Nel corso del fine settimana del 21 e del 22 novembre 2020 il pianeta Marte offrirà i propri influssi positivi al segno del Toro, anche dal punto di vista romantico. Anche gli altri segni di terra risentiranno di questa influenza in ambito amoroso.

Le difficoltà si riscontreranno sul lavoro per il segno del Cancro, mentre il Sagittario godrà di tanta creatività da impiegare in molti ambiti.

Gemelli pantofolai

Ariete: avrete sicuramente un giro di vite per i guadagni, ma ancora non siete abbastanza pronti per fare un investimento che potrebbe tenervi impegnati a lungo. Per il momento sarà di grande aiuto sapere che potrete fare un passo importante in qualunque momento, anche se si tratta di farlo con il partner.

Toro: l'intesa nella coppia e un desiderio di lasciarsi andare costituiranno delle piccole vittorie in amore dopo tanto tempo trascorso in un modo freddo a causa del lavoro o comunque degli impegni. Anche la famiglia godrà di una atmosfera più serena e incline al dialogo.

Gemelli: vi sentirete stranamente “pantofolai” e sarete propensi a rimanere a casa, ma non perché sia necessario farlo. Semplicemente perché avrete raggiunto una calma che vi permette di essere a vostro agio nello stesso luogo. Renderlo più accogliente per gli altri sarà ovviamente compito vostro.

Cancro: avrete delle avvisaglie di notevole difficoltà sul posto di lavoro, quindi dovrete farvi in quattro anche per risolvere un problema minimo.

Sfogarvi con un amico potrebbe sicuramente sortire un effetto positivo, ma dovrete anche cercare di non arrabbiarvi troppo facilmente per il nervosismo.

Leone: purtroppo ci sarà qualche litigio nella coppia o in famiglia, o comunque della tensione che fortunatamente non sarà così pesante come potreste pensare in un primo momento.

Sul lavoro la tensione potrebbe innalzarsi, se non cercherete di mantenere il vostro animo in equilibrio.

Vergine: purtroppo la squadra lavorativa di cui fare parte non raggiungerà una intesa tale da riuscire a svolgere un progetto in totale serenità. Dovrete dapprima scendere a qualche compromesso per far sì che le cose arrivino ad essere un po' più equilibrate.

Il vostro modo di fare farà colpo su qualcuno.

Serenità per il Capricorno

Bilancia: lo stress si farà sentire, ma se peserà moltissimo a voi stessi farete in modo che non pesi a chi vi ama e a chi vi circonda. Dovreste comunque ritagliarvi un pomeriggio fra le due giornate per potervi rilassare nel miglior modo possibile senza dover sottrarre del tempo agli impegni presi.

Scorpione: ritrovarsi con qualcuno con cui in precedenza avete condiviso molto di voi sarà un ritorno al passato molto sereno, seppure ricco di qualche nostalgia in più. Mantenere un buon autocontrollo, seppure a fatica, sarà sicuramente l'atteggiamento giusto.

Sagittario: molta creatività sarà a vostra completa disposizione, ma dovrete anche pensare di mettere a disposizione degli altri per poter evitare di lasciarli indietro.

Gli affetti avranno di che complimentarsi con voi, dandovi qualche piccola soddisfazioni in più.

Capricorno: l'ambito familiare sarà quello che al momento sarà molto più sereno e risponderà di più alle esigenze della vostra situazione di nervosismo, convertendolo in tranquillità più facilmente del solito. Essere attivi sul lavoro vi farà aumentare la stima che gli altri hanno di voi.

Acquario: avrete un fine settimana che a primo acchito vi sembrerà molto difficoltoso, ma che con la vostra serenità potrebbe rivelarsi molto più facile di quello che pensate. L'amore non brillerà particolarmente, ma avrete un livello di intesa che supera le vostre aspettative.

Pesci: i guadagni ottimi vi permetteranno di fare un po' di shopping, di spendere non solamente per voi stessi ma anche per i vostri affetti.

Una amicizia sincera vi darà qualche dritta sulle mosse da prendere in merito a qualche progetto personale che avete intrapreso da poco tempo.