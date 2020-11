Nella settimana fra il 23 e il 29 novembre 2020 la situazione astrologica sorriderà ai segni di acqua, soprattutto per il fronte amoroso e comunicativo, ma anche quelli di aria come ad esempio il segno dell'Acquario godrà di un rialzo dell'umore e dell'affinità con gli affetti. Molte energie di Marte segneranno la settimana dell'Ariete, ma anche la Luna in Pesci li renderà più tranquilli. La fortuna di Giove sarà utile per il lavoro per il segno del Capricorno, ma non per la situazione amorosa dei nativi.

Ariete creativo

Ariete: avrete molta creatività e molta voglia di fare nel corso di questa settimana, e le novità saranno incentrate nella giornata di giovedì.

L'ottimismo sicuramente vi darà quello slancio che probabilmente potrebbe mancarvi in altre giornate, ma sarà il weekend quello che sarà determinante per l'amore.

Toro: non avrete molta energie, quindi la spinta propulsiva del lavoro sarà meno efficace rispetto a qualche giorno fa. Voi sicuramente procederete comunque, senza troppi ostacoli e neanche con qualche progetto destinato a fallire. Anche se vi occuperete poco dell'amore, avrete il weekend per “rifarvi”.

Gemelli: la stanchezza delle prime giornate della settimana vi darà molti problemi sul lavoro, ma questa spossatezza sarà meno marcata man mano che i giorni procederanno. Evitate di essere troppo impulsivi, anche nell'aspetto privato.

Dovrete cercare di affievolire le tensioni all'interno della cerchia familiare.

Cancro: avrete uno stress tale da avere la sensazione di dovervi trattenere su qualcosa che non vi va, ma puntellarvi e insistere su qualcosa soprattutto sul posto di lavoro potrebbe portarvi a un niente di fatto. Avrete un fine settimana che mal si addice alla vostra voglia di distrazioni.

Leone: molto eclettici sul lavoro ma potreste perdere potenzialità a causa di qualche distrazione in più o semplicemente da qualche momento di nostalgia privata. Sarà una settimana piuttosto altalenante anche per quanto riguarderà la sfera privata, potreste avere un atteggiamento abbastanza oscillante.

Vergine: sarà una settimana che non vi risparmierà la fatica lavorativa, ma che alla fine vi regalerà molte sorprese, che siano di stampo pecuniario oppure un avanzamento di carriera che vi farà finalmente fare un giro di vite. Avrete una conclusione che sicuramente risponderà alle vostre aspettative di divertimento.

Scorpione ottimo in amore

Bilancia: avrete la necessità di fare qualche passo in avanti nella coppia, di rendere evoluto un rapporto che è maturato nel tempo ma ha perso un po' del suo entusiasmo. In famiglia dovrete necessariamente risolvere delle problematiche si stanno protraendo ormai da molto tempo.

Scorpione: l'affinità di coppia in questo momento sarà davvero notevole, e imparerete anche molte cose che non sapevate del vostro partner.

In questo modo avrete una condivisione di idee molto più limpida. Sul lavoro potreste avvertire dello stress incalzante con l'approssimarsi del weekend.

Sagittario: qualche piccolo appunto sulla vostra relazione sarà preponderante per andare più d'accordo e non incappare troppo spesso in litigi che non hanno motivo di esistere. Avrete una marcia in più sul lavoro, ma sulla salute dovrete rivedere qualche vostra abitudine.

Capricorno: ci saranno delle schermaglie nella vostra relazione che vi faranno capire che il vostro rapporto con il partner ha bisogno di un chiarimento serio e responsabile. Sul lavoro ci saranno delle piccole avvisaglie di una distrazione notevole, cercate di non “uscire dai binari”.

Acquario: vi sentirete molto disponibili e gentili con le persone che vi circondano e che vi sostengono giorno per giorno, ma dovrete ancora far fronte a qualche segno di gelosia che fortunatamente svanirà dalla vostra mente in men che non si dica. Date un occhio in più alla salute.

Pesci: avrete una rimonta eccezionale sul lavoro e con poco riposo avrete una energia che non si esaurirà facilmente. Con il partner raggiungerete una situazione da “quieto vivere” che comunque avrà alla base una serenità sincera e che forse prevederà qualche serata all'insegna del romanticismo.