anno. Single, la curiosità o la voglia di essere ammirati potrebbe spingere qualcuno di voi a flirtare in maniera insistente, il che potrebbe giustamente causare il risentimento di chi sapete. Cercate di pianificare ogni sforzo in modo da distribuire efficacemente la fortuna. Ottime possibilità che la freccia scagliata da Cupido possa centrare finalmente il cuore di chi sapete. Nel lavoro, potrebbe essere arrivato quel famoso momento per iniziare a dare una svolta alla vostra attività.

Valutate attentamente se cambiare lavoro e/o accettare eventuali nuove proposte. Possibili o altamente probabili piccole entrate di denaro (meglio che niente!). Voto 9.

Oroscopo di venerdì 13 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. La giornata di venerdì 13 novembre è già stata valutata a priori dall'Astrologia del momento, pertanto giudicata con il simbolo del sottotono. Quindi potreste avere a che fare con un momento decisamente piatto o in linea generale flemmatico ed insolitamente ripetitivo. In amore, domani e dopodomani non rientrerete certamente nelle grazie della persona amata, sappiatelo. Forse, il vostro partner potrebbe risentire ancora di alcuni recenti attriti vissuti a causa vostra o di un vostro famigliare diretto: portate pazienza e sorridete!

Single, vivrete al minimo questa giornata e in serata accuserete sicuramente un po' di stanchezza in più. A mancare sarà la voglia di uscire: dopo una giornata così, come biasimarvi? Intanto, prendetevi pure una pausa riflessiva oppure fate qualche attività che vi aggrada. Nel lavoro, vi sentirete un pò più sospettosi del solito preferendo non condividere le vostre idee con nessuno. Vista l'attuale Carta del Cielo siamo perfettamente d'accordo. Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di venerdì indicano l'arrivo di un giorno decisamente "stanco" già in partenza, relegando questa parte finale della settimana in un contesto ordinario. In amore, soprattutto per le coppie, la vita affettiva sarà caratterizzata da un bisogno intenso di condividere maggiori spazi con il proprio partner.

Per mantenere un certo equilibrio ci vorrebbe certamente una nuova strategia: spazzate via le incertezze e puntate diretti all’obiettivo con più audacia e convinzione. Ogni azione, se fatta con il cuore, non mancherà di regalare immense soddisfazioni. Single, una persona cara parlerà sinceramente dei suoi sentimenti verso di voi, perciò evitate di restare sorpresi ma decidete subito: si o no all'amore? In altri contesti, riuscirete forse a dare il meglio di voi soprattutto se avrete la possibilità di poter esprimere il meglio di voi: fatelo, senza alcuna remora o titubanza. Nel lavoro invece, la vostra intraprendenza vi farà senz'altro scorgere nuove e allettanti occasioni di guadagno. Un "bravi!", a patto che sappiate essere lesti a prendere al volo qualsiasi possibilità che vi giunga a tiro.

Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno di venerdì 13 novembre, annuncia che questo fine settimana porterà una sana tranquillità a livello generale, anche se, nel complesso, tutto ruoterà attorno alla solita routine. In amore, se avete una vita di coppia ben strutturata, non lasciate che piccole incomprensioni creino tensioni inutili. Nel caso, chiarite sul nascere ciò che eventualmente vi dovesse disturbare o vi infastidisse. In generale, gli astri vedono la vostra relazione amorosa ben salda sotto tanti punti di vista: rappresenta per molti di voi nativi un punto fermo su cui contare, soprattutto in certi momenti. Single, vi sentirete molto capricciosi, perciò pretenderete troppo dalle persone con le quali vi andrete a relazionare questo venerdì.

Con un po' di fortuna invece, forse riuscirete a chiudere una questione che vi ha dato del filo da torcere in passato: ne uscirete vittoriosi ed a testa alta finalmente, dopo tanta fatica... Nel lavoro, per chiudere in scioltezza la giornata, qualche attività extra potrebbe aiutare ad arrotondare. Potreste puntare sui vostri hobby o passatempi preferiti. Voto 8.