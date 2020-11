L'Oroscopo dell'ultimo fine settimana di novembre presenta delle interessanti situazioni. Domenica, la Luna transiterà nei Gemelli chiudendo ogni problematica o difficoltà. Si prevede un sabato vivace per l’Ariete, mentre per il segno del Cancro ci sarà di che gioire. Scopriamo nel dettaglio le previsioni del weekend del 28 e 29 novembre segno per segno.

Le previsioni astrologiche dei giorni 28 e 29 novembre dall’Ariete alla Vergine

Ariete - Se il sabato sarà vivace, la domenica sarà più tranquilla e forse anche noiosa. Nonostante ciò, tutto lo stress che avrete accumulato nell'arco della settimana scemerà via e ogni problema diventerà un lontano ricordo.

Non sempre le cose girano come sperato, ma anziché disperarvi e arrabbiarvi, cercate di mettere un punto a quelle situazioni lasciate in stand-by. Avrete modo di rilassarvi con un bel programma televisivo o un buon libro emozionante.

Toro - Godetevi questo sabato con la Luna nel vostro domicilio, perché dal pomeriggio di domenica l'astro d'argento vi lascerà. Aspettatevi un weekend interessante, in cui si potrebbero verificare delle situazioni particolarmente importanti, destinate a incidere sulla vostra quotidianità. Le stelle, infatti, anticipano che qualcosa cambierà ancora una volta. Le coppie sposate o conviventi, sono quelle che stanno passando un periodo incerto. Chi è solo, per il momento sta bene così.

Gemelli - La dura settimana che vi lascerete alle spalle chiuderà questo travagliatissimo mese di novembre e aprirà le porte ad un dicembre insolito. Sabato avrete dei compiti da sbrigare e non potrete rimandarli a causa di certi ritardi che si sono verificati nei giorni scorsi. Domenica, la Luna vi sarà amica e vi fornirà tutto il supporto possibile.

L'amore si farà incandescente e trascorrerete del tempo importante con le persone che vi stanno maggiormente a cuore. Concedetevi una coccola o un premio, ve lo siete proprio meritati.

Cancro - Sarete molto contenti in questo weekend, perché da tempo non vedete l'ora di lasciarvi alle spalle questo difficilissimo mese di novembre che ha generato un mucchio di problemi.

C'è un percorso che state seguendo e forse non ne siete più tanto convinti. Di solito siete sempre voi a spronare gli altri nel momento del bisogno, ma adesso vorreste essere aiutati e sorretti. Portate pazienza, in queste 48 ore una soluzione si affaccerà nella vostra mente.

Leone - Si conclude un'altra settimana, ma prima di cantare vittoria dovrete attendere il 1° dicembre. Questo è stato un mese carico di imprevisti e di nervosismo, perciò non vedrete l'ora di chiudere ogni conto in sospeso. Sabato e domenica troverete del tempo da trascorrere con i vostri cari, chi ha dei figli piccoli si divertirà un mondo assieme a loro. Chi sarà costretto a lavorare o a studiare anche di domenica, dovrà cercare di non disperdere la concentrazione.

Comunque sia, le stelle invitano a fare una bella e profonda pulizia che sarà di buon auspicio per la seguente settimana.

Vergine - Saranno 48 ore di ristoro, infatti dovrete recuperare tutte le energie consumate in settimana. Qualcuno rischierà di farvi scattare dalla rabbia, ma per fortuna non si tratterà di nulla di grave. La vostra golosità sarà maggiore rispetto agli altri giorni, quindi occhio alle abbuffate incontrollate che rischieranno di farvi sentire male in nottata. Farete le ore piccole davanti alla televisione o al computer. Qualcuno potrebbe anche prendersi una bella cotta virtuale.

L’oroscopo del weekend dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Sabato e domenica saranno piuttosto piatte, non dovrebbero registrarsi dei movimenti particolari.

Dunque, sarà il weekend adatto per fare il resoconto della situazione generale e per capire a che punto siete. Prendetevi del tempo per voi stessi, occupatevi della casa, dei figli/genitori anziani e del vostro aspetto che è stato a lungo trascurato. Pianificate tutto ciò che dovrete fare di importante nella prossima settimana, evitate le improvvisate perché vi complicheranno le giornate. Abbandonatevi alla passione e non trascurate il partner.

Scorpione - Sabato e domenica carichi di amore e passione per chi si ama. Anche chi è single trascorrerà due giornate intense grazie ai social network e ai numerosi svaghi esistenti. Una sfida è in atto e voi la state combattendo con l'auspicio di trionfare.

Spesso cedete alla stanchezza, ma questo weekend vi permetterà di rilassarvi senza preoccuparvi di niente. Non vi sentite compresi, ma se avete bisogno di aiuto o di tempo, non esitate a chiederlo. Una persona cara vi dirà una parola affettuosa.

Sagittario - Sabato mattina con qualche piccolo intoppo che potrebbe causare del disagio. Qualcuno potrebbe porgervi una critica, ma cercate di non offendervi. Le cose miglioreranno nel tardo pomeriggio quando potrete lasciarvi andare e rilassarvi. Una buona pizza o il vostro cibo preferito, basteranno a risollevarvi l’umore. Farete un po’ tardi la sera e questo vi porterà a dormire di più domenica mattina. Saranno due giornate ideali per fare il bucato e cucinare.

Capricorno - La settimana ha comportato una serie di cambiamenti importanti. Avrete di che riflettere in queste 48 ore che si preannunciano intensamente calde. Non tutte le questioni risulteranno archiviate e questo aspetto potrebbe tenervi ancora sulle spine. Non rinunciate ai vostri interessi, anzi dedicatevene di più. Coloro che saranno a riposo potranno concedersi una coccola personale, magari un bel bagno rinfrancante, un massaggino, un trattamento facciale, ecc.

Acquario - Sabato avrete ancora delle faccende di cui occuparvi, ma riuscirete a concludere qualcosa e a lasciarvi il resto alle spalle. Già nel pomeriggio ritroverete la tranquillità ideale per concentrarvi sulle vostre passioni e progetti.

I più giovani, invece, preferiranno passare il loro tempo davanti agli schermi senza pensare più a niente. Domenica, l’ansia del giorno dopo rischierà di incasinarvi la mente, ma dovrete cercare di mantenere il controllo della situazione. Delegate quello che può essere delegato e concentratevi sull’essenziale.

Pesci - Sabato e domenica, di solito avete moltissime cose da fare perché purtroppo la casa non si pulisce per magia e non avete nessuno ad aiutarvi. Siete un segno sempre pronto a confortare gli altri, ma a volte volete essere ricambiati con la medesima attenzione. Portate pazienza perché questo fine settimana porrà fine a tutte le difficoltà. Il tempo vi ha cambiato, ma da gennaio attuerete delle nuove trasformazioni destinate a farvi vivere un’esistenza più piena e consapevole.

Amore ok per le coppie, conoscenze virtuali per i single.