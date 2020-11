Nel weekend del 21 e 22 novembre troveremo sul piano astrale il Sole viaggiare dallo Scorpione - dove sosta anche il Sole - al Sagittario, nel frattempo Venere si sposterà dalla Bilancia al segno dello Scorpione. Giove, Plutone e Saturno proseguiranno il moto in Capricorno, così come Urano permarrà in Toro. In ultimo, Marte rimarrà stabile in Ariete, mentre la Luna passerà dal Sagittario ai Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Gemelli e Cancro, meno roseo per Ariete e Vergine.

Sul podio

1° posto Cancro: sereni. Nel menàge amoroso di casa Cancro, dopo le impegnative giornate passate, potrebbe tornare a regnare il sereno, coi nativi che godranno a piene mani della Luna d'Acqua in splendido trigono con Mercurio e Venere nel segno dello Scorpione.

2° posto Gemelli: affettuosi. Nella giornata di sabato, grazie al Luminare notturno e Venere in felice posizione, i nati del segno diverranno, con ogni probabilità, particolarmente affettuosi verso la dolce metà, che non potrà che ricambiare i sentimenti. Domenica ideale per un po' di sano relax.

3° posto Pesci: chiarimenti. La settimana potrebbe chiudersi con un weekend dedito ai chiarimenti, i nati Pesci potranno riparare alle loro esternazioni al vetriolo spiegando le dovute motivazioni e facendo ammenda se necessario.

I mezzani

4° posto Scorpione: revisioni sentimentali. Due giornate che risulteranno, con ogni probabilità, particolarmente complicate sul versante amoroso ma estremamente costruttive per tracciare un sentiero stabile di coppia.

Sarà così che molti nati Scorpione analizzeranno ogni dettaglio della loro storia d'amore, ponendosi il dubbio se varrà o meno continuare la relazione o meno.

5° posto Sagittario: ottimisti. Malgrado lo sbarco del Sole sui loro gradi sarà offuscato inizialmente dai transiti lunari e venusiani di questo weekend, i nati Sagittario avvertiranno presumibilmente un'atmosfera astrale più conciliante, che aumenterà il loro ottimismo verso il prossimo futuro.

6° posto Leone: strategici. Il secondo segno di Fuoco dovrà, con ogni probabilità, rapportarsi ad un weekend tutt'altro che semplice, dove la Luna in Acquario e Venere in Scorpione renderanno sabato alquanto movimentato sotto il profilo professionale. Fortunatamente, la giornata a loro dedicata risulterà più benevola, e finalmente potranno studiare le prossime strategie da attuare già da martedì entrante.

7° posto Bilancia: relax. Le gaffes saranno presumibilmente dietro l'angolo in casa Bilancia durante queste 48 ore e, per evitarle, farebbero meglio a prendersi due giorni di totale relax: dovranno dedicare del tempo esclusivamente al loro benessere.

8° posto Capricorno: finanze da rivedere. Il bottino economico del terso segno di Terra sarà messo, c'è da scommetterci, sotto scacco dal parterre planetario del fine settimana, dove i nativi dovranno evitare qualsiasi colpo di testa finanziario per non ricevere sgradite sorprese nel bilancio di fine mese.

9° posto Acquario: umore flop. Coi pianeti lenti in scomoda posizione e Urano in retrogradazione dal Toro, i nati Acquario potrebbe non avvertire i benevoli influssi del Luminare diurno nell'amico Sagittario, e anche il loro umore risultare per nulla brioso.

Ultime posizioni

10° posto Toro: bizzosi. Basterà una minuzia per far emergere la rabbia nei nati Toro, durante queste due giornate che chiuderanno la settimana, specialmente sul versante sentimentale: dialogare col partner diverrà presumibilmente un'ardua impresa.

11° posto Ariete: dispersivi. Pur essendo probabilmente dotati di uno stracolmo bottino energetico, il primo segno zodiacale non saprà bene come indirizzarlo, con la spiacevole conseguenza di focalizzarsi su attività controproducenti o non adatte al momento.

12° posto Vergine: gelosi. Nel nido domestico di casa Vergine non si respirerà, c'è da scommetterci, un clima particolarmente sereno, in quanto i nativi saranno alle prese col fantasma della gelosia e non si risparmieranno nell'esternare tale avverso sentimento verso il partner.