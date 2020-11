I nati sotto il segno dei Gemelli in questo dicembre 2020 avranno parecchie prove da superare, fatte di insuccessi professionali, di smarrimenti e di qualche affare che purtroppo non riuscirà a decollare.

Giove sarà il baluardo della fortuna, che potrebbe cambiare le sorti di qualche progetto in essere sul fronte professionale. Venere in opposizione però darà qualche stralcio di incomprensioni che per il momento non avranno possibilità di essere appianate.

Amore

Ci saranno tempi duri per il vostro aspetto sentimentale. Se nelle prime settimane di dicembre potreste incontrare parecchie difficoltà di comunicazione e possibilità quasi nulle di avere degli approcci di stampo amoroso, nel corso del mese questa situazione potrebbe anche peggiorare con delle incomprensioni, dei litigi e delle gelosie che non lasceranno spazio a riappacificazioni forzate.

Dovrete cercare di ponderare bene quali sono i momenti di serenità senza insistere, perché Venere in opposizione non darà modo alla vostra relazione di raccogliere quel po' di serenità che si potrà intravedere di tanto in tanto.

Sarà una situazione piuttosto complessa anche per i single, che in questo mese non riusciranno a fare incontri. Probabilmente un amico di vecchia data però garantirà qualche pomeriggio di svago.

Lavoro

Avrete una situazione scarsa sul fronte affaristico, che probabilmente non vi permetterà di fare granché. Mercurio in opposizione potrebbe farvi sentire in uno stato di profondo smarrimento, che purtroppo influirà negativamente soprattutto sui lavori che prevedono capacità deduttive.

Meno coinvolto sarà il lavoro più pratico, che non necessità di ragionamenti troppo acuti, semmai di una notevole forza fisica.

Garanzie di trovare lavoro non ci saranno, ma in compenso siete persone che non vi lasciate vincere troppo facilmente e cercherete un impiego con un forte entusiasmo nonostante la situazione avversa.

Fortuna e salute

La fortuna potrebbe fare la differenza in un quadro così decisamente complicato. Sicuramente Giove vi darà quelle opportunità che voi accoglierete più che bene, anche sfruttandole per poter regalarvi dei piccoli aspetti positivi che saranno utili per concludere degnamente quest'anno.

Il sestile di Marte infine sarà utile per poter lavorare a pieno ritmo, per sorvolare sulle mancanze e sulle negatività di questo mese così turbolento.

Si accenderà la voglia di fare sport, ma anche di osare di più dedicandovi a una attività che vi rinvigorisca e che vi doni molta più resistenza.